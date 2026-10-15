Calendario de ofrendas de Día de Muertos: qué día se recuerda a cada difunto y qué poner en el altar

Flores de cempasúchil, veladoras, agua, pan de muerto y fotografías integran los altares que, desde finales de octubre, reúnen recuerdos y alimentos asociados con quienes ya murieron. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las ofrendas de Día de Muertos se preparan desde el 27 de octubre en muchas familias mexicanas, aunque las jornadas centrales son el 1 y el 2 de noviembre. El calendario popular distribuye el recuerdo entre mascotas, personas fallecidas en circunstancias trágicas, niños y adultos, con elementos ajustados a cada homenaje.

No existe una sola secuencia aceptada en todo México. Las prácticas dependen de la región, de las creencias familiares y de las tradiciones comunitarias. Por lo que algunas ofrendas se instalan desde finales de octubre y permanecen hasta el 2 de noviembre o durante algunos días más.

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La celebración católica ubica el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos y el 2 de noviembre como el Día de los Fieles Difuntos. En México, esas fechas también se vinculan de forma popular con los niños fallecidos y con los adultos, respectivamente.

El altar suele reunir fotografías, veladoras, flores de cempasúchil, agua, sal, pan de muerto, papel picado, alimentos, bebidas y objetos personales. La selección puede cambiar según la persona o el ser vivo a quien se dedica la ofrenda.

27 de octubre

Esta conmemoración se consolidó en años recientes y se ha incorporado en numerosos hogares como parte de las celebraciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera fecha del calendario extendido está reservada para perros, gatos y otros animales de compañía fallecidos. Esta conmemoración se consolidó en años recientes y se ha incorporado en numerosos hogares como parte de las celebraciones.

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La ofrenda para mascotas puede incluir una fotografía, croquetas, premios, agua, juguetes, una correa u otros objetos que las representen. También se suelen colocar flores y veladoras.

28 de octubre

El 28 de octubre se recuerda, en ciertas tradiciones, a las personas que murieron de forma repentina, violenta o accidental. Allí entran quienes fallecieron en choques, incendios, agresiones u otras circunstancias trágicas.

Para ellas, el altar puede llevar una imagen de la persona, agua, veladoras, flores de cempasúchil y platillos de su preferencia. El objetivo es recibirlas mediante objetos asociados con su memoria y sus gustos.

29 y 30 de octubre

El 29 de octubre presenta diferencias entre las versiones difundidas en México. Algunas lo relacionan con personas que murieron ahogadas o en accidentes vinculados con el agua. Otras tradiciones lo asignan a los difuntos olvidados, sin familiares que les preparen una ofrenda.

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En esos casos, las familias pueden destinar un espacio a quienes no tienen quién los recuerde. Flores, pan, agua y veladoras forman parte de esta ofrenda colectiva, que no necesita estar dedicada a una persona en particular.

Las ofrendas de Día de Muertos se preparan desde el 27 de octubre en muchas familias mexicanas, aunque las jornadas centrales son el 1 y el 2 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 30 de octubre también suele relacionarse con las almas desamparadas o solas. Se coloca un pequeño altar para quienes carecen de familiares que los reciban durante estas fechas.

Para este día pueden bastar una vela, agua, sal y flores. La sal aparece en numerosos altares como elemento de protección y purificación, mientras que las veladoras iluminan simbólicamente el camino de las ánimas.

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31 de octubre

El 31 de octubre es, para muchas familias, una jornada de preparación. En ese momento se acomodan las fotografías, los alimentos, el papel picado, las veladoras y las flores que permanecerán en el altar durante los días centrales.

Algunas versiones del calendario popular vinculan esta fecha con bebés que no nacieron o murieron sin recibir el bautismo. La ofrenda para infancias y adolescencias se prepara entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

El 1 de noviembre se recuerda a los niños fallecidos, conocidos en muchas comunidades como “angelitos” o “muertos chiquitos”. Sus altares pueden contener juguetes, dulces, frutas, chocolate, pan y fotografías, además de objetos que remitan a su infancia.

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En ciertos hogares se utilizan flores blancas para estas ofrendas. También pueden incluirse los alimentos o bebidas que disfrutaban los niños, junto con agua y veladoras.

La tradición combina el calendario católico con costumbres populares que distribuyen la llegada de las ánimas durante siete días y definen qué colocar en cada espacio de la ofrenda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

2 de noviembre

El 2 de noviembre está dedicado a los adultos fallecidos. En esa fecha, las familias colocan fotografías, pan de muerto, frutas, mole, tamales, bebidas, copal, papel picado y flores de cempasúchil.

La comida y las bebidas forman parte de la ofrenda porque se eligen a partir de los gustos de cada persona recordada. Algunas familias suman tequila, cerveza, café, atole o cigarros, según las costumbres de cada hogar.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia identifica como componentes habituales el retrato del difunto, las veladoras, la comida, el agua, el cempasúchil, el copal, el papel picado, las calaveritas de azúcar y el pan de muerto.

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En los altares de varios niveles, la fotografía suele ocupar el punto superior. También se pueden formar caminos de pétalos de cempasúchil desde la entrada de la casa hasta la ofrenda para señalar la ruta hacia el espacio de bienvenida