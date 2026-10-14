México

Gobierno de Sheinbaum prevé sembrar mil 500 millones de árboles y superar meta de AMLO con programa Sembrando Vida

Durante el sexenio de la mandataria mexicana se incorporó la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con el objetivo de que haya una sinergia con las áreas naturales protegidas y con la comercialización de los productos

Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 14 de octubre en Palacio Nacional. (Presidencia)
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Columba Jazmín López Gutiérrez, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) dio a conocer que como parte del programa Sembrando Vidas, durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador se plantaron mil millones de árboles, cifra que se prevé superar a lo largo del periodo de la mandataria Claudia Sheinbaum.

Durante la mañanera del pueblo de este 14 de octubre en Palacio Nacional, la funcionaria reveló que la meta es sembrar mil quinientos millones de ejemplares hasta 2030, cultivando trescientos millones anualmente, los cuales se producirán en un territorio de semillas en el mismo sitio.

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Ante esto, la jefa de Estado explicó que este programa surgió a través del “corazón del presidente López Obrador” en el sexenio 2018 a 2024. Al llegar al frente del país hizo un pequeño cambio al incorporar a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con la finalidad de crear una sinergia con las áreas naturales protegidas y con la comercialización de los productos.

“La meta es duplicar. Se van a mantener cerca de cuatrocientos cincuenta mil sembradores y el objetivo es que los sembradores nos ayuden también a sembrar en los terrenos que están alrededor de donde hoy están sembrando y donde ya se ha restaurado el territorio. Entonces, va muy bien. Muchas felicidades a todas las sembradoras y sembradores. Es un trabajo, un proyecto, un programa único en el mundo. Brinda bienestar, restauración ecológica, conservación de la biodiversidad, conservación de germoplasma, restauración de territorios y al mismo tiempo recuperación y promoción de la vida comunitaria y regresar a los jóvenes al campo”, señaló Sheinbaum.

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Infografía dividida en dos partes sobre el programa Sembrando Vida con una ilustración de campesinos plantando árboles y recuadros con cifras.
Una infografía de Infobae detalla los resultados del programa Sembrando Vida en México, con 1.202 millones de árboles plantados y un millón de hectáreas apoyadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Puntos clave del programa de Comunidades Sustentables

  • Sembrando Vida es la estrategia del Gobierno de México, creada en 2019 para atender las causas de la pobreza rural y revertir la degradación ambiental, mediante el establecimiento de Sistemas Agroforestales.
  • Inició en regiones de muy alta marginación en Chiapas, Tabasco, Península de Yucatán, Veracruz y Durango.
  • Articula iniciativas comunitarias, productivas y ambientales.
  • Transforma vidas y comunidades, es el amor a la tierra y a los campesinos hecho política pública.
  • Sembrando Vida es el Programa de restauración más importante del mundo, con 1,202 millones de árboles de especies nativas y endémicas plantados entre 2019 y 2025.

Actualidad

  • 414,080 campesinas y campesinos (138,303 mujeres y 275,777 hombres)
  • 1,035,200 ha de superficie apoyada
  • 46 lenguas indígenas presentes en municipios del Programa
  • 30 territorios en 24 entidades federativas
  • 158 ANP y sitios prioritarios para la conservación
  • Sembrando Vida brinda acompañamiento técnico y social

Bienestar comunitario

  • Fortalece la organización para la producción y comercialización comunitaria.
  • Rescata cultivos bioculturales: maíces y frijoles nativos, algodón amuzgo, jamaica y nopales.
  • Arraiga a las personas campesinas a su territorio.
  • Revitaliza conocimientos y prácticas agrícolas de los pueblos indígenas y afromexicanos.
  • Reincorpora especies nativas a la dieta alimentaria familiar.
  • Contribuye en 19 de 21 Planes de Justicia de Pueblos Indígenas y Afromexicanos con 81 mil sembradores.

Producción Diversificada

  • 778,509 ha de Sistemas Agroforestales (SAF)

Sus cultivos principales son:

  • Limón
  • Plátano
  • Naranja agria y dulce
  • Achiote
  • Café pergamino
  • Agaves y magueyes
  • Cacao
  • Nopal: verdura, tuna y forrajero

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