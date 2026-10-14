Sheinbaum niega consumir marihuana en su debut como streamer: “Es falso, absolutamente falso”

Durante un live, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a un usuario que escribió que parecía “adicta”, comentario que la mandataria aprovechó para desmentir los rumores difundidos en redes sociales sobre un supuesto consumo de sustancias.

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La presidenta Claudia Sheinbaum realizó su primera transmisión en vivo en plataformas digitales para explicar la propuesta de su gobierno sobre seguridad digital para niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, el formato abierto derivó en que las preguntas del público ampliaran la discusión hacia asuntos ajenos a la política.

En respuesta a un comentario de un usuario, Sheinbaum negó consumir drogas. La aclaración surgió luego de que durante el segundo semestre del año repuntó la proliferación de especulaciones en Facebook, X y TikTok.

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“Hubo una periodista que dijo que yo usaba drogas. Es falso, absolutamente falso”, respondió la mandataria, quien atribuyó las acusaciones a la circulación de información falsa en plataformas digitales.

Sheinbaum debuta como streamer en TikTok e Instagram

A las 18:00 horas, Sheinbaum inició su primer live simultáneo en TikTok e Instagram, con una dinámica distinta a sus conferencias matutinas: leer comentarios y responder directamente a los usuarios.

La transmisión, de aproximadamente media hora, comenzó con dificultades de audio que fueron corregidas antes de continuar con las preguntas.

Desde su despacho en Palacio Nacional, la presidenta habló sobre el uso cotidiano de las plataformas y los riesgos de pasar demasiado tiempo frente a una pantalla.

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También compartió que utiliza las redes sociales para comunicarse con su nieto y expresó su preocupación por los contenidos violentos a los que pueden acceder los menores.

“Yo me comunico a través de las redes sociales con mi nieto, por ejemplo, pero no me gustaría que mi nieto estuviera viendo violencia en las redes sociales”, explicó.

El Gobierno federal busca frenar la difusión de contenidos violentos que puedan afectar a los menores. (Claudia Sheinbaum )

Represión, censura, violencia digital y rumores, los temas de su primer live

La propuesta para proteger a menores concentró buena parte de la conversación. Sheinbaum rechazó que su gobierno pretenda prohibir las redes sociales o restringir las opiniones de los usuarios.

“No estamos prohibiendo las redes sociales. De eso no se trata, sino de hacer un ambiente seguro en las plataformas para niñas, niños y adolescentes”, afirmó.

La mandataria sostuvo que las empresas tecnológicas deben asumir responsabilidades para detectar y retirar materiales relacionados con abuso sexual, acoso y violencia.

El planteamiento forma parte de un decreto anunciado el 9 de octubre, que busca establecer medidas de protección, privacidad y supervisión de contenidos perjudiciales para menores.

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El debate ocurre también en medio de cuestionamientos al uso de la fuerza pública. En sus conferencias recientes, Sheinbaum criticó la actuación policial durante las protestas por el agua en Guadalajara y exigió explicaciones al gobierno de Pablo Lemus.

“La represión no lleva a ningún lado”, declaró el 12 de octubre, al diferenciar las labores de contención policial de las acciones represivas.

Durante el encuentro digital también surgieron reclamos sobre servicios del IMSS, inseguridad y desinformación, reflejo de una conversación que rebasó el tema inicialmente convocado.

Sheinbaum respondió cuestionamientos sobre crisis en el IMSS. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Niega consumir marihuana y señala el origen del rumor

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Sheinbaum leyó en voz alta el mensaje de un internauta: “Usted parece adicta”.

La presidenta decidió responder en lugar de ignorar la acusación. “Déjale, déjale, déjale. Está bien, porque les voy a decir una cosa. Hubo una periodista que dijo que yo usaba drogas. Es falso, absolutamente falso”, expresó.

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“¿Cómo creen que yo voy a andar haciendo esas cosas? Lo que pasa es que hay muchas fake news en las redes. Tengan mucho cuidado”, añadió.

Los rumores sobre un supuesto consumo de sustancias circularon desde la campaña presidencial de 2024, principalmente mediante videos editados de sus intervenciones públicas y especulaciones sobre sus movimientos faciales.

Aunque algunas versiones mencionaban específicamente la marihuana, Sheinbaum rechazó el consumo de drogas en general, sin ofrecer detalles sobre alguna sustancia.

“Qué bueno que me lo preguntaron para que lo pudiera aclarar”, señaló antes de continuar leyendo comentarios.

Su debut como streamer terminó con una doble postura: el rechazo a los rumores sobre su vida personal y la defensa de una regulación que, según su gobierno, busca proteger a los menores sin censurar las redes sociales.

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