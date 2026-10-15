¿Qué hacer en Día de Muertos? 200 experiencias que no te puedes perder en todo México

La secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, presentó las estimaciones oficiales desde un enlace realizado en Coahuila, en el marco de “La Mañanera del Pueblo”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Gobierno de México presentó este jueves 15 de octubre, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las proyecciones turísticas para la temporada de Día de Muertos 2026 y promovió la plataforma Visit México, que reúne más de 200 experiencias disponibles en distintos estados del país para estas fechas.

La secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, presentó las estimaciones oficiales desde un enlace realizado en Coahuila, en el marco de “La Mañanera del Pueblo”.

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Durante la conferencia de prensa matutina, se presentaron las estimaciones de afluencia turística y ocupación hotelera para la celebración del Día de Muertos en México. Se expuso la cartelera de actividades culturales y festivales regionales en diversos estados del país, acompañada de un video promocional que muestra tradiciones, artesanías y representaciones culturales asociadas a esta festividad. (Youtube)

Plataforma Visit México y los destinos imperdibles

Rodríguez Zamora añadió que, más allá de estos cuatro destinos principales, cada entidad del país cuenta con un motivo propio para atraer turismo durante la festividad. Al cierre de su intervención, la secretaria dejó paso a un video institucional elaborado para promover la temporada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La funcionaria explicó que en la cartelera de Visit México los usuarios pueden encontrar un código QR que da acceso a 200 experiencias de norte a sur del país. Entre los destinos señalados como imperdibles para esta temporada se encuentran Oaxaca, Michoacán, la Ciudad de México y Yucatán.

Rodríguez Zamora añadió que, más allá de estos cuatro destinos principales, cada entidad del país cuenta con un motivo propio para atraer turismo durante la festividad. Al cierre de su intervención, la secretaria dejó paso a un video institucional elaborado para promover la temporada.

El material audiovisual describe al Día de Muertos como “un momento para recordar a quienes amamos, porque en México la memoria también se celebra”. El video hace referencia a distintas tradiciones regionales: las comunidades del lago de Pátzcuaro, en Michoacán; las calles de Oaxaca; los canales de Xochimilco y las celebraciones de Mixquic, en la Ciudad de México; y las festividades del chantolo en la Huasteca.

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“Porque no hay una sola forma de vivir el Día de Muertos, hay cientos. Y en cada una hay un México diferente”, señala el video difundido durante la conferencia.

Eventos de Día de Muertos 2026 por estado

Nuevo León: Séptima edición del desfile de Calaveras “Regios hasta los Tuétanos”, el domingo 25 de octubre a las 16:00 horas, con salida frente al Museo de Arte Contemporáneo (MARCO) en Monterrey. Se espera la participación de 80 comparsas y más de 3,500 personas, además de una proyección de la película Coco con orquesta sinfónica en vivo en la Macroplaza.

Sonora: Festival Cultural de las Calacas 2026, en Ciudad Obregón, del 30 de octubre al 1 de noviembre, con un desfile hacia el Foro Náinari y concursos de calaveras literarias y de altares.

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Sinaloa: XLVII Celebración Universitaria Estatal de Día de Muertos, organizada por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) el 28 y 29 de octubre, con el Tercer Desfile “Calaveras, Catrines, Catrinas y Alebrijes” en Culiacán y una callejoneada tradicional en Mazatlán.

Nayarit: Festival Internacional de Día de Muertos en Bahía de Banderas, del 29 de octubre al 2 de noviembre, con sede principal en el Pueblo Mágico de Sayulita. Su evento estelar es el Torneo Internacional de Surf de Día de Muertos, con una bolsa de premios superior a 500,000 pesos.

Lista de eventos sobresalientes de la temporada:

Ciudad de México – Gran Desfile de Día de Muertos Estado de México – Feria del Alfeñique Oaxaca – Gran Comparsa de Día de Muertos Michoacán – Noche de Muertos en Pátzcuaro Yucatán – Hanal Pixán / Paseo de las Ánimas Campeche – Concurso de Altares Janal Pixán San Luis Potosí – Mega desfile de Xantolo Puebla – Altares monumentales de Huaquechula Guanajuato – Festival del Día de Muertos (capital) Chihuahua – Raíces y Recuerdos: Cempasúchil Veracruz – Carnaval de Catrinas Tlaxcala – Ofrenda Monumental de Nanacamilpa Querétaro – Festival de Día de Muertos (capital) Jalisco – Festival Tradición Viva (Tlaquepaque) Nuevo León – Desfile “Regios hasta los Tuétanos” Sonora – Festival Cultural de las Calacas Sinaloa – Celebración Universitaria UAS Nayarit – Festival Internacional en Bahía de Banderas

Oaxaca prepara más de 100 actividades

En el centro histórico se instalarán 30 altares monumentales que representan a los 16 pueblos originarios y al pueblo afromexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los destinos destacados por la Secretaría de Turismo, Oaxaca presentó una agenda con más de 100 actividades culturales, artísticas y gastronómicas, bajo el concepto “La fiesta más viva de todas”. La programación se desarrollará del 26 de octubre al 3 de noviembre.

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Uno de los ejes centrales es el circuito “Flores que guían el alma”, que conectará la ciudad de Oaxaca con los campos de cempasúchil de San Jacinto Amilpas, San Antonio Arrazola, San Martín Tilcajete, Santo Tomás Jalieza, Teotitlán del Valle y el Pueblo Mágico de Mitla.

En el centro histórico se instalarán 30 altares monumentales que representan a los 16 pueblos originarios y al pueblo afromexicano. En el atrio del Templo de Jalatlaco se montará un tapete de arena de 250 metros cuadrados (2,690 pies cuadrados), elaborado por tres artistas plásticos oaxaqueños.

El 30 de octubre, a las 19:00 horas, el Zócalo de Oaxaca será sede de la Verbena Xandú, donde se compartirán tamales, pan, chocolate y café de forma gratuita entre familias oaxaqueñas y visitantes. Al día siguiente, 31 de octubre, a partir de las 18:00 horas, se realizará la Gran Comparsa de Día de Muertos, con delegaciones, carros alegóricos y mojigangas que recorrerán el centro de la ciudad, declarada Patrimonio Mundial.

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La programación oaxaqueña incluye además más de 50 actividades en distintas localidades, entre ellas la Feria del Atole “Entre maíz y tradiciones”, en Santa Cruz Amilpas, y talleres de pan de muerto y calaveritas de azúcar en Mitla. También se contemplan conciertos y espectáculos tanto en la capital como en Bahías de Huatulco, y actividades deportivas como la carrera nocturna “Recorrido al Mictlán 9K”, programada para el 30 de octubre a las 22:00 horas.

Calendario de celebraciones en la Ciudad de México

El calendario abre el 17 de octubre con el 18° Desfile de Alebrijes Monumentales, organizado por el Museo de Arte Popular, con una ruta que partirá del Zócalo capitalino hacia Paseo de la Reforma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México difundió una agenda que se extenderá del 17 de octubre al 8 de noviembre, aunque la mayor concentración de eventos ocurrirá entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre. Paseo de la Reforma, el Zócalo, Chapultepec, Ciudad Universitaria, Xochimilco y San Andrés Mixquic concentrarán los principales puntos de celebración.

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El calendario abre el 17 de octubre con el 18° Desfile de Alebrijes Monumentales, organizado por el Museo de Arte Popular, con una ruta que partirá del Zócalo capitalino hacia Paseo de la Reforma. Al día siguiente, 18 de octubre, se instalará el Festival Flores de Cempasúchil en Paseo de la Reforma, entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete, que permanecerá hasta el 1 de noviembre.

El 24 de octubre, de 19:00 a 23:00 horas, se realizará la Rodada Ciclista por el Día de Muertos, con una ruta de aproximadamente 19 kilómetros entre la Fuente de Petróleos y el Centro Histórico. La actividad incluirá biciescuela, préstamo de bicicletas y concurso de disfraces.

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Uno de los eventos más concurridos de la temporada será la Mega Procesión de las Catrinas, programada para el 25 de octubre sobre Paseo de la Reforma. A partir del 23 de octubre y hasta el 8 de noviembre, Paseo de la Reforma también albergará “El Camino”, una instalación de iluminación monumental entre el Ángel de la Independencia y la Puerta de los Leones de Chapultepec.

La Ofrenda Monumental del Zócalo se instalará del 29 de octubre al 2 de noviembre, acompañada de conciertos gratuitos y actividades culturales en el Centro Histórico. En el mismo periodo se instalarán Ofrendas Comunitarias en 12 puntos de la capital, entre ellos la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Lomas de la Era y distintas Utopías ubicadas en alcaldías como Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza.

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El Bosque de Chapultepec tendrá su propia celebración del 29 de octubre al 4 de noviembre, bajo el concepto “La Puerta entre dos mundos”, con la experiencia “El Sendero del Cempasúchil” en el Paseo de los Compositores y el Lago Mayor de la Segunda Sección. La propuesta incluirá instalaciones inmersivas, música, danza, gastronomía, altares y un espectáculo nocturno con drones.

El evento central de la agenda capitalina será el Gran Desfile de Día de Muertos, programado para el sábado 31 de octubre a las 14:00 horas, con una ruta que recorrerá Paseo de la Reforma hasta el Zócalo. Ese mismo fin de semana, del 31 de octubre al 2 de noviembre, se desarrollarán las celebraciones tradicionales en San Andrés Mixquic, en la alcaldía Tláhuac.

Xochimilco ofrecerá recorridos nocturnos en trajinera y visitas a las chinampas durante toda la temporada, mientras que a principios de noviembre se instalará la Megaofrenda de la UNAM en Ciudad Universitaria.

Proyección de turistas y derrama económica

¿Cuántos visitantes se esperan en México por Día de Muertos 2026? Según la Secretaría de Turismo, se prevé la llegada de más de 2.5 millones de visitantes durante la temporada, de los cuales más de 1.5 millones serían turistas que pernoctarán en el país. La ocupación hotelera estimada se ubica entre 70% y 80% en los principales destinos turísticos.

Rodríguez Zamora precisó que se proyecta un incremento superior al 5% en la derrama económica respecto al mismo periodo del año anterior. La funcionaria explicó que este movimiento turístico impacta a toda la cadena productiva vinculada con la festividad.

“La ocupación hotelera sea entre setenta, ochenta por ciento en los destinos turísticos, pero sobre todo genera una derrama en toda la cadena productiva, desde nuestros floristas, nuestros productores, nuestros mercados artesanales y estamos listos para vivirlo”, afirmó la secretaria durante su intervención.

Las cifras de Día de Muertos se suman a otras estimaciones difundidas por la dependencia para la temporada, que calculan la llegada de 1.69 millones de turistas a hoteles entre el 26 de octubre y el 2 de noviembre, lo que representaría un crecimiento del 1.2% frente a 2025. De ese total, se proyecta que el 74% correspondan a visitantes nacionales y el 26% a extranjeros, con una ocupación hotelera estimada de 58.9%, es decir, 0.8 puntos porcentuales por encima de la registrada en el mismo periodo del año pasado.

Contexto: récord de turismo internacional en 2026

Durante la misma conferencia, Rodríguez Zamora presentó indicadores generales del sector turístico correspondientes a los primeros ocho meses de 2026. De acuerdo con la funcionaria, México recibió 67.7 millones de viajeros internacionales entre enero y agosto, un incremento del 6.3% respecto al mismo periodo de 2025.

De ese total, 32.7 millones correspondieron a turistas internacionales, es decir, visitantes que pernoctaron al menos una noche en el país, lo que representó un crecimiento del 3.9%. La derrama económica generada por estos viajeros alcanzó los 24 mil 152 millones de dólares, un aumento del 0.9% frente al año anterior.

La secretaria también destacó la llegada de 8.2 millones de cruceristas, un incremento del 13.5%, cuyo gasto conjunto creció 17.3% respecto al mismo periodo de 2025. En materia de turismo cultural, los museos del país recibieron 7.55 millones de visitantes, mientras que el Tren Maya trasladó a 65,037 pasajeros extranjeros, un aumento del 1.6%.

Rodríguez Zamora añadió que más de 75 millones de mexicanos realizaron turismo interno durante el mismo periodo. Según la funcionaria, los turistas provenientes de Asia eligen cada vez más a México como destino, con preferencia por Michoacán, Puebla y la Ciudad de México.