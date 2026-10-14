Luis de Llano vuelve a las redes sociales tras el episodio de su arresto: disculpa a Sasha Sokol sigue pendiente

Luis de Llano reaparece en redes sociales. Foto: Cuartoscuro

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Luis de Llano compartió una fotografía junto a su padre para conmemorar el cumpleaños del productor fallecido. La publicación llegó semanas después de que el exdirectivo de Televisa fuera detenidopor su controversia legal con Sasha Sokol.

“Extraño mucho tu sonrisa y tu forma tan especial de ser. No sabes cuánto pensamos en ti”, escribió Luis de Llano en el mensaje que acompañó la imagen. El productor agregó que la familia “sigue creciendo” y recordó una frase que su padre repetía sobre la felicidad-

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El gesto marcó su regreso a la actividad en redes sociales, en un momento en que la controversia legal con Sasha Sokol continúa sin resolverse.

¿Por qué arrestaron a Luis de Llano?

El caso Sasha Sokol y Luis de Llano impulsa nuevo criterio judicial: víctimas podrán exigir indemnización sin límite. (Infobae México)

Luis de Llano fue arrestado por por negarse a cumplir una orden judicial.

El arresto ocurrió en septiembre de 2026, cuando un juez de la Ciudad de México dispuso su reclusión temporal en el Centro de Sanciones de San Fernando. El motivo no fue el abuso que Sasha Sokol denunció, sino la negativa del productor a cumplir dos mandatos muy concretos que ya pesaban sobre él desde antes.

El primero de esos mandatos lo obliga a grabar un video con su disculpa hacia la cantante y entregarlo al juzgado como constancia. El segundo le exige difundir un resumen del fallo judicial en el que quede registrada su responsabilidad por el daño causado.

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De continuar la negativa, advirtió la defensa de Sasha Sokol, Luis de Llano podría enfrentar cargos por un delito distinto que contempla penas de hasta cinco años de prisión.

El respaldo de la Suprema Corte, el origen de todo

Diseño: Jovani Pérez / Infobae México

Nada de esto sería posible sin un fallo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación selló en junio de 2025. Ese año, el máximo tribunal del país rechazó de forma unánime el último recurso que Luis de Llano había presentado para evitar la condena, y la dejó sin posibilidad de nueva revisión.

El fallo original, emitido por un juzgado capitalino en 2023, había resuelto que el productor vulneró derechos personalísimos de Sasha Sokol: entre ellos, su honor y su estabilidad emocional, además de su libertad para construir su propia identidad sin injerencias ajenas. De ese pronunciamiento surgieron tanto la indemnización económica como la exigencia de la disculpa pública.

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Lo que distingue a este caso de otros es el criterio que la Corte fijó al validarlo: estableció que una persona que sufrió abuso sexual siendo menor de edad puede exigir reparación por la vía civil sin importar cuántos años hayan pasado, aun cuando la acción penal ya no sea posible por el tiempo transcurrido. Esa fue, de hecho, la razón por la que Sasha Sokol optó por un juicio civil: el delito que denunció ya no podía perseguirse penalmente bajo la ley vigente cuando decidió hablar.

La cantante ha señalado que destinará el monto de la indemnización a una organización que trabaja con víctimas de abuso y violencia sexual infantil.

Una relación que empezó con ella de 14 años y él de 39

Luis de Llano enfrenta arresto tras incumplir sentencia a favor de Sasha Sokol.

El origen de todo este proceso se remonta a la adolescencia de Sasha Sokol, cuando integraba Timbiriche bajo la dirección de Luis de Llano, creador y productor del grupo. Según el relato público de la cantante, ambos comenzaron una relación de pareja cuando ella tenía 14 años y él, 39, en un contexto donde el productor tenía control directo sobre su carrera artística.

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La familia de Sasha Sokol tardó un par de años en descubrir lo que ocurría. Cuando lo hizo, su madre tomó una decisión drástica: interrumpió su participación en el grupo musical y la inscribió en un programa de estudios en Boston, donde pasó un año lejos de México. Ese alejamiento no bastó para cerrar el vínculo, que continuó una vez que la cantante regresó al país.

Durante más de cuarenta años, el episodio permaneció fuera del debate público. El giro llegó en 2022, cuando Luis de Llano habló del tema en una entrevista y restó importancia tanto a la diferencia de edad como al hecho de que ella era menor cuando la relación comenzó.

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Esas declaraciones fueron el punto de quiebre. Sasha Sokol respondió el 8 de marzo de 2022, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, con un mensaje público en el que desmintió la versión del productor y anticipó acciones legales. La denuncia ante la Fiscalía capitalina y la demanda civil por daño moral llegaron en las semanas siguientes.

La serie de Timbiriche, el nuevo frente de tensión

Osvaldo Benavides y Macarena García en una escena de la serie. (Instagram: Vix)

El estreno reciente de una producción televisiva sobre Timbiriche volvió a instalar el conflicto en la conversación pública. La ficción dramatiza el momento en que el personaje de Sasha Sokol pone fin a su relación con Benny Ibarra y comienza un vínculo con Luis de Llano, quien en la trama pide mantenerlo oculto.

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Antes del estreno, el equipo legal de Luis de Llano difundió un comunicado en el rechazó de forma expresa el uso de su imagen en la serie sin su autorización.

La reacción de los protagonistas reales no se hizo esperar. Sasha Sokol firmó, junto a Benny Ibarra, Mariana Garza, Erik Rubín, Diego Schoening y Alix Bauer, un comunicado conjunto en el que remarcaron que no habían dado su consentimiento para que la producción recreara su identidad ni se valiera de su voz o de su imagen.