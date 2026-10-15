Artículo 19 pide sentencia en procesos pendientes en caso Lydia Cacho tras salida de excomandante: quiénes siguen bajo investigación

La periodista Lydia Cacho. EFE/Francisco Guasco/Archivo

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La salida de Alejandro Rocha Laureano del penal de Cancún, luego de cumplir la pena impuesta por tortura contra Lydia Cacho, vuelve a colocar en primer plano el estado de los procesos abiertos por la detención y las agresiones cometidas contra la periodista en 2005.

En est sentido, Artículo 19 México y Centroamérica pidió que los procesos penales pendientes por la tortura contra Lydia Cacho lleguen a una sentencia y señaló que la liberación del excomandante de la extinta Policía Judicial de Puebla respondió al cumplimiento de su condena y no a una absolución.

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“Ante la liberación de una persona condenada por la tortura contra la periodista y defensora de derechos humanos Lydia Cacho, ARTICLE 19 precisa que su liberación responde al cumplimiento de la totalidad de su pena y no implica un reconocimiento de inocencia”, publicó la organización en X.

Artículo 19 agregó que el proceso contra otros dos probables responsables continúa y sostuvo que la salida de Rocha Laureano no debe afectar su curso.

“ARTICLE 19 sigue a la espera de una sentencia justa en los procesos penales pendientes”, expresó.

Alejandro Rocha cumplió condena

Alejandro Rocha Laureano salió del penal de Cancún tras cumplir la pena de cinco años y seis meses de prisión que recibió por tortura contra Cacho. El excomandante permaneció privado de la libertad desde el 4 de diciembre de 2018.

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Un juez consideró suficiente el tiempo que Rocha Laureano pasó recluido antes de que se emitiera la sentencia. Con esa determinación, dio por compurgada la condena.

Las investigaciones lo señalaron por su probable participación en la detención, traslado y agresiones contra la periodista e incluso, lo ubicaron como uno de los mandos que intervino en el relevo de los agentes que trasladaron a Cacho de Cancún a Puebla.

Artículo 19 indicó que la salida de Rocha Laureano no debe frenar las investigaciones y procesos contra otros probables responsables.

“El proceso penal contra otros dos probables responsables continúa, por lo que no debe afectar su curso”, expuso.

La organización agregó que sigue a la espera de “una sentencia justa en los procesos penales pendientes”.

Caso Lydia Cacho

Lydia Cacho fue detenida el 16 de diciembre de 2005 en las oficinas del Centro Integral de Atención a la Mujer, después de publicar Los demonios del Edén.

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En esa investigación, la periodista, activista y escritora expuso una red de pederastia, trata de personas y lavado de dinero. El libro involucró, entre otros, al entonces gobernador de Puebla Mario Marín y al empresario Kamel Nacif.

Cacho fue detenida por un contingente de 10 personas, entre las que había tres empleados de Nacif. Después fue trasladada a Puebla, acompañada por agentes de la Policía Judicial de Quintana Roo.

El recorrido duró aproximadamente 20 horas. Durante el trayecto, a la periodista no se le permitió ingerir alimentos ni dormir. Tampoco recibió el medicamento que requería para atender una bronquitis diagnosticada.

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La comunicadora solo pudo ir al baño en una ocasión y realizar una breve llamada a su pareja. Denunció tortura psicológica y física, violencia verbal, amenazas de muerte, tocamientos e insinuaciones sexuales durante el traslado y en su detención en la Procuraduría General de Justicia de Puebla.

¿Quiénes son los implicados y quiénes siguen bajo investigación?

Mario Marín sigue detenido en El Altiplano

Mario Marín, exgobernador de Puebla, permanece detenido en el Cefereso No. 1, El Altiplano, dentro del proceso que enfrenta por tortura contra Lydia Cacho.

El 28 de julio de 2026 surgieron versiones sobre un posible cambio a prisión domiciliaria. El Gabinete de Seguridad del Gobierno federal negó que el exmandatario hubiera obtenido un beneficio que modificara su reclusión.

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“Con relación a la información que circula sobre Mario ‘N’, se informa que no ha tenido ningún cambio en su situación jurídica, por lo que permanece bajo custodia en el CEFERESO No. 1”, informó el Gabinete de Seguridad en X.

Lydia Cacho también desmintió que Marín hubiera recuperado su libertad. “Es falso que hayan liberado al exgobernador Mario Marín. Sigue en La Palma”, escribió en Instagram, en referencia al nombre anterior de El Altiplano.

Marín obtuvo una medida de prisión domiciliaria en agosto de 2024. Un tribunal federal la revocó dos semanas después, tras recursos promovidos por la FGR y la asesoría jurídica de la periodista. El exgobernador regresó al penal y continuaba sin una sentencia definitiva sobre su responsabilidad.

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Kamel Nacif obtuvo un amparo por la acusación de tortura

El Tercer Tribunal Colegiado de Quintana Roo otorgó el 15 de julio de 2021 un amparo a José Kamel Nacif Borge. La resolución lo liberó de responsabilidad por el delito de tortura contra Lydia Cacho.

El fallo se dictó en el amparo en revisión 143/2021. Revocó la negativa de amparo que el Segundo Tribunal Unitario de Quintana Roo había emitido en abril de ese año.

El tribunal sostuvo que los hechos ocurridos los días 16 y 17 de diciembre de 2005 no tenían relación con la publicación de Los demonios del Edén: el poder de la pornografía infantil en México. Con ese criterio, consideró que no había prueba fehaciente de una orden para torturar a la periodista por la difusión del libro.

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La resolución también analizó las conversaciones telefónicas difundidas en 2006 entre Nacif y Mario Marín. En una de las llamadas, el exgobernador afirmó que había dado “un pinche coscorrón a esta vieja cabrona”.

El Tercer Tribunal Colegiado estimó que la expresión era vaga y genérica, por lo que no podía concluirse que se refería específicamente a Lydia Cacho. También consideró poco relevante que vehículos propiedad de Nacif acompañaran a los policías judiciales durante el traslado de la periodista.

Hugo Karam dejó prisión bajo medidas cautelares

Hugo Karam, exdirector de la Policía Judicial de Puebla, salió del penal de Cancún el 6 de agosto de 2024. El Juzgado Segundo de Distrito en Quintana Roo cambió la prisión preventiva justificada por otras medidas cautelares, en cumplimiento de un amparo otorgado cinco días antes.

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El juzgado concluyó que no existían elementos suficientes para mantener la prisión preventiva. La determinación no representó una absolución y el juicio por tortura continuó pendiente de una sentencia sobre el fondo.

Karam quedó obligado a permanecer en Quintana Roo, sin posibilidad de salir del país. También se le prohibió acercarse a Lydia Cacho y a los testigos, además de presentarse periódicamente ante el juzgado.

El Juzgado Segundo de Distrito no impuso un localizador electrónico. De acuerdo con la información proporcionada, Karam había expresado disposición para utilizarlo, pero la jueza descartó esa medida.

Jean Succar Kuri murió mientras cumplía una condena de 93 años

Jean Succar Kuri murió el 14 de junio de 2024, a los 79 años, mientras cumplía una condena de 93 años de prisión en el Cereso de Cancún por liderar una red de pederastia y pornografía infantil.

El empresario falleció en un hospital privado de Cancún, al que fue trasladado por problemas de salud. Autoridades de Quintana Roo informaron de manera preliminar que murió por una insuficiencia cardiaca.

Succar Kuri ingresó desde el 6 de junio a un hospital particular por un cuadro de desnutrición. Antes había sido trasladado del Cereso de Cancún al área de Medicina Interna del Hospital General Jesús Kumate.

Sus abogados buscaban que cumpliera el resto de la condena en prisión domiciliaria por su edad y padecimientos médicos. Edith Encalada, una de las víctimas, y la FGR promovieron un recurso para impedirlo.

Un juez federal debía revisar el caso, pero la audiencia no se realizó debido al estado de salud del empresario.

Succar Kuri murió antes de que se resolviera la petición de su defensa. Según la información proporcionada, permanecía privado de la libertad y había reconocido ante un juez federal haber tenido relaciones sexuales con al menos cinco menores de edad, además de grabar encuentros para difundirlos por internet.