Diputado de Morena presenta su informe ante un “Parlamento Galáctico”: el video con IA que circula en redes

El formato de ciencia ficción elegido por el legislador poblano para su informe de actividades reabre la discusión sobre los límites y la pertinencia del uso de herramientas digitales en los ejercicios de transparencia institucional.

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El diputado local Roberto Zataráin Leal, legislador de Morena en Puebla, utilizó inteligencia artificial (IA) para presentar su informe de actividades ante un ficticio “Honorable Parlamento Galáctico”, en un video difundido en sus redes sociales que generó críticas y comentarios humorísticos entre usuarios.

En la producción, el propio legislador aparece llegando a bordo de una nave espacial para explicar su trabajo ante personajes extraterrestres. La información circula en plataformas digitales y las reacciones que se le atribuyen provienen de usuarios en redes, sin que hasta el momento se haya realizado un conteo verificado de su alcance o sentido.

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¿Qué muestra el video del informe legislativo?

El diputado local Roberto Zataráin Leal presenta un video en el que combina grabaciones en el Congreso del Estado de Puebla con secuencias generadas mediante inteligencia artificial ambientadas en un entorno espacial. En la producción se muestran propuestas legislativas como el uso de telepsiquiatría y teleterapia, mientras el legislador aparece vistiendo un atuendo futurista ante personajes ficticios.

El clip, compartido por el mismo Zataráin Leal, comienza cuando el diputado recibe la visita de un personaje extraterrestre que aparece en su reloj. Posteriormente, aborda una nave espacial y se presenta ante el denominado “Honorable Parlamento Galáctico”, cuyos integrantes escuchan su rendición de cuentas.

Durante la presentación el legislador expuso los siguientes datos sobre su gestión:

Asistencia del 100 % a las sesiones legislativas.

Cinco iniciativas aprobadas.

Siete obras comunitarias.

El anuncio de una próxima gira relacionada con el bienestar digital.

Estas cifras corresponden a lo expresado por el propio diputado en el video. En la información disponible no se detalla una verificación independiente de cada una de ellas.

Las propuestas que mencionó el legislador

Entre las propuestas incluidas en la presentación, según la agencia, destacan medidas relacionadas con:

Salud mental.

Movilidad sostenible.

Protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales.

Reacciones en redes sociales

@Estephanydiv ·

La presentación generó reacciones en plataformas digitales. Algunos usuarios cuestionaron el uso de una producción de ciencia ficción para un ejercicio de rendición de cuentas, mientras que otros dejaron comentarios de tono humorístico.

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Por su parte, el legislador defendió el formato como una forma de captar la atención de la ciudadanía mediante nuevas herramientas digitales.

No es la primera vez que usa IA para informar

El video no es el primer antecedente. En noviembre de 2025, Zataráin Leal presentó su primer informe legislativo con una producción ambientada en un ficticio “Universo de la Salud Mental”, también elaborada con inteligencia artificial, según la agencia.

Cuánto dinero disponen los diputados de Puebla para sus informes

Un dato relevante en el contexto de la discusión es el presupuesto para este tipo de ejercicios. En Puebla, los diputados locales disponen de una partida de aproximadamente 206 mil pesos (unos 11 mil dólares) para presentar sus informes, precisó EFE.

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Sin embargo, no se ha precisado cuánto costó la producción del video del “Parlamento Galáctico”, ni se ha informado si fue financiada con esos recursos. Hasta el momento, esa información no ha sido confirmada oficialmente.

Contexto: IA en la comunicación política

El caso se suma a la discusión sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en la comunicación de servidores públicos, particularmente en ejercicios de transparencia y rendición de cuentas, donde el formato y los recursos utilizados suelen ser tema de debate público.