¿Yeri Mua celebró la detención de Naim Darrechi? Así reaccionó en redes sociales

La influencer reaccionó en Instagram después de que Derek Trejo reportara que Naim Darrechi habría sido detenido en el Aeropuerto de Madrid. (Facebook Yeri Mua / @naimdarrechilemete)

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Yeri Mua reaccionó a la presunta detención de Naim Darrechi en el Aeropuerto de Madrid con publicaciones que sus seguidores interpretaron como una celebración. La creadora de contenido compartió un video con una indirecta y difundió otro mensaje en el que sin mencionar nombres deseó “lo peor a los peores”, después de que Derek Trejo reportó que el influencer español se encontraba retenido.

La información sobre el presunto arresto de Naim Darrechi comenzó a circular en redes sociales el miércoles 14 de octubre, luego de que Trejo, creador de contenido mexicano y amigo del español, afirmó en sus redes sociales que había recibido un mensaje sobre lo ocurrido en el aeropuerto madrileño. Hasta ese momento, no existía una confirmación pública de las autoridades españolas sobre una detención formal ni sobre los motivos del procedimiento.

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“Gente, detuvieron a Naim aquí en el aeropuerto, me están diciendo en este momento, voy a hablar con su familia. Espero que todo esté bien”, expresó Derek Trejo llorando en una historia. Más tarde, según relató, intentó localizar a Darrechi y a sus familiares para obtener información sobre su paradero.

Yeri Mua publicó mensajes tras conocerse el reporte desde España

Mientras Trejo pedía prudencia y buscaba conocer qué había ocurrido, Yeri Mua publicó una historia de Instagram que avivó las reacciones de sus seguidores. En el video aparece la cantante bailando y sonriendo, además escribió: “metieron preso a mi ex”, acompañado por emojis de aplausos y celebración.

Yeri Mua compartió mensajes que sus seguidores vincularon con la presunta detención de su expareja en España: “Le deseo lo mejor a los mejores y lo peor a los peores”. (Captura de pantalla @yerimua)

La publicación apareció poco después de que el tema se volviera tendencia entre usuarios de redes sociales. Muchos interpretaron el mensaje como una reacción directa al reporte de Derek Trejo, aunque la influencer no mencionó por nombre a Naim Darrechi ni explicó si contaba con información adicional sobre el caso.

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Posteriormente, la creadora de contenido veracruzana compartió otro video mientras la maquillaban y arreglaban su cabello. Ahí lanzó una frase que también fue vinculada por sus seguidores con su expareja: “Hoy es un hermoso día, fabuloso día, increíble día. Hoy están pasando cosas maravillosas, es un día excelente”.

Después añadió: “Le deseo lo mejor a los mejores y lo peor a los peores”. Sus palabras generaron comentarios divididos entre quienes consideraron que se trataba de una indirecta para Darrechi y quienes señalaron que no ofreció una referencia explícita sobre la presunta retención en España.

No hay confirmación oficial sobre la situación legal de Naim Darrechi

La versión difundida por Trejo colocó el caso bajo atención pública, aunque los detalles permanecían sin esclarecer. El creador mexicano explicó que había viajado a Madrid para reunirse con Darrechi por un proyecto de trabajo y que, tras esperar durante horas, recibió un mensaje que le informó sobre la posible detención.

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Trejo relató que, en un principio, creyó que podía tratarse de una broma. “Y ya pasó una hora, dos horas, y ya me mandó un mensaje así de que me detuvieron. Y yo, ¿cómo? ¿Me estás bromeando? ¿Qué está pasando?”, dijo durante una transmisión en vivo.

El amigo del influencer aseguró que intentó llamarlo después de recibir el aviso, pero no logró establecer comunicación. También afirmó que buscó hablar con el padre de Darrechi para conocer más datos sobre lo sucedido en el aeropuerto.

El caso reavivó las acusaciones públicas que marcaron la relación entre Yeri Mua y Naim Darrechi en 2023, cuando ambos expusieron versiones distintas sobre episodios de agresión. (Yeri MUA)

La falta de una explicación oficial alimentó especulaciones en redes sociales sobre las causas del procedimiento. El reporte surgió semanas después de que la madre del creador Abelito hiciera una denuncia pública contra Darrechi, aunque no se ha establecido una relación entre ese episodio y lo ocurrido en Madrid.

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Así fue la relación entre Yeri Mua y Naim Darrechi que terminó en denuncias

La reacción de Yeri Mua reactivó las referencias a su relación con Naim Darrechi, que se desarrolló en 2023 y terminó en medio de acusaciones públicas entre ambos. La influencer denunció en redes sociales presuntas agresiones físicas y habló sobre una interrupción de embarazo durante ese vínculo.

“No con un hombre así, con un hombre que ya me agredió”, expresó Yeri Mua en una transmisión de ese año. La creadora sostuvo que había tomado decisiones personales después de los conflictos que enfrentó con quien entonces era su pareja.

Darrechi ofreció una versión distinta de los hechos y sostuvo que ambos mantenían dinámicas agresivas. “Sólo quiero informarles que mi relación con Yeri ha terminado, realmente se debería de haber acabado hace mucho tiempo porque los dos teníamos comportamientos muy tóxicos y agresivos que le hacían mucho daño a los dos”, declaró entonces.

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La publicación de Yeri Mua sobre la presunta detención volvió a colocar esa historia en el centro de la conversación digital. Por ahora, no se han difundido datos oficiales que aclaren si Naim Darrechi fue arrestado, retenido para una revisión o liberado tras el incidente en el Aeropuerto de Madrid.