El habitante, dirigida por Guillermo Amoedo, ocho años antes de la elección de Robert Prevost presentó a un pontífice con el mismo nombre y anunció su muerte después de permanecer internado.

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Una película mexicana de terror estrenada en 2017 volvió a causar revuelo tras la hospitalización del papa León XIV por un tumor maligno en el pulmón. Se trata de El habitante, dirigida por Guillermo Amoedo, que ocho años antes de la elección de Robert Prevost presentó a un pontífice con el mismo nombre y anunció su muerte después de permanecer internado.

La coincidencia recuperó fuerza en redes sociales tras la cirugía realizada al líder de la Iglesia católica el martes 13 de octubre.

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Sin embargo, el cineasta uruguayo ya había explicado en 2025 cómo eligió el nombre del personaje y qué investigaciones utilizó para escribir el guion.

¿De qué trata El habitante, película que supuestamente predijo al papa León XIV?

El habitante es una producción mexicana de terror y suspenso presentada en el Festival de Sitges de 2017 y estrenada comercialmente en México en junio de 2018.

La historia sigue a tres hermanas que ingresan a la residencia de un senador corrupto para robar dinero. Durante el asalto descubren que la hija del político permanece encerrada en un sótano, atada a una cama y con señales de maltrato.

Al intentar rescatarla, las mujeres descubren que está poseída por una entidad demoníaca, situación que desencadena acontecimientos relacionados con exorcismos y secretos familiares.

La película está protagonizada por María Evoli, Vanesa Restrepo y Carla Adell, con actuaciones de Gabriela de la Garza y Flavio Medina.

¿Predijo al papa León XIV y su enfermedad? Director de película de terror revela cómo surgió la coincidencia (YouTube / EFE)

Las coincidencias entre El habitante y la enfermedad de León XIV

En los primeros minutos del largometraje, un noticiero ficticio anuncia el fallecimiento de un papa llamado León XIV.

Según la narración, el pontífice muere por una septicemia y un colapso cardiopulmonar irreversible después de permanecer hospitalizado.

La escena cobró relevancia porque Robert Francis Prevost adoptó el nombre de León XIV en mayo de 2025, mientras que el libreto cinematográfico había sido escrito una década antes.

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El segundo elemento que alimentó las especulaciones fue la reciente hospitalización del pontífice por una enfermedad pulmonar.

No obstante, existe una diferencia fundamental: la película describe una muerte por complicaciones infecciosas y cardiopulmonares, mientras que el papa real fue intervenido por un adenocarcinoma pulmonar y continúa con vida.

Director explicó hace tiempo por qué eligió el nombre de León XIV

Guillermo Amoedo abordó la coincidencia en una entrevista concedida al diario argentino Clarín, después de la elección papal de mayo de 2025.

“El nombre lo elegí al escribir el guion, en 2015”, explicó el realizador.

Amoedo detalló que investigó las profecías atribuidas a San Malaquías y Santa Hildegarda de Bingen, teorías religiosas apócrifas y antecedentes históricos de antipapas. “Y León XIV fue el resultado”, señaló al explicar su proceso creativo.

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El director también mencionó que la película incorporó referencias a textos religiosos y entrevistas con especialistas, incluido el exorcista Gabriele Amorth, quien inspiró a uno de los personajes.

Su explicación sitúa el origen del nombre en la construcción de una ficción religiosa, no en una capacidad demostrada para anticipar acontecimientos.

El Habitante, dirigida por Guillermo Amoedo, se estrenó en 2017. (YouTube)

¿Cuál es el estado de salud del papa León XIV?

El Vaticano confirmó que el pontífice, de 71 años, fue operado el martes 13 de octubre en el Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma.

Los cirujanos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho después de detectar un adenocarcinoma durante los estudios médicos.

La intervención duró aproximadamente 90 minutos y concluyó sin complicaciones.

Este miércoles 14 de octubre, la Santa Sede informó: “El Papa ha pasado una noche tranquila”.

León XIV permanecerá hospitalizado aproximadamente una semana, mientras los especialistas analizan el tejido extraído para determinar si necesita tratamientos adicionales.

La coincidencia de El habitante radica en el nombre del pontífice y su hospitalización, no en un desenlace confirmado.