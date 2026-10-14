México

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 14 de octubre

La moneda europea registra un avance respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,63 pesos mexicanos, registrando una variación positiva del 1,23% en comparación con el precio de cierre anterior de 20,38 pesos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 2,47%, aunque interanualmente muestra una caída del -2,39%.

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En los últimos días, el tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva, marcando un incremento en su valor durante un día consecutivo. La volatilidad actual del 15,2% excede significativamente la volatilidad de referencia del 6,02%, sugiriendo un entorno de inestabilidad en el mercado cambiario.

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