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México, entre las economías con mayor crecimiento de la OCDE: Sheinbaum presume cifras del segundo trimestre

El país con mayor crecimiento económico en este momento es Irlanda, después Israel, seguido de Eslovenia, Suiza, Lituania, Suecia y en séptimo lugar de la lista se encuentra México

Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 15 de octubre en Palacio Nacional. (Presidencia)
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La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que el país registró un aumentó de 1.4% en su Producto Interno Bruto (PIB) durante el segundo trimestre de 2026, de acuerdo a datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Durante la mañanera del pueblo de este 15 de octubre en Palacio Nacional, la mandataria mexicana señaló que la nación con mayor crecimiento económico en este momento es Irlanda, después Israel, seguido de Eslovenia, Suiza, Lituania, Suecia y en séptimo lugar de la lista México.

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En la gráfica presentada también se encuentran: Colombia, Turquía, Polonia, Letonia, Dinamarca.

Crecimiento del PIB Mundial
Crecimiento del PIB de países de la OCDE. (captura de pantalla)

Aranceles impacta en el crecimiento económico a nivel mundial

Siguiendo con su discurso, la jefa de Estado aseguró que el alza en el precio de los combustibles y su limitado acceso ha dado como resultado un fuerte impacto en la mayoría de las economías a nivel mundial.

Adicional a este problema, la política arancelaria implementada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca, ha incrementado diversas tarifas en sectores primordiales como el comercio internacional.

“Esto junto con el acceso o la disminución del acceso a los combustibles y el incremento de los precios, pues ha generado una baja del crecimiento económico en muchos países. Incluso China, que crecía al seis, siete, ocho y está creciendo al 4%”, declaró Sheinbaum.

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Incremento en la economía mexicana

La presidenta puntualizó que la economía mexicana ha ido en aumento por diversos elementos fundamentales:

  • Construcción: programa de infraestructura
  • Vivienda pública: programa de vivienda para el bienestar
  • Electrónicos: plantas para la producción de diversos productos

“Dado el crecimiento de Estados Unidos de la inteligencia artificial, hay muchas plantas en México que están creciendo para la producción de diversos elementos electrónicos y otros sectores, incluso la automotriz, que tuvieron en algunos casos estancamiento de algunas empresas, otras disminución por los aranceles de Estados Unidos y que hoy se están recuperando”, comentó la líder mexicana.

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