Televisa ajusta presupuesto para su fiesta anual: cambia conciertos de Katy Perry o Bruno Mars por Flans y Yuri (RS)

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Las críticas por el cambio de artistas dominaron este jueves 15 de octubre la conversación en redes sociales sobre el Upfront de TelevisaUnivision 2027, celebrado la noche del miércoles 14 de octubre en Televisa San Ángel.

Usuarios compararon la participación de Yuri, Flans, Pandora y Daniela Romo con espectáculos previos de Katy Perry, Bruno Mars y Shakira, y cuestionaron si la empresa redujo el presupuesto de su evento anual ante anunciantes tras los resultados de algunos de sus programas.

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Los mensajes virales no descalificaron las carreras de los intérpretes que amenizaron la presentación. Por el contrario, varios usuarios reconocieron la trayectoria de las figuras mexicanas y latinoamericanas convocadas. La discusión se centró en el contraste entre una cartelera de artistas consolidados en el mercado local y las estrellas internacionales que participaron en ediciones anteriores.

La expresión “se les acabó el presupuesto” se replicó en publicaciones, videos y comentarios. Algunos internautas interpretaron la selección musical como una señal de ajuste financiero. Otros plantearon que TelevisaUnivision habría elegido un formato distinto, dirigido a una audiencia que identifica a Yuri, Flans, Pandora, Daniela Romo y Napoleón con varias décadas de música en español.

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No hubo información que confirmara una reducción presupuestal en la organización del Upfront. Las versiones surgieron de los usuarios que compararon la fiesta de este año con presentaciones previas encabezadas por artistas de alcance internacional.

Katy Perry y Bruno Mars fueron comparados con Flans y Yuri

La cantante de "I kiss a girl" está en México Crédito: Imagen Entretenimiento Crédito: Wendy Guevara

El principal punto de contraste fueron los espectáculos de otros años. En redes sociales circularon referencias a las participaciones de Katy Perry, Bruno Mars y Shakira en eventos organizados por la televisora.

Esta vez, la cartelera estuvo integrada por Daniela Romo, Flans, Fonseca, Luis Fonsi, María José, Napoleón, Pandora, Río Roma y Yuri. La lista dividió opiniones entre quienes consideraron que la empresa apostó por artistas cercanos al público latino y quienes esperaban una figura internacional.

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Los comentarios también vincularon el supuesto ajuste con producciones recientes. Entre los programas mencionados por usuarios estuvieron ¿Apostarías por mí?, Juego de voces y Guerreros garra vs veneno, además de algunas telenovelas que, de acuerdo con las críticas, no habrían generado el nivel de audiencia esperado.

La más reciente temporada de La Casa de los Famosos México también apareció en la discusión. Parte de los mensajes sostuvo que el reality no alcanzó la fuerza de otras ediciones, aunque TelevisaUnivision presentó cifras de audiencia y consumo digital para defender el desempeño de su programación.

Televisa San Ángel presentó la programación de 2027

El Upfront Trascender fue una reunión de TelevisaUnivision con empresarios, patrocinadores y anunciantes. La empresa presentó los contenidos que preparó para 2027 en televisión abierta, streaming y plataformas digitales.

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Durante el evento, la televisora anunció nuevas telenovelas, competencias, deportes y producciones originales. También confirmó el regreso de La Casa de los Famosos México, uno de los formatos que mantuvo dentro de su estrategia de entretenimiento.

La oferta incluyó diez telenovelas, realities y una mayor apuesta por ViX. El encuentro sirvió para adelantar los proyectos que la empresa buscará colocar ante las audiencias y anunciantes durante el siguiente año.

La celebración también funcionó como escaparate para mostrar resultados de audiencia. TelevisaUnivision afirmó que las transmisiones del Mundial 2026 acumularon 675 millones de contactos entre televisión abierta y ViX a lo largo de los 104 partidos.

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Sueter liso y reloj de discreto: así fue captado Emilio Azcárraga en la fiesta de Televisa que tachan de ‘pobre’ (Foto: Televisa)

La Casa de los Famosos México reportó 178.9 millones de votos

La empresa sostuvo que la final televisada de La Casa de los Famosos México llegó a 15.1 millones de personas. El reality acumuló más de 178.9 millones de votos, según los números expuestos durante la presentación.

TelevisaUnivision también reportó 14,900 millones de reproducciones digitales y 340 millones de horas consumidas en ViX relacionadas con el programa. Las cifras fueron parte del balance presentado a los asistentes del Upfront.

La compañía señaló que sus telenovelas promediaron 9.9 millones de espectadores por emisión. En materia informativa, aseguró que los noticieros de N+ alcanzaron diariamente a 25.5 millones de personas entre televisión y plataformas digitales.

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Los datos contrastaron con la lectura de algunos usuarios en internet. Mientras la empresa destacó sus números ante anunciantes, en redes persistieron cuestionamientos sobre el rendimiento de los realities, las telenovelas y el tamaño de la fiesta anual.

Wendy Guevara explicó por qué no asistió al Upfront

Las ausencias de Wendy Guevara y Karina Torres también alimentaron comentarios. Algunos seguidores las relacionaron con la controversia que surgió tras la final de La Casa de los Famosos México 2026.

Durante una transmisión en vivo, Wendy Guevara reconoció que recibió una invitación para asistir al evento. Después explicó que decidió quedarse en León, Guanajuato, para descansar antes de retomar compromisos profesionales previstos para noviembre.

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Karina Torres terminó en tercer lugar de la cuarta edición del reality. El resultado generó críticas de Paola Suárez, quien acusó públicamente a la producción de presuntas irregularidades. Los señalamientos provocaron especulaciones entre seguidores sobre un posible distanciamiento con la empresa.

Ese Pérez acudió a la fiesta pese a rumores sobre un supuesto veto. También asistieron Massad, Yahir, Ernesto Laguardia, Aldo Rendón y Mariana Ochoa, entre otros participantes de la cuarta edición de La Casa de los Famosos México.

El Upfront cerró con los anuncios de telenovelas, realities, deportes y contenidos para ViX. La cartelera musical y las ausencias de algunas figuras concentraron la conversación digital un día después de la presentación de TelevisaUnivision.

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