Adolescente de secundaria se escondió bajo un autobús y viajó entre las llantas al menos por 70 km en Querétaro l VIDEO

El joven de secundaria vioajpo alrededor de 70 kilómetros abajo del autobús en el parea de donde se guarda la llanta de refacción sin considerar la gravedad que pudo haber sufrido Foto: Captura de pantalla video

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Un adolescente fue localizado y rescatado tras recorrer aproximadamente 70 kilómetros oculto debajo de un autobús de pasajeros que viajaba de Cadereyta de Montes a Querétaro capital. El menor se resguardó en la estructura destinada a la llanta de refacción de la unidad.

El trayecto habría durado cerca de 45 minutos, periodo durante el cual el joven permaneció debajo del vehículo mientras el autobús avanzaba hacia la capital queretana.

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Un automovilista que circulaba detrás de la unidad detectó la presencia de una persona en la parte inferior del autobús. El conductor alertó al chofer del transporte sobre el riesgo.

El operador detuvo la marcha para revisar el vehículo. Al inspeccionar la parte baja, se confirmó que se trataba de un adolescente con uniforme de una escuela secundaria.

Un automovilista captó el momento en que un joven viajaba sujetado de la parte inferior de un autobús en movimiento. Tras percatarse de la situación, el conductor alertó al operador de la unidad de transporte para que detuviera su marcha. El vehículo se estacionó a un costado de la carretera, permitiendo que la persona descendiera de la parte baja del camión.

Las autoridades no informaron por qué el menor abordó el autobús

Las autoridades no dieron a conocer las razones por las que el estudiante se ocultó debajo del autobús ni las circunstancias previas a su recorrido desde Cadereyta de Montes.

El caso mostró el peligro al que estuvo expuesto el adolescente, debido a que viajaba en una zona exterior de la unidad y cerca de sus componentes mecánicos. Un frenado, un bache o una maniobra brusca pudieron haber provocado un accidente.

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En las imágenes difundidas en redes sociales se observó al joven debajo del autobús, en el espacio relacionado con la llanta de refacción. El video circuló entre usuarios de las plataformas digitales.

La información disponible señaló que el adolescente habría salido de Cadereyta de Montes y que portaba el uniforme escolar cuando fue descubierto. No se informaron detalles sobre su identidad ni sobre su condición después del rescate.

Accidentes con autos aumentan 31%

Un conductor muestra preocupación y concentra su atención al tratar de evitar un accidente automovilístico en la autopista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los accidentes viales en México siguen en aumento y en la última década ya registraron un alza de 31%, de acuerdo con organizaciones como México Previene, por lo que se ha sumado a los esfuerzos para impulsar la seguridad vial.

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Areli Gal Villaseñor Ortega, quien Directora General de la organización, apuntó que el crecimiento obedece básicamente un mayor parque vehicular que comprende más motociclistas, ciclistas o vehículos motorizados; aunado a la falta de cumplimiento de regulación y la mala calidad de infraestructura.

”No podemos llamarlos a todos accidentes porque son evitables, son siniestros viales que se vuelven en estadística pero que son vidas humanas”, expuso la ejecutiva.

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación, indican que, de enero a agosto de 2026, se reportaron ante el Ministerio Público 28 mil 921 accidentes viales, un incremento de 31% respecto a los 22 mil 074 reportados en el mismo lapso de 2016.

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Respecto a un año antes, las cifras indican una reducción de 14.4% en los siniestros reportados ante el Ministerio Público.

Un auto chocó contra un autobús la noche de este sábado Foto: (Protección Civil Morelos)

”Sabemos que ahora tenemos una crisis también de información en cuanto a las autoridades porque no se está reportando exactamente lo que está sucediendo”, señaló Villaseñor Ortega.

Mencionó que, aunque hace cuatro años se promulgó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que establecía cuáles eran las acciones a realizar por estados para prevenir siniestros viales, y fijaba que en menos de tres años se tenían que armonizar todos los estados, no ha sucedido.