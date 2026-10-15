México

Previsión meteorológica del estado del tiempo en Mérida para este jueves 15 de octubre

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Gobierno de Yucatán)
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Gobierno de Yucatán)
Guardar

Primavera, verano, otoño o invierno, en la actualidad no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador se convierta en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El buscar el clima se ha convertido en un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Mérida para este 15 de octubre.

PUBLICIDAD

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este jueves 15 de octubre, se prevé que en Mérida habrá un 25% de probabilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 32.9 centígrados y una mínima de 23.9°. La nubosidad será del 35%.

El pronóstico del estado del tiempo en Tijuana (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Tijuana (Imagen ilustrativa Infobae)

Así es el clima en Mérida

Mérida y en general la península de Yucatán, se caracteriza por tener un temporal cálido subhúmedo con precipitaciones durante el verano. La temperatura promedio en dicha región es de 26.6 grados.

PUBLICIDAD

Esta zona de Yucatán también tiene una temporada larga de lluvias, que va del mes de mayo hasta enero, aunque también puede haber precipitaciones en los meses secos, no obstante, éstas no duran más allá de una hora y no son un impedimento para hacer actividades en las playas.

La época más calurosa es de abril a agosto, cuando el termómetro sube hasta los 40 grados, mientras que de septiembre a enero son comunes los vientos que nublan y refrescan la ciudad.

Mérida posee un clima cálido sub-húmedo. (Secretaría de Turismo)
Mérida posee un clima cálido sub-húmedo. (Secretaría de Turismo)

¿Cuál es el clima en México?

México es un país favorecido, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este escenario, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son extremadamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a reflejarse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un aumento en la cantidad de contingencias ambientales en las principales metrópolis, como es el caso de Cancún.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en MéridaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Maru Campos culpa al exfiscal de Chihuahua por operativo del caso CIA: “Actuó por la libre”

Las acciones en materia de seguridad llevaron a la ruptura con el Gobierno federal

Maru Campos culpa al exfiscal de Chihuahua por operativo del caso CIA: “Actuó por la libre”

Efraín Juárez desecha mala relación con Antonio Sancho y confiesa su motivo para dejar a Pumas

El exentrenado universitario ignoró las especulaciones que surgieron luego de perder la final ante Cruz Azul y aceptó qué lo orilló a salir de la institución

Efraín Juárez desecha mala relación con Antonio Sancho y confiesa su motivo para dejar a Pumas

Estiman participación del 60% de los trabajadores del IMSS en la votación del aumentos salarial: este jueves se dan los resultados

Autoridades laborales reportan que 282 mil personas han acudido a las urnas instaladas en 670 sedes

Estiman participación del 60% de los trabajadores del IMSS en la votación del aumentos salarial: este jueves se dan los resultados

Jueza federal presenta denuncia ante la FGR contra el comprador de Altos Hornos de México por “falsedad en declaraciones”

La juzgadora que lleva el caso de quiebra de la siderúrgica procedió legalmente contra José Arturo Domínguez Arteaga

Jueza federal presenta denuncia ante la FGR contra el comprador de Altos Hornos de México por “falsedad en declaraciones”

Temblor hoy 14 de octubre en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 14 de octubre en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Chiapas
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de octubre: detienen a “El Wicho”, operador del Cártel de Sinaloa requerido por EEUU

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de octubre: detienen a “El Wicho”, operador del Cártel de Sinaloa requerido por EEUU

La Familia Michoacana en CDMX: sentencian a dos miembros del cártel por triple homicidio en la colonia Morelos

Capturan en Mazatlán a “El Wicho”: el operador de Los Rugrats y Los Mayos es buscado por EEUU

Vinculan a proceso a ocho personas detenidas con más de 50 kilos de drogas y armas de uso exclusivo del ejército en Tabasco

Persecución armada en Cajeme deja un muerto y cuatro detenidos: Fiscalía de Sonora abre carpeta por tentativa de homicidio contra servidores

ENTRETENIMIENTO

Mariana Ochoa balconea a Aldo Rendón y asegura que le pidió trabajo tras La Casa de los Famosos México

Mariana Ochoa balconea a Aldo Rendón y asegura que le pidió trabajo tras La Casa de los Famosos México

La película mexicana donde apareció RJ Mitte de Breaking Bad antes de morir, junto a Luis Gerardo Méndez y Miguel Rodarte

Acusan a Mono Osuna de presunto maltrato animal contra Tlacoyo en La Granja VIP

Media hermana de Luis de Llano sale en defensa del productor por el caso de Sasha Sokol

Festival de Macetas presenta una experiencia para amantes de las plantas con obras de arte, comida y música en vivo en CDMX

DEPORTES

Hijo de Fishman habría sido amedrentado por policías tras lastimar al réferi El Búho en Pachuca

Hijo de Fishman habría sido amedrentado por policías tras lastimar al réferi El Búho en Pachuca

Efraín Juárez desecha mala relación con Antonio Sancho y confiesa su motivo para dejar a Pumas

El Bofo Bautista quiere dirigir a jóvenes como Gilberto Mora desde el banquillo de Chivas: “Es el futuro de la Selección”

Querétaro vuelve a enfrentar el recuerdo de la violencia ante Atlas en su mejor momento en el Apertura 2026

Emanuel Navarrete viajará a Texas con una promesa: derrotar a O’Shaquie Foster y arrebatar el título CMB superpluma