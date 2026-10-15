A 14 años de su divorcio, Carlos Hermosillo se volverá a casar: quién es su prometida Vanesa Jiménez

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Carlos Hermosillo se compromete con la coach mental y conductora Vanesa Jiménez, a 14 años de haberse divorciado de la madre de sus tres hijos, y confirma que la boda será el próximo año en Colima o Careyes.

El exfutbolista contó que entregó el anillo de compromiso hace tres meses en San Miguel de Allende, durante un viaje que era para festejar su cumpleaños.

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“Llevo un año y medio con mi prometida y ya viene la boda, el próximo 11 de julio. Estamos viendo si en Colima o Careyes”, dijo Hermosillo al medio TVNotas. El exdelantero relató que la propuesta tomó por sorpresa a Jiménez: “Íbamos a festejar mi cumpleaños y la sorprendida fue ella. Estoy muy emocionado”.

Así se conocieron Carlos Hermosillo y Vanessa Jiménez

Carlos Hermosillo y Vanesa Jiménez

Carlos Hermosillo y Vanesa Jiménez iniciaron su relación a través de internet, luego de que ella lo contactara para entrevistarlo en su pódcast. “Yo la vi, le escribí. Ella tiene un pódcast. Me dijo que si me podía entrevistar y fui a León, que es donde vivía. La vi y de ahí no nos hemos separado”, contó el exfutbolista al mismo medio.

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El noviazgo se formalizó casi de inmediato. “Al tercer día yo ya me iba a regresar y le dije: ‘Yo no me voy a ir sin preguntarte si quieres ser mi novia, porque lo que pase en un mes, dos meses, va a ocurrir, mejor de una vez’”, relató el exgoleador. Jiménez se mudó a la Ciudad de México hace dos meses y medio y ya convive con Hermosillo y sus hijos.

La coach fitness explicó qué la atrajo del exjugador: “Todo nace de la admiración y, cuando lo conocí, hubo química instantánea. Es un hombre que no para, siempre hace reír”, declaró.

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Quién es Vanesa Jiménez

Vanesa Jiménez, prometida de Carlos Hermosillo

Vanesa Jiménez es originaria de León, Guanajuato, donde construyó una trayectoria como deportista, conductora de radio y coach de spinning antes de orientarse al desarrollo personal. Según el periódico AM, de León, se formó como gerente y directora de mercadotecnia y relaciones públicas, y después se desempeñó como directora comercial, actividad que alternó con la conducción en las estaciones radiofónicas La Brocheta y Los Hijos de la Real EXA.

Actualmente se presenta como coach mental, conductora y locutora, y mantiene un pódcast desde el que entrevistó a Hermosillo antes de iniciar la relación. En redes sociales opera bajo el perfil vanesajimenezoficial, donde comparte contenido de desarrollo personal, maternidad y bienestar, en TikTok cuenta con casi 400 mil seguidores.

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En el plano familiar, Vanesa Jiménez es madre de dos niñas: Victoria y Renata.

Carlos Hermosillo, segundo máximo goleador histórico de la Liga MX

Carlos Hermosillo revela a su favorito para el próximo domingo foto: X/@21chep

Carlos Manuel Hermosillo Goytortúa nació el 24 de agosto de 1964 en Cerro Azul, Veracruz. Debutó en 1983 con el Club América, equipo con el que ganó cinco títulos de liga durante la década dorada azulcrema de los años ochenta, incluida la Final del Siglo ante Chivas.

Su etapa más prolífica llegó en Cruz Azul, club al que llegó en 1991 y donde se consolidó como máximo goleador histórico con 196 goles. Fue campeón de goleo en tres temporadas consecutivas, 1993-94, 1994-95 y 1995-96, y anotó el penalti decisivo que le dio a La Máquina el título de 1997 tras 17 años de sequía. Con 294 goles en su carrera de clubes, es el segundo máximo anotador histórico de la Liga MX, solo detrás de Evanivaldo Castro “Cabinho”. Con la selección mexicana disputó 90 partidos y anotó 34 goles, participando en el Mundial de Estados Unidos 1994.

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Tras su retiro en 2001 con Chivas de Guadalajara, Hermosillo se formó como director deportivo en España y encabezó la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte entre 2006 y 2009, durante el gobierno de Felipe Calderón. Militó en el PAN y fue candidato a diputado federal por Veracruz sin resultar electo. Desde 2013 se desempeña como comentarista deportivo, primero en Fox Sports y después en Telemundo.

El divorcio y las relaciones previas de Carlos Hermosillo

Hermosillo se divorció hace 14 años de Aída Gatica, madre de sus tres hijos: Carlos, Fernanda y Ana Sofía. “Me llevo de maravilla con ella, es una mujer extraordinaria”, dijo al medio TVNotas sobre su exesposa, con quien afirma mantener una relación cordial por el bienestar de los hijos en común, dos de los cuales se dedican a la actuación.

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Antes de su matrimonio con Gatica, Hermosillo sostuvo un noviazgo de casi dos años con la actriz Laura Flores, cuando ambos tenían 19 años, a inicios de los ochenta. La relación terminó mediante una carta que Flores le entregó antes de que él viajara a la concentración de la selección nacional previa al Mundial de 1986. “Me terminaron de la manera más... no sé ni cómo decirlo, pero me dio una carta y me pidió no leerla hasta que llegara a mi destino”, relató Hermosillo en una entrevista con la periodista Matilde Obregón. Al volver, Hermosillo se enteró de que Flores ya salía con el cantante Sergio Fachelli, y rechazó un intento posterior de reconciliación.

Después de superar esa ruptura, Hermosillo conoció a Aída Gatica, con quien se casó y formó la familia que mantuvo hasta el divorcio, hace 14 años. “Yo dije que nunca más me volvería a casar, pero llegó. Dicen: ‘Nunca digas nunca’”, afirmó sobre Vanesa Jiménez.

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