Senado aprueba crear el ‘Día Nacional para Concientizar sobre el Síndrome de Ovario Poliquístico’ en México: afecta a 22% de las mujeres

Síndrome de ovario poliquístico

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El Senado de la República aprobó declarar cada 26 de febrero como el “Día Nacional para Concientizar sobre el Síndrome de Ovario Poliquístico”, un padecimiento que, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Perinatología, afecta entre 21% y 22% de las mujeres y personas gestantes en México.

El proyecto de decreto recibe el respaldo unánime del Pleno y es enviado a la Cámara de Diputados. La propuesta busca establecer una fecha para informar sobre un trastorno hormonal que puede ocasionar alteraciones menstruales, dificultades para lograr un embarazo y afectaciones metabólicas que requieren seguimiento médico.

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La iniciativa se discute cuando la enfermedad comienza a ser identificada también como síndrome ovárico metabólico poliendocrino, o SOMP, una denominación anunciada el 12 de mayo de 2026 tras un consenso internacional publicado en The Lancet.

Senado envía a Diputados el proyecto para establecer el 26 de febrero

Las y los senadores señalaron que el síndrome de ovario poliquístico, conocido como SOP, representa un problema para la salud pública por las enfermedades con las que se relaciona y por sus efectos en la calidad de vida de las pacientes.

El documento aprobado refiere que la Guía de Práctica Clínica del IMSS estima una prevalencia mundial de entre 3% y 7% entre mujeres en edad reproductiva. En México, añade, la estimación se ubica en alrededor de 6%.

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Otros datos proporcionados por el Instituto Nacional de Salud Pública establecen que el padecimiento afecta aproximadamente a una de cada cinco mujeres en el país. La prevalencia general en mujeres en edad fértil se calcula entre 4% y 21%.

La senadora del PVEM, Maki Ortiz Domínguez, sostuvo que el síndrome afecta a una parte de la población femenina en edad reproductiva y que la falta de información genera un estigma social con consecuencias en la salud mental de las pacientes.

La legisladora señaló que esa falta de información puede derivar en ansiedad y depresión. Asimismo, añadió que hasta 70% de las mujeres que viven con el padecimiento no cuenta con un diagnóstico oportuno.

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Ortiz Domínguez afirmó que declarar el 26 de febrero como Día Nacional para Concientizar sobre el Síndrome de Ovario Poliquístico representa un paso para cumplir el derecho a la protección de la salud establecido en el artículo 4 de la Constitución.

La senadora agrega que, con el proyecto, México se alinea con las metas internacionales orientadas a reducir la mortalidad por enfermedades no transmisibles y a promover el bienestar integral de las mujeres.

El nuevo nombre busca describir una enfermedad hormonal y metabólica

El cambio de nombre de SOP a SOMP busca dejar atrás la idea de que el padecimiento se reduce a la presencia de quistes en los ovarios. Las alteraciones que se detectan mediante estudios de imagen no siempre corresponden a quistes patológicos.

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En numerosos casos, esas imágenes muestran folículos ováricos en distintas etapas de desarrollo. Además, no todas las pacientes presentan esa morfología, una circunstancia que puede generar confusión y retrasar la identificación de la enfermedad.

La denominación síndrome ovárico metabólico poliendocrino plantea que se trata de una condición sistémica, pues no se limita al aparato reproductor. El padecimiento también involucra cambios hormonales y metabólicos que pueden modificar la salud general de las pacientes.

El uso de SOP y SOMP coexistirá durante un periodo de transición de tres años en expedientes médicos, guías clínicas y materiales informativos.

La meta planteada es que para 2028 el nombre de síndrome ovárico metabólico poliendocrino sea la denominación estándar a nivel internacional.

La modificación cuenta con el respaldo de 56 organizaciones, incluida la Organización Mundial de la Salud.

El ajuste se basa en el consenso internacional que plantea una descripción más precisa de un padecimiento que puede tener manifestaciones reproductivas, hormonales y metabólicas.

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Síntomas de SOMP

Entre los signos del síndrome se encuentran los ciclos menstruales irregulares o la ausencia de menstruación, las alteraciones en la ovulación y las dificultades para lograr un embarazo. También puede presentarse exceso de andrógenos.

El exceso de andrógenos puede manifestarse con crecimiento de vello en cara o cuerpo, acné y, en algunos casos, caída de cabello. La información del gobierno federal difundida en 2024 también menciona la aparición de vello en zonas como barba, bigote, axilas o espalda.

El componente metabólico forma parte del nuevo término SOMP. Las pacientes pueden presentar resistencia a la insulina, aumento de peso, obesidad y mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

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El padecimiento también se asocia con hipertensión, alteraciones cardiovasculares, apnea del sueño, ansiedad y depresión.

La falta de tratamiento puede ocasionar complicaciones en la vida reproductiva, además de elevar el riesgo de trastornos metabólicos, hiperplasia endometrial, cáncer de endometrio o infertilidad.