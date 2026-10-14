México

“De esta momia no se libran”: Laura Bozzo reaparece tras alerta por hospitalización en Acapulco

La conductora peruana afirma que está bien, tranquila con su familia y atendida por médicos del puerto

La reacción de Laura Bozzo al triunfo de Ivonne Montero en LCDLF 2
“De esta momia no se libran”: Laura Bozzo reaparece tras alerta por hospitalización en Acapulco Foto: Instagram/lacasadelosfamosos__2
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Laura Bozzo reaparece este miércoles 14 de octubre con un mensaje en Instagram tras las versiones sobre su hospitalización en Acapulco.

La conductora peruana afirma que está bien, tranquila con su familia y atendida por médicos del puerto, luego de los reportes que la ubicaban intubada por una presunta complicación gástrica.

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“Muchas gracias por las muestras de cariño del público que quiero tanto”, escribe Bozzo en una imagen publicada en sus redes sociales durante la tarde.

La presentadora agrega que permanece acompañada y bajo atención médica. “Quiero que sepan que estoy bien, que estoy tranquila en familia y con los mejores doctores de Acapulco”.

La conductora también retoma una frase con la que responde a la preocupación de sus seguidores: “De esta momia no se libran”.

En la descripción de la publicación, Laura Bozzo anticipa un regreso ante el público. “Espero verlos muy pronto a todos”, escribe.

(Captura Instagram)
(Captura Instagram)

Laura Bozzo publica el mensaje tras reportes de una intervención médica

La reaparición de Bozzo ocurre después de que circularon versiones sobre una hospitalización de emergencia por padecimientos gastrointestinales.

La periodista María Luisa Valdés Doria reporta que la conductora permanece internada en un hospital público ubicado en las inmediaciones de Acapulco, Guerrero.

Según esa versión, la presentadora habría sufrido una complicación por una úlcera gástrica. La lesión habría presentado una perforación, lo que requirió una intervención durante la noche del martes pasado13 de octubre.

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Valdés Doria sostiene que Bozzo continúa intubada y en estado grave. La información no detalla el procedimiento que habría recibido ni los indicadores médicos posteriores a la intervención.

El mensaje de Laura Bozzo no precisa un diagnóstico ni confirma si continúa hospitalizada. La conductora solo señala que recibe atención de médicos en Acapulco y que permanece con su familia.

Hasta antes de su publicación en Instagram, ni la presentadora ni su equipo de representación habían difundido un comunicado sobre su estado de salud.

Reportes mencionan deshidratación y una posible obstrucción intestinal: conductora aún no confirma nada

Reportes mencionan deshidratación y una posible obstrucción intestinal: conductora aún no confirma nada (ViX)
Reportes mencionan deshidratación y una posible obstrucción intestinal: conductora aún no confirma nada (ViX)

Las primeras versiones sobre la emergencia médica hablaban de deshidratación severa, parálisis intestinal y una posible obstrucción en el tracto digestivo.

Esos datos no cuentan con un parte médico institucional difundido de manera pública. Tampoco existe información oficial sobre el diagnóstico preciso de la conductora.

Otros reportes señalan que Laura Bozzo habría sido trasladada al Hospital General de Acapulco “El Quemado”, que forma parte de la red de IMSS-Bienestar.

La posibilidad de una peritonitis también circuló entre las versiones sobre su estado de salud. Esa condición consiste en una inflamación de la cavidad abdominal y puede requerir atención de urgencia.

Ninguna autoridad médica, familiar o representante de Bozzo ha confirmado esa posibilidad. Tampoco se ha informado si la atención incluyó una cirugía abdominal, una endoscopía u otro procedimiento.

La falta de información clínica mantiene bajo reserva el diagnóstico de la presentadora. Los hospitales deben proteger los datos médicos de sus pacientes, salvo que exista autorización para difundirlos.

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La publicación de Laura Bozzo recibe mensajes de apoyo de seguidores que celebran que la conductora asegure estar bien. Varios usuarios destacan el alivio que les genera verla activa en Instagram después de los reportes sobre su presunta hospitalización en Acapulco.

“Qué bello saber eso, Lau”, escribe un usuario. Otros le desean una pronta recuperación y le envían muestras de cariño: “Señorita Laura, deseo de corazón que te recuperes pronto para seguir disfrutando de ti. Te queremos”.

También aparecen mensajes desde otros países. Un seguidor le manda saludos desde Venezuela y le pide recuperarse pronto, mientras otra usuaria escribe: “Recupérate Laura”.

Los comentarios también retoman el humor de la conductora, quien se autonombró “la momia” en su mensaje. La frase provoca reacciones con emojis de risa y corazones, mientras sus seguidores celebran que Bozzo conserve el tono con el que suele dirigirse a su público.

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