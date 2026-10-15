Presidente de la Jucopo en el Edomex se registra para buscar la coordinación de Morena en Texcoco

Francisco Vázquez Rodríguez se registra para ser aspirante a la alcaldía de Texcoco (Congreso Edomex/FB)

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Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la 62 Legislatura del Estado de México y coordinador del grupo parlamentario de Morena, se registró como aspirante a la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Texcoco, con lo que cumplió el anuncio que había hecho previamente sobre su intención de participar en el proceso interno del partido.

El legislador mexiquense sostuvo que su registro se encuentra dentro de las posibilidades establecidas por la convocatoria de Morena y señaló que corresponde al partido determinar las condiciones bajo las cuales se desarrollará la selección de quien asumirá esta responsabilidad política en el municipio.

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Vázquez Rodríguez también reconoció que otros actores políticos pueden participar en el mismo procedimiento, en este caso haciendo referencia al actual alcalde de su mismo partido Nazario Gutierrez Martínez y que también buscaría la reelección.

Por lo que dijo que la definición dependerá de las reglas internas de Morena y de las determinaciones que adopte la organización partidista.

Francisco Vázquez cuestiona que la reelección sea automática

Nazario Gutiérrez Martínez alcalde de Texcoco (especial)

Uno de los puntos centrales de las declaraciones del coordinador parlamentario fue su postura respecto a la posibilidad de que quienes actualmente ocupan cargos públicos tengan asegurada su continuidad política.

El diputado afirmó que la reelección no debe considerarse automática, en línea con lo que, señaló, ha manifestado el propio movimiento. Con ello, planteó que la participación en los procesos internos debe sujetarse a las disposiciones partidistas y no a la idea de que una responsabilidad pública garantiza la permanencia en el cargo o una nueva postulación.

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“El tema es que la reelección no es automática, como lo ha manifestado el movimiento”, sostuvo.

Su posicionamiento coloca el proceso de selección en Texcoco dentro de la discusión sobre la continuidad de los perfiles políticos y la participación de la militancia en la definición de las responsabilidades partidistas.

El registro de Vázquez Rodríguez abre la posibilidad de que su nombre sea considerado en la contienda interna por la coordinación municipal, aunque su inscripción no implica, por sí misma, que haya obtenido la designación. La decisión final dependerá de los mecanismos y criterios que establezca Morena.

Morena definirá las condiciones del proceso interno

Francisco Vázquez Rodríguez de Morena, se registró para competir por la alcaldía de Texcoco (Paco Vázquez/FB)

El presidente de la Jucopo insistió en que será el partido el encargado de establecer las condiciones para resolver la competencia entre los aspirantes. En ese sentido, evitó presentar su registro como una decisión que garantice el resultado y sostuvo que la participación debe desarrollarse conforme a la convocatoria.

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La Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional forma parte de la estructura política y organizativa de Morena. Por ello, la selección de sus responsables representa un paso relevante para la organización territorial del movimiento y la definición de sus liderazgos locales.

En Texcoco, municipio identificado con la trayectoria política de Morena en el Estado de México, el procedimiento adquiere importancia por la presencia del partido y la participación de figuras con responsabilidades públicas y partidistas.

No obstante, el registro de un aspirante no equivale a una candidatura a un cargo de elección popular.

Vázquez llama a mantener el trabajo político en el movimiento

Además de defender su derecho a participar, Francisco Vázquez hizo referencia a la necesidad de mantener el trabajo político y definir las tareas que cada integrante debe desempeñar dentro del movimiento.

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“Estamos claros en lo del trabajo, y estamos claros en dónde debemos de estar trabajando y dónde y cómo podemos ayudar al movimiento”, señaló.

El legislador sostuvo que la participación de los militantes debe acompañarse de responsabilidades y actividades encaminadas a fortalecer la organización partidista. Su mensaje apuntó a que la definición de los perfiles y de las funciones políticas debe responder a las necesidades del movimiento.

“Con mucha emoción y un profundo sentido de responsabilidad, formalizo mi registro como aspirante a la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Texcoco”, señaló en su mensaje en redes sociales.

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El proceso también pondrá a prueba los criterios de Morena para resolver la participación de sus militantes y definir la continuidad de sus cuadros políticos, en un contexto en el que el propio coordinador parlamentario subrayó que la reelección no está garantizada de manera automática.