Los antecedentes de salud de Laura Bozzo: tres cirugías intestinales y un problema de columna

Laura Bozzo: la cuenta regresiva para la conductora de TV quien es buscada por 195 países

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La conductora Laura Bozzo enfrenta una nueva alerta de salud tras los reportes de una hospitalización en Acapulco por complicaciones gastrointestinales.

La conductora aseguró que se encuentra con su familia y recibe atención de médicos, aunque no confirmó el diagnóstico que circula sobre su caso.

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La presentadora reapareció en Instagram luego de versiones que la ubicaban internada por una presunta peritonitis, deshidratación severa, parálisis intestinal y una posible obstrucción en el tracto digestivo. La información médica de la conductora no cuenta con un parte institucional público.

“Quiero que sepan que estoy bien, que estoy tranquila en familia y con los mejores doctores de Acapulco”, escribió la conductora en un mensaje publicado en sus redes sociales. Bozzo tampoco mencionó si permanece hospitalizada o si fue sometida a alguna intervención.

La conductora cerró su publicación con una frase dirigida a sus seguidores: “De esta momia no se libran”.

El mensaje surgió después de que reportes periodísticos hablaron de un estado delicado y de una posible cirugía de emergencia.

Comunicado oficial de Laura Bozzo sobre su estado de salud. (Captura Instagram)

Laura Bozzo enfrenta reportes por una posible peritonitis

La noche del 13 de octubre comenzaron a circular versiones sobre el ingreso de Laura Bozzo a un hospital de Acapulco, Guerrero.

Los primeros reportes señalaron deshidratación severa, parálisis intestinal y un cuadro que habría requerido atención de urgencia.

La presentadora habría presentado una obstrucción intestinal que impidió el tránsito normal de líquidos y alimentos, de acuerdo con información difundida.

Ese reporte sostiene que médicos evaluaban una cirugía para atender el bloqueo en el sistema digestivo e, incluso, la posible extracción de una parte del intestino afectado. Ninguna autoridad médica ni representante de Bozzo confirmó de forma pública ese procedimiento.

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La conductora habría sido atendida en el Hospital General de Acapulco “El Quemado”, de la red IMSS-Bienestar.

La institución no ha emitido información sobre su estado, debido a las reglas de privacidad que protegen los datos de los pacientes.

La peritonitis consiste en una inflamación del peritoneo, la membrana que cubre el interior del abdomen y parte de los órganos ubicados en esa cavidad.

El padecimiento puede aparecer por una infección bacteriana, perforaciones intestinales, ruptura del apéndice, diverticulitis o complicaciones posteriores a cirugías abdominales.

El tratamiento depende de la causa e incluye antibióticos, líquidos intravenosos y, en ciertos casos, una operación.

Laura Bozzo fue hospitalizada de emergencia en Acapulco por malestares intestinales que se agravaron por una peritonitis. (Instagram: Laura Bozzo)

La conductora fue sometida a tres cirugías en 2016

La emergencia actual reaviva el antecedente médico más grave que Laura Bozzo ha hecho público en los últimos años.

En 2016 sufrió una lesión intestinal durante un procedimiento médico realizado en Perú.

Esa complicación derivó en un choque séptico y obligó a practicarle tres cirugías correctivas.

Un choque séptico es una reacción grave del organismo ante una infección. Puede alterar la presión arterial y afectar el funcionamiento de órganos, por lo que requiere atención médica inmediata.

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Los reportes sobre su hospitalización en Acapulco señalan que las intervenciones abdominales previas podrían complicar una eventual operación, por la presencia de cicatrices y adherencias.

Hasta ahora no existe información que establezca una relación entre aquella emergencia de 2016 y el cuadro actual.

La propia Laura Bozzo no ha detallado si sus cirugías anteriores dejaron secuelas permanentes. Tampoco ha hablado de manera pública sobre un diagnóstico gastrointestinal crónico relacionado con ese episodio.

En 2016 Laura Bozzo sufrió una lesión intestinal durante un procedimiento médico realizado en Perú. (Emisoras Unidas)

Laura Bozzo desmintió rumores sobre su muerte en febrero

El 2 de febrero de 2026, Laura Bozzo salió a desmentir versiones sobre su supuesto fallecimiento que se difundieron en TikTok y otras redes sociales mediante videos generados con inteligencia artificial.

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Los materiales simulaban reportes informativos y aseguraban que la conductora había muerto tras una cirugía facial o por un paro cardiaco. Algunos incluso hablaban de una supuesta atención de emergencia en su domicilio.

Bozzo respondió desde Instagram con videos en los que se mostró en una alberca y aseguró que se encontraba bien. “Ni muerta ni internada”, escribió entonces.

La conductora cuestionó la difusión de contenidos falsos y señaló que los rumores preocuparon a personas cercanas y seguidores que creían que estaba grave en Acapulco. También adelantó que preparaba dos proyectos de trabajo.

La conductora de televisión usó sus redes sociales para mostrarse tranquila disfrutano de un día de piscina, mientras que diversos usuarios la dieron por muerta | Instagram

Un problema de columna limitó sus proyectos recientes

En semanas recientes, la conductora también enfrentó un problema de columna que le impidió participar en proyectos de televisión que requieren mayor exigencia física.

No se han difundido detalles sobre el diagnóstico, el tratamiento ni el tiempo de recuperación que requeriría por esta condición.

La presentadora mantuvo apariciones públicas recientes desde su residencia en Acapulco.

El 5 de octubre concedió una entrevista en la que habló sobre planes personales y proyectos próximos, sin mencionar dolores abdominales o molestias digestivas.

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Días después, las versiones sobre su presunta hospitalización generaron preocupación entre sus seguidores.

En semanas recientes, la conductora también enfrentó un problema de columna que le impidió participar en proyectos de televisión que requieren mayor exigencia física. (@MasterChefMx)

En su mensaje compartido en redes sociales, Bozzo afirmó que se encuentra “tranquila en familia” y bajo atención médica.

La conductora no confirmó las versiones de una peritonitis, una perforación gástrica, una intubación o una cirugía de urgencia. Hasta este 14 de octubre, el estado de salud de Laura Bozzo permanece bajo reserva.

La conductora sostiene que recibe atención médica en Acapulco, pero no ha informado el diagnóstico ni los procedimientos a los que habría sido sometida tras los reportes sobre su hospitalización.