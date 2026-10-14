México

Línea 5 del Cablebús: así avanza la obra que conectará la Magdalena Contreras con Álvaro Obregón

La Secretaría de Obras mantiene trabajos en la zona de Mixcoac donde construirán la terminal para conectar con el servicio de la Línea 12 del Metro CDMX

Avanza la construcción de la Línea 5 del Cablebús CDMX (X/ @SOBSECDMX)
Avanza la construcción de la Línea 5 del Cablebús CDMX (X/ @SOBSECDMX)
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Están en marcha una serie de obras para la construcción de más líneas del Cablebús en la Ciudad de México. Una de las rutas más importantes será la Línea 5 que conectará la alcaldía Magdalena Contreras con la de Álvaro Obregón, además, su terminal se localizará en las inmediaciones del Centro de Transferencia Multimodal (CETRAM) Mixcoac, lo que facilitará el transbordo con la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro CDMX (STC).

La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) empezó con los primeros trabajos de excavación para la colocación de las columnas de 20 metros de altura, las cuales son el soporte principal del sistema eléctrico y estructural para el paso de las cabinas.

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Fue en junio que empezaron las obras para la construcción de las 12 estaciones que componen el trayecto; cabe recordar que la Línea 5 del Cablebús será la más larga del mundo con una extensión de 15.4 kilómetros. La obra busca mejorar la conectividad de 61 colonias de ambas alcaldías y reducir tiempos de traslado que hoy pueden ir de una hora y media a dos horas; el recorrido entre Oyamel y Mixcoac será de 40 minutos.

¿Cómo va la construcción de la Línea 5 del Cablebús CDMX?

La Secretaría de Obras mostró los trabajos de cimentación y construcción de la futura estación Mixcoac de la Línea 5 del Cablebús, ubicada en la colonia Mixcoac, alcaldía Benito Juárez. En el lugar, personal de obra realiza labores con maquinaria pesada y armado de estructuras de acero para la infraestructura de transporte público de la Ciudad de México (X/ @SOBSECDMX)

De acuerdo con las autoridades capitalinas, los trabajos se concentran en la terminal Mixcoac, actualmente están realizando maniobras de excavación y cimentación para la colocación de las primeras columnas que componen el sistema de transporte.

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Con maquinaria especializada mantienen trabajos en la zona de Mixcoac, terminal de la futura Línea 5, conforme vayan instalando las columnas, las maniobras avanzarán a las siguientes estaciones. En las imágenes que compartieron en sus redes sociales oficiales se puede observar cómo el personal especializado arma la estructura de acero que dará forma a la columna de la estación.

Clara Brugada afirmó que la Ciudad de México construirá las líneas 4, 5 y 6 del Cablebús en un periodo de entre dos y 2.5 años. El conjunto de proyectos cruzará cinco alcaldías y contempla una inversión superior a 17mil millones de pesos.

El recorrido tendrá 12 estaciones y dos ramales desde El Tanque

Gobierno CDMX presentó el proyecto de las líneas 4, 5 y 6 del Cablebús (X/ @ClaraBrugadaM)
Gobierno CDMX presentó el proyecto de las líneas 4, 5 y 6 del Cablebús (X/ @ClaraBrugadaM)

Las estaciones previstas de la Línea 5 del Cablebús son Mixcoac, en Benito Juárez; Olivar del Conde, Santa Lucía, Enrique Cabrera, Pueblo de Tetelpan, Lomas de la Era y San Bartolo Ameyalco, en Álvaro Obregón; así como Glaciar, El Tanque, Barros Sierra, Oasis y Oyamel, en La Magdalena Contreras.

El recorrido completo entre Oyamel y Mixcoac tendrá una duración estimada de 40 minutos. La reducción beneficiaría a habitantes de las zonas altas de las dos alcaldías, donde los trayectos hacia otros sistemas de movilidad pueden alcanzar dos horas.

Previamente en conferencia de prensa, Brugada sostuvo que será “la línea más larga del mundo” de este tipo. La Línea 5 también se perfila como la de mayor extensión y número de estaciones dentro del Cablebús de la capital.

La dimensión del proyecto supera a la Línea 3, que opera con seis estaciones en poco más de cinco kilómetros. La nueva ruta duplicará esa cantidad de paradas y, de acuerdo con la información oficial, recorrerá 15.2 kilómetros, una extensión tres veces mayor.

La parte electromecánica del sistema se produce en Austria y las cabinas se fabrican en Suiza, bajo el esquema utilizado en otras líneas del Cablebús. Las rutas previas funcionan como alimentadoras del transporte masivo para enlazar zonas de acceso complejo con el Metro y el Metrobús.

Además de la Línea 5, también están en marcha la Línea 4 y 6, las tres rutas ampliarán 40 kilómetros de infraestructura para atender traslados en zonas altas y periféricas de la capital. Las autoridades estiman que beneficiarán diariamente a más de 200 mil personas y alcanzarán cerca de 150 colonias y pueblos originarios.

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