México

Balacera en un tianguis de Iztapalapa deja un muerto y tres heridos: capturan a un presunto responsable

Elementos de la SSC capturaron a un joven de 21 años armado tras el tiroteo en el tianguis El Salado

Capturan a un hombre por la balacera en un tianguis en Iztapalapa que dejó tres heridos y una persona sin vida. SSC
Capturan a un hombre por la balacera en un tianguis en Iztapalapa que dejó tres heridos y una persona sin vida. SSC
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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre de 21 años posiblemente relacionado con una agresión a tiros registrada en el tianguis de El Salado, en la colonia Santa Martha Acatitla Norte, alcaldía Iztapalapa. El ataque dejó a una mujer sin vida y a tres personas lesionadas.

Horas después del ataque, efectivos de la SSC detuvieron a un sospechoso y le aseguraron un arma de fuego y un vehículo, mientras continúa la búsqueda de otros posibles responsables. El saldo del ataque fue una mujer de 60 años que murió en el lugar tras la balacera registrada y otras tres personas que resultaron heridas durante el mismo hecho.

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Disparos durante una persecución dentro del mercado

Monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Oriente alertaron a los oficiales sobre detonaciones de arma de fuego en el tianguis El Salado, ubicado en el cruce de las calles Francisco César Morales y Gabriel González Mier.

Los policías se trasladaron de inmediato al sitio. Ahí encontraron a una mujer tendida sobre la cinta asfáltica, con visibles manchas hemáticas, por lo que solicitaron sin demora los servicios de emergencia.

De acuerdo con las indagatorias, varias personas perseguían a dos hombres al interior del mercado. Durante la persecución, los agresores dispararon contra ellos y después huyeron a bordo de una camioneta color negro.

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Intercepción de la camioneta y aseguramiento del arma

En seguimiento a los hechos, los operadores del C2 Oriente lograron ubicar la camioneta en la que presuntamente habían huido los responsables del ataque. Calles más adelante, los oficiales interceptaron el vehículo.

Servicios periciales trabajan en el cruce de Gabriel González Nier y Francisco César Morales, en el Tianguis del Salado, tras la balacera que dejó una mujer muerta y tres heridos. Crédito: Foto de pantalla
Servicios periciales trabajan en el cruce de Gabriel González Nier y Francisco César Morales, en el Tianguis del Salado, tras la balacera que dejó una mujer muerta y tres heridos. Crédito: Foto de pantalla

Tras realizar una revisión preventiva al conductor, conforme al protocolo de actuación policial, los elementos de la SSC le aseguraron un arma de fuego. Por estos hechos, el conductor, de 21 años, fue detenido en ese momento.

El detenido fue informado de sus derechos constitucionales. Posteriormente, fue presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente junto con el arma de fuego y el vehículo asegurados.

Análisis de cámaras para ubicar a otros responsables

El personal de la dependencia realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar a otros posibles responsables de la agresión armada registrada en el tianguis El Salado.

El hecho de que los disparos hayan ocurrido durante una persecución entre varios sujetos, y no de forma directa contra la mujer fallecida, mantiene abierta la investigación sobre la identidad y el número total de personas involucradas en el ataque.

Hasta el momento, únicamente el conductor de la camioneta interceptada por el C2 Oriente permanece detenido y a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para esclarecer el móvil de la agresión registrada en el mercado de Iztapalapa.

Una mujer muerta y tres personas lesionadas

Los paramédicos que arribaron al lugar diagnosticaron a la mujer de 60 años sin signos vitales. También atendieron a otra mujer, de 31 años, con manchas hemáticas en la pierna izquierda.

Cinta amarilla con la frase "ESCENA DEL CRIMEN" en letras negras, sobre un fondo nocturno desenfocado con vegetación y luces tenues.
Una cinta amarilla con la inscripción "ESCENA DEL CRIMEN" delimita un perímetro de investigación en un área de matorral durante la noche, con luces tenues de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los oficiales acordonaron el área para permitir el trabajo de los servicios periciales. Además, tomaron conocimiento de que dos hombres, de 48 y 42 años, también resultaron lesionados durante el ataque registrado dentro del mercado.

Estos dos hombres fueron trasladados por sus propios medios y con ayuda de conocidos a un hospital cercano, donde recibieron atención médica. Ninguno de los dos llegó al sitio mediante los servicios de emergencia convocados por la policía.

En total, la agresión armada dejó un saldo de una persona fallecida y tres lesionadas, de acuerdo con la información recabada por los elementos de la SSC que acudieron al tianguis El Salado.

Antecedentes de violencia armada en tianguis de Iztapalapa

La alcaldía Iztapalapa acumula un historial de ataques similares ocurridos en otros mercados sobre ruedas de la demarcación.

En septiembre de 2025, sicarios acribillaron a una pareja en un tianguis ubicado entre la calle 11 y Estrella, en la colonia San Juan Xalpa. En ese ataque, un hombre y una mujer de aproximadamente 45 años recibieron disparos directos frente a decenas de comerciantes.

Las manos de un hombre están sujetas a la espalda con esposas metálicas de seguridad.
Balacera en un tianguis de Iztapalapa deja un muerto y tres heridos: capturan a un presunto responsable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los agresores llegaron a bordo de una motocicleta y dispararon cerca de cinco veces contra las víctimas antes de huir. Policías de la SSC trasladaron a ambos heridos en una patrulla hacia un hospital, sin esperar la llegada de paramédicos, y uno de ellos murió de manera extraoficial poco después.

Años antes, en 2019, un hombre de 35 años murió tras recibir al menos 12 disparos en un tianguis de la colonia Renovación, también en Iztapalapa. Una vendedora de 49 años resultó herida por una bala perdida durante ese ataque, cuyo presunto responsable huyó en motocicleta.

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