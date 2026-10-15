Adiós a la deuda con el SAT: los requisitos para acceder a la condonación de deudas fiscales y que están por vencer

El esquema está vigente desde el 1 de enero de 2026 y se encuentra en su fase final. La fecha límite general para presentar las solicitudes de regularización es el 31 de octubre, mientras que quienes deseen diferir el pago en dos parcialidades deben tramitarlo a más tardar el 15 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México presentó el Programa de Regularización Fiscal 2026, una iniciativa que permite a los contribuyentes reducir hasta el 100% en multas, recargos y gastos de ejecución sobre deudas fiscales pendientes.

El esquema está vigente desde el 1 de enero de 2026 y se encuentra en su fase final. La fecha límite general para presentar las solicitudes de regularización es el 31 de octubre, mientras que quienes deseen diferir el pago en dos parcialidades deben tramitarlo a más tardar el 15 de octubre.

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El Programa de Regularización Fiscal 2026 es un esquema del SAT que ofrece a contribuyentes con ingresos de hasta 300 millones de pesos en 2024 la posibilidad de reducir hasta el 100% en multas, recargos y gastos de ejecución sobre adeudos del ejercicio 2024 o anteriores, siempre que paguen primero el monto original del impuesto adeudado.

SAT/Redes sociales

Requisitos para acceder al programa

El Programa de Regularización Fiscal del SAT en México ofrece reducciones de hasta el 100 % en multas, recargos y gastos de ejecución. (SAT/Redes sociales)

El programa está dirigido a personas físicas y morales cuyos ingresos totales durante el ejercicio fiscal 2024 no hayan superado los 300 millones de pesos.

Los supuestos contemplados para acceder al beneficio incluyen:

Contribuyentes con adeudos por contribuciones federales o cuotas compensatorias no determinadas por la autoridad.

Quienes estén sujetos a facultades de comprobación.

Contribuyentes con créditos fiscales firmes determinados por el SAT o la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

El beneficio contempla dos vías de acceso: cuando existe una deuda o crédito fiscal ya determinado por la autoridad, y cuando el contribuyente corrige su situación de manera voluntaria.

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Existen restricciones expresas. Quedan excluidos del programa:

Contribuyentes con sentencias firmes por delitos fiscales.

Empresas catalogadas de manera definitiva como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS).

Quienes ya hayan aplicado estímulos fiscales transitorios previos.

El senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, aclaró que el esquema no implica una condonación ni una exención de impuestos. “No hay condonación de impuestos, ni exención de impuestos, pero sí hay estímulos fiscales en materia de recargos, en materia de multas y en materia de gastos de ejecución”, señaló. Monreal remarcó que quien se acoge al beneficio “primero tiene que pagar el impuesto que debe” para acceder a la reducción de los accesorios.

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Qué deudas y multas abarca el programa

Una imagen editorial muestra a dos personas en una oficina que examinan documentos y una computadora portátil con el logo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante una inspección fiscal en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El esquema aplica a adeudos correspondientes al ejercicio fiscal 2024 o periodos anteriores, determinados tanto por el SAT como por la ANAM.

Los conceptos incluidos en el programa son:

Contribuciones propias, retenidas o trasladadas.

Aprovechamientos y cuotas compensatorias.

Recargos y gastos de ejecución asociados.

Multas impuestas por infracciones fiscales, aduaneras y de comercio exterior.

Multas derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales distintas a las de pago.

Multas con agravantes.

La reducción no es uniforme en todos los casos. Las multas por incumplir obligaciones fiscales distintas al pago pueden recibir un descuento del 90% cuando el crédito fiscal firme está constituido exclusivamente por esas sanciones. En cambio, cuando las multas se determinan junto con contribuciones federales, aprovechamientos o cuotas compensatorias omitidas, el estímulo puede alcanzar el 100%.

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Trámite: pasos para solicitar el beneficio

Un funcionario revisa documentos en un expediente de papel sobre su escritorio en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento puede completarse de manera presencial en las oficinas del SAT o de forma digital a través del portal institucional.

Para realizar el trámite en línea, los pasos son:

1. Ingresar al sitio sat.gob.mx.

2. Acceder a la sección “Mi Portal” con el RFC y la contraseña vigente.

3. Enviar un escrito libre solicitando la adhesión formal al Programa de Regularización Fiscal.

4. Esperar la respuesta de la autoridad.

5. Realizar el pago dentro de los plazos establecidos, en una o dos exhibiciones.

Si el contribuyente tiene un crédito fiscal firme determinado por el SAT o la ANAM, el procedimiento específico es:

1. Ingresar a la sección “Servicios por internet” dentro del portal.

2. Seleccionar la opción “Estímulo Fiscal LIF 2026” en el apartado de trámites.

3. Presentar la solicitud correspondiente.

4. Si el adeudo está impugnado, presentar el acuse de desistimiento para acceder al estímulo.

5. Cubrir el monto indicado una vez que la autoridad emita el formulario de pago, dentro de un plazo de 15 días naturales.

Para contribuciones federales, aprovechamientos o cuotas compensatorias, el SAT contempla, según el caso, el pago hasta en seis parcialidades.

El SAT advirtió que no basta con presentar la solicitud dentro de los plazos: también es necesario cumplir con los pagos en las fechas establecidas para conservar el beneficio. El incumplimiento de los plazos fijados resulta en la pérdida automática de las condonaciones y recargos condicionados.

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Para contribuyentes con créditos fiscales firmes, la fecha límite de trámite es el 31 de octubre, mientras que quienes buscan la autocorrección mediante la presentación de declaraciones cuentan con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2026.

Una infografía del SAT detalla los adeudos y multas fiscales correspondientes al ejercicio 2024 o anteriores en México. (SAT/Redes sociales)

Resultados del programa y continuidad en 2027

Hasta agosto de 2026, el Programa de Regularización Fiscal había beneficiado a 38,399 contribuyentes, con una recaudación de 6,436 millones de pesos recuperados mediante la regularización de obligaciones pendientes.

El esquema no es nuevo. Según explicó Monreal, el programa aplica desde 2025, cuando estuvo dirigido a contribuyentes con ingresos de hasta 35 millones de pesos anuales para los ejercicios fiscales 2023 y anteriores. En 2026 se replicó y el límite de ingresos se amplió a 300 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2024 y anteriores.

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La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para 2027, que contempla la continuidad del programa sin límite de ingresos para inscribirse, lo que permitiría el acceso a los aproximadamente 16,000 grandes contribuyentes del país.

La propuesta para 2027 permitiría reducir hasta el 100% de multas, recargos y gastos de ejecución correspondientes a adeudos fiscales de 2025 y ejercicios anteriores, aunque los beneficiarios deberán cubrir el monto original de los impuestos pendientes y su actualización.

El proyecto de Ley de Ingresos 2027 aún debe completar el proceso legislativo antes de entrar en vigor. Mientras tanto, el SAT mantiene vigente el Programa de Regularización Fiscal 2026 con las fechas límite del 15 y 31 de octubre ya establecidas.

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