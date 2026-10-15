Acusan a tres mexicanos en EEUU de fraude fiscal por 74 millones de dólares: cobraron 16 mil cheques

Tres ciudadanos mexicanos fueron acusados en Georgia de participar en un supuesto esquema para defraudar al IRS por más de 74 millones de dólares. POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública este miércoles una acusación formal contra tres ciudadanos mexicanos residentes en el área de Atlanta, Georgia, señalados de participar en un esquema para defraudar al Servicio de Impuestos Internos (IRS) por más de 74 millones de dólares mediante declaraciones fiscales fraudulentas.

Los acusados fueron identificados como Gustavo Rojano Salazar, Gabriel Rojano Salazar y Andrés Huerta Rendón. De acuerdo con la acusación presentada en el Distrito Norte de Georgia, los tres habrían participado desde 2019 y hasta la fecha en una operación que involucró fraude postal, fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero.

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Según las autoridades estadounidenses, los implicados obtuvieron documentos de identificación mexicanos a nombre de terceras personas y utilizaron esa información para solicitar Números de Identificación Personal del Contribuyente, conocidos como ITIN, ante el IRS.

Los ITIN son números emitidos por el Servicio de Impuestos Internos para determinadas personas que tienen obligaciones fiscales federales en Estados Unidos, pero que no cuentan con un número de Seguro Social o no son elegibles para obtenerlo.

El supuesto esquema para obtener reembolsos

La acusación sostiene que los señalados utilizaron los documentos de identidad obtenidos a nombre de terceros para conseguir los ITIN y posteriormente presentar declaraciones de impuestos fraudulentas utilizando los nombres de ciudadanos mexicanos.

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El Departamento de Justicia de EU señaló que los involucrados cobraron más de 16 mil cheques de reembolso del Tesoro estadounidense. REUTERS/Marco Bello

Como parte del supuesto esquema, los acusados y sus conspiradores habrían provocado que el Tesoro de Estados Unidos emitiera cheques de reembolso de impuestos a nombre de los titulares mexicanos de los ITIN.

Los cheques posteriormente eran cobrados en una empresa dedicada al cambio de estos documentos, de acuerdo con la acusación del Departamento de Justicia.

Las autoridades calculan que los involucrados llegaron a cobrar más de 16 mil cheques de reembolso fiscal, cuyo valor acumulado superó los 74 millones de dólares.

El caso forma parte de las investigaciones estadounidenses contra esquemas que utilizan identidades y documentos fiscales de terceros para obtener indebidamente recursos públicos mediante declaraciones de impuestos falsas.

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La acusación señala que la operación se habría mantenido durante varios años, desde 2019, y que los recursos obtenidos mediante los reembolsos fraudulentos posteriormente estuvieron relacionados con el supuesto esquema de lavado de dinero.

Los tres mexicanos enfrentan cargos por fraude postal y electrónico, así como conspiración para cometer lavado de dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Enfrentan hasta 20 años de prisión por varios cargos

Los tres ciudadanos mexicanos enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude postal, fraude postal, conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero.

De ser declarados culpables, cada uno podría recibir una pena máxima de hasta 20 años de prisión por cada uno de esos cargos, según el Departamento de Justicia.

Además, los hermanos Gustavo Rojano Salazar y Gabriel Rojano Salazar enfrentan cargos adicionales relacionados con la falsificación de información en formularios de inmigración.

Por estos delitos, ambos podrían recibir una pena máxima de hasta 15 años de prisión por cada cargo, de acuerdo con la acusación.

Los cargos corresponden a señalamientos contenidos en una acusación formal y los tres acusados se presumen inocentes mientras no se demuestre su responsabilidad penal ante un tribunal.

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El caso quedó bajo jurisdicción del Distrito Norte de Georgia, mientras las autoridades estadounidenses continúan con las investigaciones sobre el supuesto fraude contra el IRS y el destino de los millones de dólares obtenidos mediante los reembolsos fiscales.