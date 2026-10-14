México

Albañiles se olvidan de las grúas y crean su propio elevador con fierros viejos: video causa sensación en TikTok

El mecanismo artesanal llamó la atención por su peculiar diseño y la manera en que transporta materiales de construcción

El aparato artesanal busca facilitar el traslado de materiales pesados entre distintos niveles. Su apariencia y funcionamiento despertaron comentarios de humor, aunque también dudas sobre la estabilidad de la estructura.

Guardar

Un mecanismo improvisado para transportar materiales de construcción se convirtió en protagonista de las redes sociales, luego de que una grabación mostrara el peculiar elevador que unos albañiles utilizan en una obra. Con una plataforma de madera, cables, poleas y piezas reutilizadas, los trabajadores encontraron una alternativa artesanal para mover objetos entre distintos niveles, una solución que provocó tanto carcajadas como dudas sobre las condiciones en las que funciona.

En internet, el aparato comenzó a ser identificado con el nombre de “Elevator 3000”, una denominación humorística que acompañó la difusión de las imágenes. Su diseño contrasta con los sistemas industriales empleados en grandes construcciones y llamó la atención por la aparente sencillez de sus componentes.

PUBLICIDAD

Así funciona el peculiar elevador de los albañiles

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

En la grabación se observa un mecanismo que aprovecha cables y poleas para desplazar una plataforma entre diferentes alturas. La estructura está construida de manera artesanal y utiliza materiales que, por su apariencia, parecen haber sido recuperados o reutilizados.

El sistema busca facilitar el traslado de objetos que, de otra manera, tendrían que ser cargados manualmente por los trabajadores. En una industria donde mover ladrillos, herramientas y otros insumos puede representar un esfuerzo considerable, la idea de contar con un mecanismo que realice parte de esa tarea resulta llamativa.

La descripción que acompaña al video presenta al invento como una solución de bajo presupuesto frente a los equipos profesionales. Incluso atribuye su funcionamiento a un motor reciclado y a una estructura elaborada con tubos y otros elementos metálicos. Sin embargo, no hay información verificada que permita confirmar el origen de las piezas ni las características técnicas del aparato.

PUBLICIDAD

Tampoco se han difundido datos suficientes sobre su capacidad máxima de carga, la estabilidad de la plataforma o los mecanismos de frenado que pudiera tener.

El “Elevator 3000” provoca risas y preocupación

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La circulación de las imágenes dio pie a comentarios que mezclaron bromas con admiración por la creatividad de los trabajadores. Uno de los mensajes atribuidos a un internauta resumió el asombro ante el mecanismo con la frase: “Es un sistema de transporte vertical con alta tecnología de fe”.

El comentario se sumó a las reacciones de quienes encontraron divertido el diseño improvisado y destacaron la capacidad de los albañiles para resolver problemas cotidianos con recursos limitados.

Otros usuarios, en cambio, pusieron atención en los riesgos que podría representar una estructura de estas características. El uso de cables, poleas y plataformas para levantar materiales pesados requiere condiciones adecuadas de instalación, mantenimiento y operación, especialmente cuando existe la posibilidad de que una carga caiga o de que el sistema pierda estabilidad.

Por esa razón, el hecho de que un mecanismo parezca funcionar en una grabación no demuestra que reúna las condiciones necesarias para utilizarse de manera segura. Sin una revisión técnica, tampoco es posible determinar si cumple con las normas aplicables a los equipos de elevación.

El ingenio no sustituye las medidas de seguridad

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El video volvió a colocar en el centro de la conversación la creatividad que aparece en los espacios de trabajo cuando se buscan soluciones económicas a tareas exigentes. La construcción es una actividad en la que el movimiento constante de materiales puede consumir tiempo y energía, por lo que cualquier herramienta que agilice esas labores despierta interés.

No obstante, la reducción del esfuerzo físico debe ir acompañada de medidas que protejan a los trabajadores. Los equipos destinados a levantar cargas necesitan estructuras resistentes, componentes adecuados y procedimientos de operación que reduzcan la posibilidad de accidentes.

Hasta el momento, no se cuenta con información verificada sobre la ubicación de la obra, la identidad de los responsables del invento o una evaluación técnica del elevador que aparece en las imágenes. Tampoco puede confirmarse que el mecanismo haya sido certificado o aprobado para su uso.

Temas Relacionados

albañilgruasviralmexico-viralesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ken Salazar reconoce que armas de EEUU matan a mexicanos y destaca el trabajo de García Harfuch contra los cárteles

El exembajador plantea que la violencia transnacional y el flujo de armas y fentanilo son problemas que ninguna nación puede resolver en solitario

Ken Salazar reconoce que armas de EEUU matan a mexicanos y destaca el trabajo de García Harfuch contra los cárteles

Roberto Velasco comparece ante el Senado por el Segundo Informe de Gobierno: aborda seguridad, migración y relación con EEUU

Embajadas mexicanas facilitaron inversiones por más de mil 500 millones de dólares

Roberto Velasco comparece ante el Senado por el Segundo Informe de Gobierno: aborda seguridad, migración y relación con EEUU

Recuperan cinco cuerpos de una fosa clandestina en Hidalgo: inician peritajes para confirmar sus identidades

La Comisión de Búsqueda de Hidalgo localizó los restos en la comunidad de Texas, en Atotonilco de Tula; familiares de personas desaparecidas solicitaron las labores que permitieron encontrar la fosa

Recuperan cinco cuerpos de una fosa clandestina en Hidalgo: inician peritajes para confirmar sus identidades

Exoneración de Francisco Garduño confirma justicia selectiva e impunidad por incendio en estación migratoria de Ciudad Juárez, acusan colectivos

Los colectivos afirmaron que el sistema judicial protege " a los poderosos" y no garantiza los derechos de las personas migrantes

Exoneración de Francisco Garduño confirma justicia selectiva e impunidad por incendio en estación migratoria de Ciudad Juárez, acusan colectivos

Brugada descarta cifra negra en delitos de feminicidios en CDMX y desestima datos del INEGI: “No son correctos”

Destacó el trabajo en seguridad en la capital durante sus dos años de gobierno

Brugada descarta cifra negra en delitos de feminicidios en CDMX y desestima datos del INEGI: “No son correctos”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Faltaban cuatro días para su asesinato: la confesión de un padre que cambió la vida de Anabel Hernández

Faltaban cuatro días para su asesinato: la confesión de un padre que cambió la vida de Anabel Hernández

Ataque en tianguis de Iztapalapa deja una mujer muerta y tres lesionados; autoridades buscan identificarla

Retener agentes para exigir liberaciones: dos casos que han puesto a prueba la respuesta del Estado mexicano en 2026

Gobierno de Tamaulipas negó contratos con empresas vinculadas al Cártel del Noreste: municipio de Nuevo Laredo reconoce que sí las contrató

Álvaro Obregón, Tlalpan y seis municipios mexiquenses: donde más mujeres desaparecen en México

ENTRETENIMIENTO

¿Te atreves? Habrá Cine-Picnic de terror en uno de los rincones más verdes del Ajusco en CDMX

¿Te atreves? Habrá Cine-Picnic de terror en uno de los rincones más verdes del Ajusco en CDMX

José Madero anuncia dos conciertos en la Arena CDMX: cuándo será la venta de boletos y qué tendrán de diferente

Profeco pone a prueba jeans para dama: estos son los que se decoloran, tuercen o vienen con una talla menor

Hombres G y Martin Garrix: los conciertos que harán resonar la CDMX durante la segunda semana de octubre del 2026

“No puedes pedir algo que tú no das”: la frase que marcó el debate sobre las mujeres en el podcast de Aldo de Nigris

DEPORTES

Desde África envían insólita felicitación a Gilberto Mora por su cumpleaños número 18

Desde África envían insólita felicitación a Gilberto Mora por su cumpleaños número 18

Jornada 11 Liga Mx Femenil: fechas, horarios y dónde ver EN VIVO cada uno de los partidos

Aplazamiento de torneo de tenis en Riad prende alertas para pelea Canelo vs Mbilli

Olympique de Marsella vs Olympiacos: cuándo y dónde ver EN VIVO a la Hormiga González en la UEFA Europa League

México busca el título y su boleto al Mundial en el Panamericano de Béisbol 5 2026