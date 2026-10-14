Festival del Día de Muertos 2026 en Guanajuato: fechas, actividades y todo lo que debes saber sobre su octava edición

Entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre, calles, plazas y túneles históricos de la ciudad se transforman en escenarios de tradición, con el Túnel de Tradición como epicentro de 350 expositores. (Facebook Guanajuato Capital Turismo)

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Guanajuato Capital anuncia en la Ciudad de México la octava edición de su Festival del Día de Muertos, que se realizará del 28 de octubre al 2 de noviembre con Japón como país invitado de honor y Playa del Carmen como ciudad invitada. La celebración combinará arte, gastronomía y tradiciones populares en calles, plazas y edificios históricos de la ciudad.

La edición anterior del festival registró una asistencia de 218,500 personas, entre público local, regional, nacional e internacional. El evento generó una derrama económica de 251,953,500 pesos y 20,396 cuartos-noche ocupados durante los días de actividades.

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Del total de visitantes, 120,000 fueron locales, 55,000 regionales, 32,000 nacionales y 11,500 internacionales. La Calle Subterránea, convertida en el Túnel de Tradición, reunió a 350 expositores que generaron en conjunto una derrama de 7.5 millones de pesos durante cinco días.

La Universidad de Guanajuato será sede del encendido de la ofrenda monumental, mientras el Ascenso de las Almas cerrará las actividades con mensajes enviados al cielo mediante globos, como parte del ritual simbólico. (Facebook Guanajuato Capital)

La presidenta municipal, Samantha Smith señaló que el Día de Muertos permite “recordar a quienes se adelantaron mediante flores, música, comida y fotografías, manteniendo viva su memoria y compartiendo las costumbres que dan identidad a las familias mexicanas”.

Se explicó que la incorporación de Japón como país invitado de honor y de Playa del Carmen como ciudad invitada busca ampliar el intercambio cultural y proyectar a Guanajuato Capital como destino turístico. La funcionaria subrayó que la celebración representa una oportunidad para transmitir estas tradiciones a las nuevas generaciones.

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La celebración forma parte de las acciones vinculadas al Programa Estatal de Turismo 2024-2030, que impulsa la participación comunitaria y la diversificación de la oferta turística del estado. A lo largo de siete ediciones anteriores, el festival se consolidó como un espacio que beneficia a los sectores comercial, gastronómico, artesanal y de servicios turísticos.

La programación de seis días incluye desfile de Catrinas, ofrenda monumental y Procesión de los Angelitos. (Facebook Guanajauto Capital)

Actividades y fechas para el Festival de Día de Muertos 2026

La octava edición del Festival del Día de Muertos ofrecerá actividades artísticas, culturales y tradicionales en distintos espacios de Guanajuato Capital. Entre los momentos destacados de la celebración se encuentran:

● 28 de octubre | Inauguración oficial. La Calle Subterránea dará inicio a las actividades del festival, con un espacio dedicado al encuentro entre las tradiciones, el arte y la cultura.

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● 29 de octubre | Desfile y concurso de Calaveras y Catrinas. Las calles de la ciudad se llenarán de color, creatividad y personajes emblemáticos de la celebración, en una jornada que reconoce el ingenio y la expresión artística vinculados con el Día de Muertos.

● 30 de octubre | Encendido de la ofrenda monumental. Las escalinatas de la Universidad de Guanajuato serán el escenario de uno de los momentos más representativos de la tradición, dedicado a honrar la memoria de quienes ya no están.

● 1 de noviembre | Procesión de los Angelitos. Una actividad dedicada a recordar con amor y respeto a las niñas y los niños que han fallecido, en un espacio de memoria y recogimiento.

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● 2 de noviembre | Tapete de la Muerte, Ascenso de las Almas y Retorno al Mictlán. Estas experiencias invitarán a los asistentes a conectar con las raíces y los símbolos de la tradición mexicana. Como parte del Ascenso de las Almas, se contempla la posibilidad de enviar al cielo mensajes en globos, de acuerdo con la dinámica prevista para la actividad.

GUANAJUATO, GUANAJUATO, 26OCTUBRE2025.- A días de la celebración del Día de Muertos, una pareja disfrazada de charros y calavera se toma una selfie en las calles del centro del estado. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Entre los eventos imperdibles destaca, La Calle Subterránea, la cual vuelve a transformarse en el Túnel de Tradición, donde confluyen música, gastronomía, artesanías y elementos simbólicos de la cosmovisión mexicana sobre la vida y la muerte. Este espacio fue el que concentró, en la edición pasada, a los 350 expositores y la mayor parte de la actividad comercial vinculada al festival.

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La programación de 2026 se complementará con oferta gastronómica y artesanal adicional, que permitirá a los visitantes acercarse a productos y expresiones tradicionales de Guanajuato y de México.