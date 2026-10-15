México

Bautizan como ‘Lord Influencias’ a automovilista que golpeó a un agente de tránsito en Naucalpan

El comportamiento del conductor y la decisión de permitirle retirarse alimentaron las sospechas de algunos internautas

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Un altercado entre un automovilista y elementos de tránsito municipal provocó controversia en redes sociales luego de que circulara una grabación del incidente ocurrido en Ciudad Satélite, Naucalpan, Estado de México. El conductor, identificado por los internautas con el sobrenombre de “Lord Influencias”, fue señalado por golpear a uno de los oficiales y abandonar el sitio después de la confrontación.

Las imágenes generaron críticas no solamente por la conducta del automovilista, sino también por la respuesta de otros elementos de seguridad que acudieron al lugar. Algunos usuarios cuestionaron que, tras el enfrentamiento, el hombre pudiera marcharse sin que se observara una intervención que esclareciera lo sucedido.

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¿Cómo comenzó el enfrentamiento con los policías en Naucalpan?

as grabaciones difundidas en plataformas digitales muestran un altercado entre un automovilista y agentes de tránsito. La intervención posterior de elementos de la Guardia Municipal también quedó bajo la lupa.
as grabaciones difundidas en plataformas digitales muestran un altercado entre un automovilista y agentes de tránsito. La intervención posterior de elementos de la Guardia Municipal también quedó bajo la lupa.

De acuerdo con el material difundido en plataformas digitales, el problema surgió cuando agentes de tránsito intentaban retirar una camioneta mediante una grúa debido a una presunta infracción vial.

En la grabación se observa al conductor mientras utiliza su teléfono celular, al tiempo que uno de los oficiales manipula la cadena del vehículo de arrastre para continuar con el procedimiento.

Aunque durante los primeros momentos no se distingue con claridad la conversación entre los involucrados, las imágenes muestran que el automovilista lanza un manotazo contra uno de los agentes.

La escena provocó reacciones entre quienes conocieron el caso a través de internet, donde el hombre comenzó a ser identificado como “Lord Influencias”, un apodo que hace referencia a la percepción de algunos usuarios sobre su actitud durante el incidente.

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Hasta el momento, el video constituye el principal elemento visual que circula sobre el enfrentamiento, por lo que resulta necesario distinguir entre lo que muestran las imágenes y las interpretaciones que han surgido a partir de ellas.

La llegada de otros uniformados aumentó la polémica

: El comportamiento del conductor y la decisión de permitirle retirarse alimentaron las sospechas de algunos internautas. Sin embargo, las imágenes no permiten confirmar que existiera algún acuerdo irregular,
: El comportamiento del conductor y la decisión de permitirle retirarse alimentaron las sospechas de algunos internautas. Sin embargo, las imágenes no permiten confirmar que existiera algún acuerdo irregular,

La controversia creció cuando otros integrantes de la Guardia Municipal se presentaron en el lugar. Según lo que se aprecia en el material compartido, los elementos se acercaron al conductor, lo saludaron y posteriormente le permitieron retirarse.

Esta parte de la grabación provocó nuevas críticas, pues algunas personas consideraron que los policías debieron intervenir para aclarar la agresión que presuntamente había ocurrido momentos antes.

Cuando el audio se vuelve más entendible, también se escuchan reclamos de ciudadanos dirigidos a uno de los uniformados. Los presentes cuestionan por qué no actuó en defensa de sus compañeros y cuáles fueron las razones para permitir que el automovilista abandonara el sitio.

Ante los señalamientos, el agente explica que su propósito era tranquilizar al conductor. Sin embargo, la respuesta no detiene las inconformidades de quienes presenciaron la situación y cuestionaron la manera en que se manejó el conflicto.

¿Por qué llaman “Lord Influencias” al automovilista?

Un incidente relacionado con el retiro de una camioneta mediante una grúa terminó en una confrontación que quedó grabada en video.
Un incidente relacionado con el retiro de una camioneta mediante una grúa terminó en una confrontación que quedó grabada en video.

El sobrenombre comenzó a circular entre los usuarios después de que el video se difundiera ampliamente. En redes sociales, varias personas relacionaron la actitud del hombre y la forma en que concluyó el episodio con un posible trato preferencial.

Algunas publicaciones plantearon sospechas sobre un eventual tráfico de influencias, mientras que otros internautas señalaron que situaciones similares ocurren con frecuencia en determinadas zonas de Naucalpan.

No obstante, estas opiniones corresponden a interpretaciones de los usuarios y no constituyen una prueba de que el conductor haya utilizado contactos personales para evitar consecuencias.

Las imágenes disponibles tampoco permiten establecer que existiera un acuerdo previo entre el automovilista y los integrantes de la corporación municipal.

El caso genera cuestionamientos sobre la actuación policial

La difusión del episodio abrió una discusión sobre la manera en que los agentes deben responder ante una posible agresión durante un procedimiento vial.

Entre las principales dudas planteadas por los internautas se encuentran las razones por las que el conductor pudo retirarse, las medidas adoptadas frente al presunto manotazo y la existencia de algún reporte oficial sobre lo sucedido.

Hasta contar con información adicional de las autoridades, no es posible confirmar si hubo irregularidades en la actuación policial ni determinar qué consecuencias podría enfrentar el automovilista.

Por ahora, el caso de “Lord Influencias” permanece en el centro de la conversación digital por las imágenes del enfrentamiento y las interrogantes que dejó la intervención de los uniformados en Ciudad Satélite, Naucalpan.

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