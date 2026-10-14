De un debut discreto a leyenda del boxeo: el histórico registro de Canelo Álvarez peleando en octubre

Saúl "Canelo" Álvarez muestra sus cuatro cinturones de campeón supermediano tras derrotar al cubano William Scull. Arena ANB, Riyadh, Arabia Sauidta. 3 de mayo de 2025. REUTERS/Hamad I Mohammed

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El boxeador mexicano, Saúl Canelo Álvarez, cuenta los días para subir al cuadrilátero y enfrentar al campeón supermediano, Christian Mbilli, en duelo por el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), desde Riad, Arabia Saudita. en medio de una escalada de ataques contra el aeropuerto internacional de la capital saudí.

Por primera vez en el 2026, Saúl Álvarez estará entre los encordados al reprogramar su combate para el sábado 31 de octubre, mes que le trae buenos recuerdos al tapatío por comenzar una carrera que pasó del anonimato a convertirse en un referente del boxeo mexicano.

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Canelo Álvarez debutó como boxeador profesional el 29 de octubre del 2005, a los 15 años. La Arena Chololo Larios, en Tonalá, Jalisco vio el debut de una leyenda nacional. El pupilo de Eddy Reynoso venció por nocaut técnico a Abraham González a falta de 18 segundos para concluir la pelea.

Esa victoria empezó a construir los escalones de la pirámide que Saúl Álvarez y el Canelo Team suben con orgullo y ondeando la bandera de México, por ser la cara del boxeo nacional después de grandes nombres como Julio César Chávez, Ricardo Finito López, Salvador Sánchez, Rubén El Púas Olivares, Marco Barrera, Erik Terrible Morales y Juan Manuel Dinamita Márquez por mencionar a algunos.

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El tapatío suma 63 victorias en el boxeo profesional. Reuters/Henry Romero

El triunfo contra Abraham González abrió una carrera que, hasta la fecha, incluye campeonatos mundiales en cuatro categorías:

Superwelter (154 libras / 69,9 kg): Canelo ganó su primer título del Consejo Mundial de Boxeo ( CMB ) ante Matthew Hatton en 2011.

Mediano (160 libras / 72,6 kg): conquistó cinturones del Consejo Mundial de Boxeo , Asociación Mundial de Boxeo ( AMB ), Federación Internacional de Boxeo ( FIB ) y The Ring .

Supermediano (168 libras / 76,2 kg): se consolidó como el primer mexicano en ser campeón indiscutido al reunir los cuatro títulos de la AMB , CMB , FIB y Organización Mundial de Boxeo ( OMB ).

Semipesado (175 libras / 79,4 kg): obtuvo el título de la OMB tras noquear a Sergey Kovalev en 2019.

En su pelea oficial número 69 contra Christian Mbilli, el jalisciense, Saúl Álvarez, podría recuperar el campeonato CMB de las 168 libras y, además, su récord invicto en el mes de octubre aumentaría si consigue la victoria en Arabia Saudita.

Triunfos de Saúl Canelo Álvarez en peleas celebrada en el mes de octubre

Canelo festeja un triunfo en el boxeo. /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

Como ya hemos mencionado, Saúl Álvarez derrotó al mexicano Abraham González en su debut el 29 de octubre del 2005. Para el 2008, tres años después de su triunfo en Guadalajara, Canelo volvió a pelear en octubre y por primera vez lo hizo fuera de México, contra Larry Mosley, a quien venció por decisión unánime tras 10 asaltos en Cabazon, California.

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La pelea fue su primera presentación en Estados Unidos y elevó su récord a 22 victorias, ningún triunfo rival y un empate. Larry Mosley fue el rival número 23 de la trayectoria profesional de Saúl Canelo Álvarez y el último que sintió sus puños en octubre.

El boxeador de 36 años tiene una tercera cita pendiente en octubre contra Christian Mbilli, en Riad, Arabia Saudita, por el cetro supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). La cartelera está prevista para el sábado 31 y si se lleva a cabo será la tercera presentación profesional de Saúl Álvarez durante este mes.

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Canelo Álvarez ganó los dos combates de boxeo pactados en octubre: debutó con un nocaut técnico ante Abraham González en 2005 y tres años más tarde logró su primera victoria en Estados Unidos, frente a Larry Mosley, por decisión unánime al son de 10 rounds.

Los ataques al aeropuerto de Riad suman un riesgo externo a la pelea de Canelo Álvarez vs Christian Mbilli

La pelea sigue en pie a pesar de los ataques en aeropuertos de Arabia Saudita. (IG/ @canelo)

La cartelera denominada“México vs El Mundo (o Mexico vs. The World), se celebraría en un contexto de seguridad alterado por los ataques contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, de Ria, Arabia Saudita. El pasado 10 de octubre, un ataque dejó al menos 12 personas fallecidas y más de 300 heridos.

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Un nuevo ataque al día siguiente dejó una víctima fatal y cerca de una docena de heridos. El Gobierno saudí suspendió las operaciones aeroportuarias y extendieron el cierre del aeropuerto hasta el 17 de octubre. Los ataques fueron atribuidos por Arabia a los rebeldes hutíes de Yemen.

El riesgo no se limita a la seguridad del ANB Arena donde se realizará el pleito entre Saúl Canelo Álvarez y Christian Mbilli. La llegada de boxeadores, equipos de trabajo, medios de comunicación y público depende de una operación aérea que sufrió interrupciones durante los últimos días.

Pese a ello, el promotor árabe, Turki Alalshikh, sostiene que Saúl Álvarez mantiene su intención de enfrentar al francés de origen camerunés Christian Mbilli. “Canelo se comunicó conmigo y me dijo que peleará en Riad este octubre, pase lo que pase. No teme a nada”, escribió el funcionario saudí en sus redes sociales,

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“Mi país es hogar de las dos Mezquitas Sagradas, tierra de paz, seguridad, rica civilización, profunda historia y gente de corazón noble. Gracias a todos los que se acercaron y mostraron su apoyo. Los tiempos difíciles revelan a los verdaderos amigos”, añadió Turki Alalshikh.

Récord de Saúl Álvarez en el boxeo profesional

El mexicano Saúl Álvarez venció a Gennady Golovkin, CREDITO OBLIGADO USA TODAY/Joe Camporeale

La pelea de Canelo contra Christian Mbilli será la número 69 de su carrera profesional. Al día de hoy cuenta con una foja de 63 victorias, dos empates y tres derrotas contra: Floyd Mayweather Jr., Dmitri Bivol y Terence Crawford; Christian Mbilli, campeón supermediano del CMB, permanece invicto y afrontará la primera defensa de su cinturón de las 168 libras.

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El combate encabezará la cartelera “México contra el mundo”, (o Mexico vs. The World) en Riad, Arabia Saudita. La función incluirá otros tres duelos titulares, con los mexicanos: Jaime Munguía, Rafael Espinoza y Lindolfo Delgado el sábado 31 de octubre del 2026.