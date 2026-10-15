Guerreros Buscadores de Jalisco cuestiona avances de FGR en Rancho Izaguirre y revelan hallazgos de restos afuera del predio

Guerreros Buscadores de Jalisco responde a la FGR. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

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El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco cuestionó los avances reportados por la Fiscalía General de la República (FGR) en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, luego de que la dependencia calificó como falsa la versión de un presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que afirmó a una televisora italiana haber participado en una incineración masiva de personas en dicho sitio.

En el reportaje, transmitido este 10 de octubre, un hombre con el rostro cubierto se presentó como sicario del CJNG y aseguró que en el Rancho Izaguirre fueron asesinadas más de 500 personas. También afirmó que él habría incinerado personalmente a 250 víctimas.

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En la cápsula, el entrevistado relató: “Ejecutamos a 20 personas en una noche” y que en total “fueron ejecutadas más de 500 personas. Yo quemé personalmente 250 personas” en el predio. Sus dichos contradicen la posición que la FGR ha mantenido sobre el predio de Teuchitlán, al asegurar que el sitio únicamente se uso para entrenar a personas reclutadas.

¿Qué dijo la FGR?

(X @FGRMexico)

La FGR rechazó la versión difundida en la entrevista y aseguró que “dicha afirmación es falsa”, en referencia a las declaraciones del presunto integrante del CJNG sobre una supuesta incineración masiva de personas en el Rancho Izaguirre.

La dependencia indicó que el “procesamiento pericial del sitio presenta un avance de 92 por ciento”. También informó que la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos ha llevado a proceso a 15 personas “posiblemente relacionadas con dicho campo de adiestramiento”.

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La FGR, a cargo de Ernestina Godoy, añadió que las investigaciones continúan e incluyen “análisis de telefonía y dispositivos móviles con control judicial, así como testimonios de víctimas”.

Finalmente, señaló: “Continuaremos informando conforme el debido proceso lo permita”.

El colectivo cuestiona avances y hace revelación

(Captura de pantalla)

Después del pronunciamiento de la FGR, Guerreros Buscadores de Jalisco compartió en X el video difundido por Battistini y cuestionó la postura de las autoridades: “¿Y aún siguen dudando de que esto era real?”.

Una hora más tarde, el colectivo respondió directamente a la fiscalía. En su publicación, afirmó que no tenía conocimiento de los avances reportados por la institución porque, según expuso, no ha recibido información sobre el desarrollo de las diligencias.

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Asimismo, el grupo aseguró que este 30 de julio regresó al Rancho Izaguirre y tuvo hallazgos de restos humanos en la parte exterior del predio. También señaló que la FGR conoce esa información, pero ellos quisieron no hacerla pública al intentar confiar en que la institución sí actuaría.

(Captura de pantalla)

“No tenemos conocimiento de esto, puesto que no han dado avances y que el 30 de julio volvimos al rancho y tuvimos hallazgos de restos en la parte de afuera y ustedes lo saben, que no lo hayamos hecho público es porque seguíamos confiando en que darían la cara y dijeran la verdad”, publicó el colectivo.

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El Rancho Izaguirre fue intervenido desde septiembre de 2024

El caso cobró dimensión nacional desde el pasado 5 de marzo de 2025, cuando Guerreros Buscadores de Jalisco ingresó al Rancho Izaguirre tras recibir una denuncia anónima. En el sitio, ubicado en el ejido La Estanzuela, localizó prendas de vestir, zapatos, mochilas y, aseguran, restos óseos calcinados.

El predio, de más de 10,000 metros cuadrados, ya había sido intervenido por la Guardia Nacional en septiembre de 2024. En esa ocasión hubo 10 personas detenidas, aunque las autoridades no reportaron el hallazgo de los objetos y restos que el colectivo ubicó meses después.

(Facebook Guerreros Buscadores de Jalisco)

El caso llevó a la FGR a atraer la investigación, en medio de cuestionamientos a la actuación de la Fiscalía de Jalisco. Ese 20 de marzo de 2025, autoridades federales y estatales abrieron el sitio a colectivos de búsqueda y medios de comunicación. Durante esa visita, asistentes señalaron que el predio estaba limpio, que las prendas habían sido retiradas y que varias excavaciones estaban cubiertas. Colectivos acusaron que las zanjas donde previamente se localizaron restos fueron modificadas antes del recorrido.

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La FGR informó el pasado 6 de marzo de 2026 que tenía un avance de 64.44% en el procesamiento del Rancho Izaguirre y que había detenido a 47 personas relacionadas con los hechos. La dependencia reportó que obtuvo un perfil genético masculino de fragmentos óseos, aunque sin coincidencia con familiares de personas desaparecidas.

Luego, el 10 de abril, la fiscalía organizó un recorrido con colectivos de búsqueda en calidad de observadores. En ese momento, reportó un avance superior a 75% en las diligencias relacionadas con el predio.

¿Qué se sabe de los indicios localizados en julio?

Indira Navarro, fundadora de Guerreros Buscadores de Jalisco, en declaraciones recogidas por El Occidental, informó que el colectivo localizó nuevos restos humanos y otros indicios durante la visita de este 30 de julio a un terreno situado afuera del Rancho Izaguirre.

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FOTO DE ARCHIVO: Técnicos forenses permanecen en un área acordonada durante una visita de prensa organizada por la Fiscalía General de Jalisco al Rancho Izaguirre, que activistas han calificado como un "campo de exterminio" controlado por cárteles, en Teuchitlán, estado de Jalisco, México, el 20 de marzo de 2025. REUTERS/Ivan Arias TPX IMÁGENES DEL DÍA/Foto de archivo

Según El Occidental, Navarro detalló que en el sitio encontraron segmentos óseos, suelas y plantillas de calzado, llaves y prendas de vestir calcinadas. La activista afirmó que peritos de la FGR recolectaron esos elementos y los integraron a la carpeta de investigación del Rancho Izaguirre.

También sostuvo que, al llegar al predio y utilizar un dron, sus integrantes observaron maleza crecida dentro del rancho. “Llegamos y al volar el dron nos percatamos de que otra vez la maleza estaba crecida, de que no se estaba trabajando como realmente era”.

La fundadora del colectivo calificó como verídica la entrevista del presunto integrante de la delincuencia organizada con el noticiero Tg1. El hombre entrevistado sería la misma persona que previamente envió mensajes anónimos al grupo con información relacionada con el rancho.

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“Ese video sí es real. Nosotros tenemos conocimiento porque esa misma persona nos dio algunos mensajes anónimos. Nos hizo llegar información antes, cuando fue el descubrimiento del rancho y posterior. De repente tenía como este enlace con nosotros, con esta periodista. Y la prueba está en que todo lo que nos dijo esta persona fue positivo”, declaró.