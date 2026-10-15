Gustavo Adolfo Infante publica entrevista archivada con Sasha Sokol: las declaraciones sobre Luis de Llano causan revuelo

Fragmento de una entrevista televisiva conducida por el periodista Gustavo Adolfo Infante a la cantante Sasha Sokol.

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Una entrevista calificada como “archivada” que Gustavo Adolfo Infante publicó en este octubre de 2026 con Sasha Sokol vuelve a colocar en discusión la “relación” que la cantante “mantuvo” con Luis de Llano, después de que internautas cuestionan que el material se difunda hasta ahora y señalan una posible revictimización.

El video, identificado como una conversación de 2013, muestra a la actriz de telenoevlas y ex integrante de Timbiriche hablando entonces de ese vínculo en “términos afectivos”, mientras el caso civil posterior establece una relación marcada por la diferencia de edad y la asimetría de poder.

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El conductor de Sale el Sol no precisa la fecha exacta en que se realizó la entrevista, aunque en el propio material aparece la referencia a 2013. La publicación ocurre años después de que Sasha Sokol llevó el caso a tribunales y obtuvo una sentencia civil por daño moral contra el productor.

La conversación se vuelve viral en redes sociales por el contraste entre las respuestas que Sokol ofrece en aquel momento y las declaraciones que hace a partir de 2022, cuando rompe el silencio sobre los hechos y señala que la relación comenzó cuando ella era menor de edad.

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Gustavo Adolfo Infante retoma una entrevista de 2013 con Sasha Sokol

Gustavo Adolfo Infante y Sasha Sokol: ella confesó “enamorada” de Luis de Llano y él acusado de revictimizar (RS)

En el fragmento difundido, Gustavo Adolfo Infante pregunta a Sasha Sokol si fue cierto que sostuvo una relación sentimental con Luis de Llano. La cantante responde: “Sí, sí lo fue”.

El periodista insiste en la cronología y le pregunta si el vínculo ocurrió mientras ella formaba parte de Timbiriche y durante su estancia en Boston. Sokol responde que ambas etapas coincidieron de forma paralela.

Ante la pregunta sobre sus sentimientos, la ex integrante de Timbiriche dice que estuvo “perdidamente enamorada” de De Llano. También afirma que la relación duró cerca de cuatro o cinco años y que fue una pareja que tuvo peso en su vida.

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Sokol responde en esa entrevista que estuvo con el productor de los 16 a los 20 años. La declaración contrasta con los señalamientos públicos que realiza años después, cuando sostiene que el vínculo comenzó cuando ella tenía 14 años y Luis de Llano tenía 39.

La diferencia entre ambos relatos se coloca en el centro de la conversación digital. Usuarios recuerdan que una persona menor de edad puede nombrar una relación desde el afecto, la admiración o el apego sin que eso elimine la responsabilidad de la persona adulta que ejerce poder sobre ella.

Sasha Sokol describe en el video una “relación afectiva con Luis de Llano”

En otro momento de la charla, Gustavo Adolfo Infante pregunta qué le atraía de Luis de Llano. Sasha Sokol responde que le interesaba la forma de pensar del productor y su sentido del humor.

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“Luis es un tipo encantador”, dice la cantante. El conductor añade calificativos sobre el productor y Sokol responde que él “la adoraba”, la cuidaba y que ambos se divertían juntos.

Las declaraciones generaron reacciones divididas. Algunas personas concentran su atención en la forma en que Sokol hablaba de De Llano durante aquella entrevista. Otras cuestionan que el video se publique en 2026 sin un contexto sobre el proceso legal y la resolución que reconoce el daño moral.

Las críticas hacia el conductor se centran en la difusión de una entrevista previa al proceso judicial. Internautas sostienen que presentar las palabras de Sokol de 2013 como si fueran una explicación suficiente del caso puede trasladar la atención a la conducta de la víctima, en lugar de colocarla en la responsabilidad del adulto.

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Sasha Sokol describe en el video una “relación afectiva con Luis de Llano”

Desde una perspectiva de género, que una adolescente o joven exprese cariño, admiración o enamoramiento no modifica la desigualdad que existe cuando la otra persona es adulta, tiene una posición de autoridad y participa en decisiones profesionales de la menor.

La SCJN deja firme la condena civil contra Luis de Llano

El caso tomó otra dimensión pública en marzo de 2022, cuando Luis de Llano habló sobre su relación con Sasha Sokol en una entrevista televisiva. La cantante respondió el 8 de marzo de ese año y sostuvo que el vínculo inició cuando ella tenía 14 años.

Sokol inició una demanda civil en julio de 2022. La vía penal ya no era posible por el tiempo transcurrido, de acuerdo con el contexto jurídico expuesto en el proceso.

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En junio de 2025, la Primera Sala de la SCJN rechazó por unanimidad el amparo promovido por Luis de Llano. La resolución dejó firme la condena civil por daño moral y fijó criterios sobre casos en los que las víctimas eran menores de edad.

La Corte determina que una relación entre una persona adulta y una menor no puede presentarse como un romance en condiciones de igualdad. El fallo también establece que las acciones civiles por daño no prescriben cuando la víctima era menor al momento de los hechos.

La sentencia obliga a De Llano a reparar el daño, ofrecer una disculpa pública, tomar capacitación especializada en prevención de abuso sexual y publicar una síntesis de la resolución. Sasha Sokol ha señalado que el monto que reciba será destinado a organizaciones que acompañan a víctimas de abuso sexual.

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Luis de Llano enfrenta medidas por incumplir la sentencia en septiembre de 2026

El 2 de septiembre de 2026, Luis de Llano es detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México por incumplir órdenes derivadas de la sentencia, de acuerdo con la información compartida para esta nota.

El productor permanece cerca de 24 horas en el Centro de Sanciones Administrativas de San Fernando, en la alcaldía Tlalpan. La medida no corresponde a una nueva denuncia penal, sino al desacato de resoluciones dictadas por una jueza.

Entre las obligaciones pendientes se encuentran la grabación y difusión de una disculpa pública dirigida a Sasha Sokol, así como la publicación de la síntesis de la sentencia que lo declara responsable civil por daño moral.

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Luis de Llano enfrenta medidas por incumplir la sentencia en septiembre de 2026 (Infobae México)

La reaparición de la entrevista de 2013 ocurre bajo ese contexto. El debate en redes no se limita a lo que Sasha Sokol expresó en ese momento, sino a la forma en que un testimonio del pasado puede difundirse sin omitir el proceso legal que reconoce la asimetría de poder y el daño acreditado en tribunales.