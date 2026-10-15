Olga Sana revela el tratamiento que tomará tras su cirugía de cáncer de mama: “Yo no quiero quimio”

Tras su mastectomía por cáncer de mama, la comediante aguarda sus estudios de patología para conocer su tratamiento postoperatorio. (Instagram: Olga Sana)

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La comediante Bettina Salazar, conocida por su personaje Olga Sana, reveló el tratamiento médico que busca seguir tras someterse a una mastectomía en el seno izquierdo debido a una reaparición de cáncer de mama.

La actriz confirmó que se encuentra en espera de los resultados definitivos de patología tras la cirugía. Su objetivo principal es evitar las sesiones de quimioterapia durante la etapa de recuperación.

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Salazar señaló que su deseo es no someterse a ese procedimiento. “Yo no quiero quimio”, afirmó la conductora al abordar las alternativas médicas para controlar la enfermedad.

Los médicos le informaron que existe una probabilidad baja de requerir quimioterapia, debido a las condiciones iniciales en las que detectaron el tumor durante los exámenes de rutina.

Los médicos evalúan un tratamiento farmacológico tras analizar el tumor

El equipo médico analiza las características de la masa tumoral retirada y sus biomarcadores para definir la ruta terapéutica posterior a la intervención quirúrgica.

Entre las alternativas que evalúan los especialistas figura un tratamiento farmacológico. Esta opción permitiría sustituir el uso de químicos intravenosos si los estudios confirman un perfil tumoral de bajo riesgo.

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La decisión final depende de los análisis histológicos del tejido mamario extraído. Dichos estudios determinarán la etapa precisa de la afección y la sensibilidad del tumor a medicamentos hormonales o dirigidos.

La comediante explicó que la reconstrucción del seno se realizó en la misma intervención quirúrgica. Los cirujanos le colocaron un implante al término de la extracción del tejido afectado.

Su objetivo principal es evitar las sesiones de quimioterapia durante la etapa de recuperación. (Instagram / olgasanaoficial)

Ganglios limpios marcan un escenario favorable tras la intervención quirúrgica

Durante la operación, el cuerpo médico retiró y examinó los ganglios linfáticos axilares para verificar si el padecimiento se había extendido a otras zonas del cuerpo.

Los primeros reportes patológicos confirmaron que los ganglios estaban limpios. Esta condición disminuye el riesgo de metástasis y favorece un pronóstico de recuperación rápido para la actriz.

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FUCAM y el equipo de especialistas acompañan a la presentadora en el proceso. La institución médica mantiene el seguimiento clínico tras la finalización de la cirugía.

Salazar expresó su gratitud hacia el personal de salud y sus seguidores. La respuesta afectiva de la audiencia acompañó su estancia hospitalaria y los días posteriores de convalecencia.

La comediante compartió un video a través de sus redes sociales para compartir el resultado de su operación y su estado de salud. IG: olgasanaoficial

Un chequeo de rutina permitió la detección temprana del nuevo tumor

La detección de la masa anómala ocurrió a mediados de septiembre de 2026. La comediante acudió a un control médico anual donde los especialistas identificaron un nódulo en el seno izquierdo.

Una biopsia posterior realizada el 28 de septiembre de 2026 confirmó el diagnóstico de cáncer de mama. La prontitud del hallazgo permitió programar la intervención quirúrgica con rapidez.

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El hallazgo se produjo 11 años después de que Salazar enfrentó por primera vez esta enfermedad en 2015. En aquella ocasión, la actriz logró superar el padecimiento tras someterse a tratamiento.

La conductora mantiene una campaña constante sobre la importancia de la autoexploración. La revisión periódica representa la herramienta principal para identificar anomalías en etapas iniciales.

En 2025, la comediante recibió además un diagnóstico de osteoporosis. A pesar de esa afección crónica que debilita la estructura ósea, mantuvo su ritmo de trabajo en proyectos de televisión y teatro.

Comunicado de la comediante Olga Sana (Instagram/@olgasanaoficial)

Una trayectoria marcada por la resiliencia en la televisión mexicana

Originaria de Veracruz, Bettina Salazar inició su carrera artística en el modelaje y como edecán en la industria automotriz antes de dar el salto a la pantalla chica.

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En 2006 creó el personaje de Olga Sana dentro del programa Aquí estamos, transmitido desde Puebla. La aceptación del público impulsó su presencia en producciones de cobertura nacional.

Su trabajo abarca participaciones en programas de variedades como De buenas a la 1, TV de noche, Sabadazo y Cuéntamelo, ya!, donde consolidó su figura cómica.

(Instagram: olgasanaoficial)

La actriz incursionó en la actuación dentro de telenovelas como Por siempre mi amor y Sueño de amor, además de encabezar obras de teatro como El club de las sanas.

En 2016, durante una emisión en vivo de televisión, compartió públicamente su primer diagnóstico de cáncer de mama para concientizar a las mujeres sobre la salud preventiva.

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Por su labor artística y su mensaje de concientización, la comediante cuenta con reconocimientos de la industria como el Micrófono de Oro y el Premio Arlequín.

Salazar aguarda el dictamen médico definitivo en su hogar. El resultado de los laboratorios determinará la estrategia farmacológica con la que completará su proceso de sanación.