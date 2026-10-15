Música prohibida por la Inquisición vuelve a escucharse en CDMX con relatos de amor, picardía y rebelión popular

El Chuchumbé y otras piezas reconstruidas desde archivos históricos llegaron al escenario del Teatro Casa de la Paz, en una función de Nesh-Kala que combina música, relatos y danza. (UAM)

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La música prohibida por la Santa Inquisición volvió al escenario del Centro Cultural y Académico Teatro Casa de la Paz de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) a través de Nesh-Kala.

El conjunto reconstruyó ritmos y melodías a partir de documentos del Archivo General de la Nación para recuperar relatos de amor, sátira, baile y rebelión que circularon en la Nueva España.

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La propuesta reúne textos que fueron denunciados ante el Santo Oficio y que hoy permiten acercarse a formas de celebración, conflicto y expresión popular de los siglos XVIII y XIX.

El objetivo de la agrupación es llevar al público piezas tradicionales mexicanas y el contexto que explica por qué algunas de ellas fueron perseguidas.

Nesh-Kala recuperó documentos del Archivo General de la Nación

La investigación comenzó en la década de 1990, cuando Irma Zamudio y su esposo, Daniel Contreras, eran alumnos de la Escuela de Música Mexicana.

Los dos buscaban conocer cuáles eran las melodías que se interpretaban durante el siglo XVIII. Esa inquietud los condujo al Archivo General de la Nación (AGN), donde revisaron edictos y registros originales del área del Santo Oficio.

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Zamudio, una de las fundadoras de Nesh-Kala y responsable de la búsqueda documental, encontró escritos fechados entre 1720 y 1808.

Los materiales conservaban versos, letras, denuncias y referencias sobre composiciones que habían despertado la atención de las autoridades religiosas.

Cada documento aportaba datos sobre el lugar donde ocurrió el hecho, las razones de la acusación y las consecuencias que dejó.

La agrupación considera que esa precisión convierte a los expedientes en una memoria consultable.

Los papeles no solo registran canciones: también exponen conflictos cotidianos, tensiones sociales y formas de expresión urbana de la época.

Los materiales conservaban versos, letras, denuncias y referencias sobre composiciones que habían despertado la atención de las autoridades religiosas. (UAM)

Las letras sobrevivieron, pero las partituras no existían

El trabajo de Nesh-Kala no se limitó a transcribir los textos hallados. Una vez recopilados los versos, el grupo tuvo que resolver cómo devolverles una dimensión sonora.

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Las fuentes no incluían partituras. En algunos casos, las anotaciones indicaban que una obra correspondía a un jarabe o a un son, aunque la mayoría de las letras carecía de una guía musical precisa.

La reconstrucción exigió imaginar ritmos a partir del entorno descrito en cada composición. Para hacerlo, los músicos recurrieron al apoyo de géneros contemporáneos que les permitieron proponer una sonoridad posible para aquellos textos.

Ese proceso dio origen a Nesh-Kala, nombre que en lengua maya significa “Purificando el tiempo”. Desde entonces, el conjunto interpreta y difunde las piezas surgidas de la investigación en los archivos.

La recuperación no pretende presentar las melodías como reproducciones exactas de un sonido perdido. Las canciones parten de letras y pistas históricas que permiten elaborar una lectura musical ligada a las tradiciones mexicanas.

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Los expedientes reunieron amores prohibidos, bailes y denuncias

Entre los documentos que llamaron la atención de la agrupación figura la carta de un sacerdote que pedía amores a una monja.

También aparecieron referencias a bailes populares que habían sido denunciados por su picardía. Esas expresiones formaban parte de la vida social, aunque despertaban rechazo entre quienes vigilaban las conductas públicas y religiosas.

Otro de los textos acusaba el maltrato a personas enfermas dentro de un hospital. La música y los versos, según el material recuperado, podían actuar como una forma de denuncia sobre situaciones que afectaban a la comunidad.

El conjunto halló además un panfleto de 1808 que llamaba al pueblo a independizarse de España. La presencia de ese texto muestra que las composiciones también podían transmitir posiciones políticas y reclamos colectivos.

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Los documentos recuperados permiten identificar qué celebraban ciertos sectores de la población y de qué manera lo hacían. A la vez, revelan aquello que las autoridades consideraban inapropiado, provocador o peligroso.

Entre los documentos que llamaron la atención de la agrupación figura la carta de un sacerdote que pedía amores a una monja. (UAM)

El Chuchumbé y El preso llevaron historias al Teatro Casa de la Paz

La función incluyó El Chuchumbé, un son que se popularizó en Veracruz durante el siglo XVIII y que todavía se baila en festivales y celebraciones populares.

La pieza permite tender un vínculo entre una expresión perseguida en el pasado y prácticas que continúan presentes en espacios festivos. Su permanencia ayuda a observar la influencia de esas tradiciones en géneros sonoros posteriores.

Nesh-Kala también interpretó El preso, una obra construida a partir de versos escritos en distintos años por personas encarceladas en sus celdas.

La composición reunió esas voces en una sola pieza. De ese modo, el escenario convirtió testimonios dispersos en un relato musical sobre el encierro y la capacidad de los presos para componer.

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Antes de cada canción, los integrantes explican al público la trama que acompaña a los textos. Esa instancia aporta datos sobre el origen de las obras y sobre las denuncias que quedaron registradas en los expedientes.

La función incluyó El Chuchumbé, un son que se popularizó en Veracruz durante el siglo XVIII y que todavía se baila en festivales y celebraciones populares. (UAM)

Roberto Jiménez y Jéssica Elizalde sumaron actuación y baile

Algunas piezas del espectáculo incluyen la participación del actor y narrador Roberto Jiménez y de la bailarina Jéssica Elizalde.

La intervención de ambos permite representar situaciones evocadas por las letras y reforzar el vínculo entre la música, la narración y el movimiento.

La formación de Nesh-Kala está integrada por Irma Zamudio, en violín, vihuela y coros; Gerardo Alonso Tovar, en percusiones, flauta y acordeón; Enrique Rodríguez, en voz y guitarra; y Eduardo Tonali, en bajo, guitarra y coros.

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Con esa instrumentación, el grupo lleva al escenario una investigación construida durante años a partir de documentos históricos. La propuesta transforma los registros del Santo Oficio en un recorrido por las canciones que circularon pese a la censura.