Sheinbaum niega censura en redes sociales y exige entornos seguros para los niños: busca frenar el abuso, el acoso y la violencia

El Gobierno federal busca frenar la difusión de contenidos violentos que puedan afectar a los menores. (Claudia Sheinbaum )

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La presidenta Claudia Sheinbaum realizó una transmisión en vivo a través de Instagram y TikTok para hablar sobre la seguridad digital de niñas, niños y adolescentes, y explicar la propuesta de su gobierno para evitar que las plataformas difundan contenidos relacionados con la violencia, el abuso sexual y el acoso.

Durante la conversación, la mandataria aclaró que la iniciativa no busca prohibir el uso de las redes sociales, sino establecer condiciones para proteger a los menores de materiales que puedan representar un riesgo para su bienestar.

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“No estamos prohibiendo las redes sociales. De eso no se trata, sino de hacer un ambiente seguro en las plataformas para niñas, niños y adolescentes”, afirmó Sheinbaum al explicar el objetivo de la propuesta.

La presidenta señaló que las empresas tecnológicas deben asumir responsabilidades para detectar publicaciones perjudiciales y evitar que continúen circulando, particularmente cuando se trata de contenidos vinculados con agresiones en entornos escolares.

Sheinbaum pide frenar contenidos violentos en redes sociales

La titular del Ejecutivo federal explicó que su gobierno busca que las propias plataformas identifiquen materiales relacionados con el abuso sexual, la violencia y otras conductas que puedan afectar a las infancias y adolescencias.

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“Las plataformas digitales deben ser espacios seguros para niñas, niños y adolescentes”, sostuvo durante la transmisión.

Sheinbaum indicó que las redes sociales son herramientas importantes para la comunicación, pero consideró necesario evitar que los menores estén expuestos a contenidos violentos sin comprender sus implicaciones.

Para ilustrar su postura, mencionó que utiliza estas plataformas para comunicarse con su nieto y expresó su preocupación por el tipo de materiales a los que podría tener acceso.

“Yo me comunico a través de las redes sociales con mi nieto, por ejemplo, pero no me gustaría que mi nieto estuviera viendo violencia en las redes sociales sin, eh, darse cuenta de lo que significa esto”, explicó.

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Presidenta advierte sobre algoritmos y adicción a las plataformas

Durante el en vivo, Sheinbaum retomó las explicaciones que especialistas compartieron recientemente en una conferencia matutina sobre el diseño de las plataformas digitales y los mecanismos que pueden favorecer el uso adictivo de estos servicios.

La mandataria advirtió sobre los posibles riesgos de que los algoritmos mantengan a los usuarios expuestos de manera constante a contenidos relacionados con la violencia, el abuso y el acoso.

“Por eso decimos que las plataformas son responsables de que sean espacios seguros para niñas, niños y adolescentes”, señaló.

El tema forma parte de las acciones anunciadas por el Gobierno federal para fortalecer la protección de menores en internet.

El 9 de octubre, Sheinbaum presentó un decreto enfocado en promover entornos digitales seguros y establecer medidas para detectar y retirar contenidos perjudiciales.

Entre los materiales señalados por el gobierno se encuentran publicaciones relacionadas con discursos de odio, extremismo violento, explotación sexual, autolesiones, trastornos alimenticios, violencia escolar y ciberacoso.

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¿Qué medidas busca impulsar el Gobierno federal en internet?

El planteamiento presentado por el Ejecutivo contempla distintas acciones para reducir la exposición de niñas, niños y adolescentes a contenidos que puedan representar un riesgo para su integridad.

Entre las principales medidas anunciadas se encuentran:

Detección y retiro de contenidos: identificar publicaciones que promuevan la violencia, el abuso sexual y otras conductas perjudiciales.

Prevención del acoso digital: fortalecer los mecanismos para reportar casos de ciberbullying y hostigamiento.

Clasificación por edades: impulsar herramientas para limitar el acceso a materiales inadecuados para menores.

Supervisión familiar: facilitar recursos para que madres, padres y tutores acompañen el uso de las plataformas.

Coordinación con autoridades: establecer canales de comunicación para atender reportes y requerimientos relacionados con posibles riesgos.

El decreto también plantea reforzar las medidas de privacidad y seguridad para menores, así como la cooperación entre las empresas digitales y las autoridades competentes.

Sheinbaum propone promover mensajes de paz para prevenir la violencia

Además de las medidas dirigidas a las empresas tecnológicas, la presidenta destacó la importancia de difundir contenidos que promuevan valores distintos a la violencia.

Durante la transmisión, mencionó al grupo surcoreano BTS como ejemplo de una agrupación popular entre niñas, niños, jóvenes y adultos que también transmite mensajes positivos mediante su música.

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“Creo que es una parte muy importante de disminuir la violencia, es hablar de otros mensajes, mensajes de paz, mensajes de amor, de desamor, de diversión, de otras cosas, de otros valores que no tengan que ver con el vínculo entre nosotros vinculado con la violencia”, expresó.

La mandataria planteó que las redes sociales pueden utilizarse para compartir contenidos que contribuyan a generar ambientes digitales más seguros.

Con esta conversación, Sheinbaum reiteró que la propuesta de su gobierno se centra en la protección de las infancias y adolescencias, sin plantear una prohibición general del uso de estas plataformas.

El objetivo, explicó, es que las empresas asuman un papel activo para evitar que niñas, niños y adolescentes accedan a contenidos que puedan poner en riesgo su bienestar.

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