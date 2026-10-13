Turistas pagarán más por ingresar a México a partir de 2027: Diputados aprueban Ley Federal de Derechos.

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La tarde de este 13 de octubre de 2026, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley Federal de Derechos, disposiciones que surtirán efecto el próximo año y tendrán un mayor impacto en el sector turístico.

Con el respaldo de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum fue avalada con 329 votos, mientras que la oposición compuesta por Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) se posicionaron en contra con 117.

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La reforma aprobada se encuentra dentro del Paquete Económico 2027, entregado en el mes de septiembre al Congreso de la Unión; entre los ajustes que prevé se encuentran los de servicios migratorios y consulares, agua y materia sanitaria, certificación zoosanitaria, fitosanitaria y sanidad acuícola, bienes de la nación, espacio aéreo y ferroviario.

Las y los diputados de los distintos Grupos Parlamentarios se encuentran discutiendo en lo particular las reservas propuestas, por lo que la sesión continuará durante el día.

Así impacta la Ley Federal de Derechos en el sector turístico

La cuota afecta directamente al documento migratorio que acredita la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, el instrumento que usa la mayoría de los turistas extranjeros para ingresar a territorio nacional.

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Los puntos centrales del ajuste:

Nueva cuota migratoria. El derecho de estancia para visitantes sin permiso de actividades remuneradas pasa de mil 334.80 pesos a mil 158 pesos, un aumento del 17 por ciento de este permiso. Redistribución de ingresos migratorios. De lo recaudado por ese derecho, 57% se destina a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 15% al Instituto Nacional de Migración y 28% a la Tesorería de la Federación. Gratuidad en 53 recintos culturales. Museos, monumentos y zonas arqueológicas federales abren sin costo de entrada, con exenciones adicionales para menores de 13 años, adultos mayores de 60 años, estudiantes, docentes y comunidades indígenas colindantes. Reducción del 12% en espectro radioeléctrico. Baja la cuota aplicable a las bandas de servicios móviles de 2.5 GHz, con el objetivo de abaratar costos de telefonía celular y fortalecer la conectividad. Aumentos en servicios de Cofepris. Se actualizan cuotas de 29 servicios sanitarios; la oposición señala como ejemplo la licencia para transfusión sanguínea, que pasará de mil 482 pesos a 17 mil 349 pesos. Ajuste en Afores. Se sustituye la cuota adicional de inspección y vigilancia por un factor de 0.1750 al millar, para evitar el crecimiento acelerado del derecho que pagan las entidades supervisadas. Reclasificación de municipios costeros. Se modifican las zonas de cobro por uso de playas y zona federal marítimo-terrestre en municipios de Guerrero, Jalisco, Quintana Roo, Sinaloa, Michoacán y Oaxaca. Nuevo derecho por armas de fuego. Se incorpora el pago por modificación del registro de armas, para fortalecer la supervisión de la Sedena sobre la posesión de armamento en el país. Ajustes al sector aéreo y ferroviario. Se actualizan cuotas por uso del espacio aéreo mexicano, con el argumento de financiar mejoras en gestión de tránsito aéreo, seguridad operacional y puntualidad de aerolíneas.

Coalición oficialista y oposición se enfrentan en tribuna

Durante el debate en lo general, el morenista Carol Antonio Altamirano, aclaró que no solo se trata de un dictamen que actualiza cuotas, sino que distingue entre “recaudar y cobrar de manera justificada, siendo que los derechos tienen una naturaleza específica, corresponden a servicios que presta el Estado en funciones de derecho público o al uso y aprovechamiento de los bienes que pertenecen a la nación”.

El legislador agregó que durante las reuniones de trabajo en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la cual preside, se reunieron con funcionarios de la dependencia dirigida por Edgar Amador Zamora, quienes disiparon sus preocupaciones y los planteamientos de los diputados, además de mantener una escucha activa de sectores sociales y privados.

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Pese a lo dicho por los diputados de coalición, Patricia Flores de Movimiento Ciudadano (MC) resaltó que “cada cuota que aprobamos en esta ley afecta a una persona, aquella que paga, al negocio que intenta sostenerse y a la familia que necesita que su dinero alcance”.

También pidió al gobierno de Sheinbaum explicar el motivo de los aumentos y cuál será la mejora que se aplicará para mostrar los cambios.