Álvaro Fidalgo y Santi Gimenez chocan en la Champions: dos mexicanos que buscan salir de la sombra en Europa

Álvaro Fidalgo y Santiago Gimenez (Composición)

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Álvaro Fidalgo y Santiago Gimenez atraviesan momentos complicados en sus respectivos equipos y este miércoles tendrán la oportunidad de enfrentarse en la Champions League 2026/27, cuando el Real Betis se mida al Porto en la segunda jornada del torneo.

Ambos mexicanos han perdido protagonismo en sus clubes, situación que se ha reflejado en la disminución de sus minutos de juego y en la caída de sus respectivas cotizaciones de mercado.

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El mediocampista del conjunto español y el delantero del equipo portugués llegan al encuentro con números similares: Fidalgo suma 62 minutos entre LaLiga y la Champions, mientras que Gimenez acumula 63 minutos con el Porto.

Actualmente, ambos futbolistas buscan recuperar terreno en el futbol europeo mientras intentan consolidarse en el proceso de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2030, encabezado por Rafael Márquez.

Así es como Álvaro Fidalgo perdió terreno en el mediocampo del Betis

(REUTERS/Jon Nazca)

Después de cinco años en el futbol mexicano con el América, Fidalgo regresó a España en febrero de 2026 para incorporarse al Real Betis. El mediocampista, formado en las categorías inferiores del Real Madrid y con pasos por el Rayo Majadahonda y el Castellón, llegó al equipo dirigido por Manuel Pellegrini durante una etapa marcada por las lesiones en el mediocampo.

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En el cierre de la temporada 2025-2026 encontró un espacio importante dentro del equipo. Disputó nueve partidos de LaLiga, ocho de ellos como titular, acumuló 542 minutos y consiguió un gol. Sin embargo, el panorama cambió con el inicio de la nueva campaña.

Tras las primeras ocho jornadas del campeonato español, el mexicano apenas había participado en dos encuentros de liga, con un total de 32 minutos. A esa cifra se sumaron otros 30 minutos en la victoria del Betis frente al Lille, durante la primera jornada de la Champions League.

Aunque Pellegrini ha manifestado que valora las cualidades del futbolista, la competencia interna complica sus posibilidades de tener continuidad. Isco, Giovani Lo Celso, Dani Ceballos, Pablo Fornals, Nelson Deossa y Marc Roca figuran entre las alternativas con las que cuenta el entrenador para cubrir la zona del mediocampo.

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La pérdida de protagonismo también coincide con una disminución en su valor de mercado. De acuerdo con las cifras de Transfermarkt, Fidalgo llegó al Betis con una cotización de 9.5 millones de dólares, que semanas después aumentó a 11.2 millones, la cifra más alta de su carrera.

En junio, su valoración descendió a 6.7 millones de dólares y reportes recientes en España la sitúan alrededor de los 5.6 millones. Esto representa una reducción de 5.6 millones de dólares respecto a su máximo valor, equivalente al 50 por ciento.

Santiago Gimenez busca recuperar su lugar tras salir del Milan

(REUTERS/Rodrigo Antunes)

La situación del “Bebote” comenzó a complicarse durante su etapa con el AC Milan, antes de concretar su llegada al Porto. El conjunto italiano pagó aproximadamente 35.8 millones de dólares al Feyenoord para incorporarlo en febrero de 2025, cuando el delantero mexicano tenía una cotización de 41.4 millones de dólares después de marcar 65 goles en 105 partidos con el club neerlandés.

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En sus primeros meses con el Milan, Gimenez registró cinco goles y dos asistencias en 14 encuentros de la Serie A, ocho de ellos como titular. Además, anotó en la Champions League, por lo que cerró su primera etapa con seis tantos en 19 partidos oficiales.

No obstante, su producción disminuyó durante la siguiente campaña. En 16 partidos de la Serie A de la temporada 2025-2026 no consiguió marcar, y su único gol oficial llegó en la Coppa Italia. El Milan permitió su salida durante el verano y el Porto lo incorporó mediante un préstamo vigente hasta junio de 2027.

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El acuerdo contempla una opción de compra cercana a los 20.2 millones de dólares, más otros 2.2 millones en variables. La operación podría convertirse en obligatoria si se cumplen determinadas condiciones.

Su llegada al futbol portugués todavía no se ha traducido en continuidad. Gimenez participó durante 16 minutos ante el Moreirense y otros 29 frente al Casa Pia, encuentro en el que consiguió su único gol con el Porto. En la Champions League sumó 18 minutos ante el Manchester City.

En total, el delantero acumula 63 minutos con su nuevo equipo. Además, se quedó en el banquillo durante los partidos contra Benfica y Marítimo, este último después de regresar de la concentración con la Selección Mexicana.

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El panorama ofensivo del Porto tampoco facilita su camino hacia la titularidad, pues compite por un lugar con Samu Aghehowa y André Silva.

La pérdida de protagonismo ha tenido un efecto directo en su cotización. Gimenez llegó al Milan con un valor de mercado de 41.4 millones de dólares, pero para mayo de 2026 su cifra había caído a 20.2 millones, una reducción superior al 51 por ciento.

Fidalgo y Gimenez, bajo la lupa con la Selección Mexicana

(FMF)

Las dificultades de ambos jugadores no se limitan a sus clubes. Durante la más reciente ventana internacional, Fidalgo participó en los cuatro partidos de México frente a Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile, con un total de 210 minutos, aunque no registró goles ni asistencias.

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Su actuación ante Chile generó críticas por la falta de generación ofensiva y por perder un balón en una jugada que terminó en el primer gol del conjunto sudamericano. Frente a Estados Unidos también participó en una salida comprometida que desembocó en el tercer tanto del rival.

Gimenez, por su parte, acumuló 128 minutos durante la misma concentración, sin goles ni asistencias. Una de sus oportunidades más claras llegó ante Estados Unidos, cuando recibió el balón dentro del área chica, pero su remate terminó desviado pese a contar con espacio.

Ambos tendrán una nueva oportunidad de mostrar sus condiciones en el duelo entre Betis y Porto. Los dos aparecen entre los convocados, aunque su presencia en el once inicial no está garantizada.

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(REUTERS/Raquel Cunha)

Para Fidalgo, el encuentro representa una posibilidad de recuperar espacio en el mediocampo del conjunto español. Gimenez, en tanto, necesita comenzar a sumar minutos y resultados para frenar una caída que empezó en Italia y que todavía no logra revertir en Portugal.

El enfrentamiento europeo pondrá frente a frente a dos futbolistas mexicanos que buscan recuperar la regularidad, con el objetivo de volver a tener un papel relevante tanto en sus equipos como en la Selección Mexicana.