Edomex va contra la publicidad engañosa que pone en riesgo la salud: vigilará anuncios digitales e influencers

Se instaló el Consejo Consultivo de la Publicidad en el Edomex para evitar la publicidad engañosa en el tema de medicamentos y salud (Gob. Edomex)

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La publicidad engañosa, los anuncios difundidos por influencers y la promoción de medicamentos falsificados estarán entre los temas que analizará el gobierno del Estado de México para prevenir riesgos a la salud de la población, luego de instalar el Consejo Consultivo de la Publicidad.

A través de la Secretaría de Salud estatal, se puso en marcha este órgano de participación, integrado por autoridades, especialistas, investigadores, representantes de empresas, medios de comunicación, academia y sociedad civil, con el propósito de impulsar información comercial veraz y responsable.

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Durante la instalación, los integrantes rindieron protesta y acordaron un plan de trabajo y un calendario de sesiones para abordar los principales desafíos de la publicidad y su relación con la salud pública.

Publicidad de productos de salud, bajo análisis en Edomex

Autoridades trabajarán para alertar a la ciudadanía de no consumir medicamentos que puedan ser falsificados Crédito Gobierno de México

Entre los temas prioritarios se encuentra la publicidad digital, un canal que permite a las empresas promocionar productos y servicios de manera directa a través de páginas web, redes sociales y plataformas de contenido.

En estos espacios, los mensajes comerciales pueden aparecer junto con recomendaciones personales, testimonios o publicaciones de creadores de contenido. Por ello, uno de los objetivos del Consejo será analizar los riesgos asociados con la información que recibe la población y proponer estrategias para favorecer prácticas publicitarias responsables.

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La promoción de productos relacionados con la salud requiere especial atención cuando los anuncios presentan beneficios sin sustento suficiente, omiten advertencias importantes o pueden generar expectativas equivocadas entre los consumidores.

En ese contexto, las autoridades mexiquenses también contemplan revisar los desafíos relacionados con los medicamentos falsificados y la difusión de información engañosa, asuntos que pueden influir en las decisiones de compra y en la manera en que las personas atienden sus necesidades de salud.

La instalación del Consejo no implica, por sí misma, el anuncio de nuevas sanciones o de un operativo específico contra anunciantes. Su función, de acuerdo con la información difundida por el Gobierno estatal, será generar un espacio de análisis, colaboración y propuestas para favorecer el cumplimiento de las disposiciones vigentes.

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¿Qué función tendrá el Consejo Consultivo de la Publicidad?

Consejo Consultivo de la Publicidad Influencer publicidad engañosa Salud falsos medicamentos (Gob. Edomex)

El organismo buscará reunir distintas perspectivas para identificar áreas de oportunidad en la publicidad de bienes y servicios, así como proponer medidas que contribuyan a mejorar la información comercial disponible para la población.

Entre los asuntos que se abordarán durante las sesiones destacan:

Publicidad digital e influencers: análisis de los retos que plantean los anuncios y las recomendaciones comerciales en redes sociales y plataformas digitales.

Medicamentos falsificados: atención a los riesgos asociados con su promoción y comercialización.

Información engañosa: identificación de mensajes que puedan confundir a los consumidores o inducirlos a tomar decisiones perjudiciales.

Comunicación de riesgos: propuestas para favorecer la difusión de información clara y responsable sobre posibles afectaciones a la salud.

Capacitación: acciones dirigidas a los sectores involucrados en la publicidad para promover el conocimiento y cumplimiento de la normatividad sanitaria.

El calendario de sesiones y el plan de trabajo permitirán organizar las actividades del organismo y establecer los temas que recibirán atención durante sus reuniones.

Autoridades llaman a fortalecer la responsabilidad publicitaria

El Consejo Consultivo de la Publicidad busca detectar la publicidad engañosa con referente a falsos medicamentos que se publiciten para evitar riesgos (COFEPRIS/FB)

Benjamín Roberto Vera Sánchez, encargado del despacho de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (COPRISEMEX) y presidente del Consejo, Gerardo Martínez Gutiérrez destacó la importancia de contar con un espacio de participación para atender los desafíos de la publicidad.

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El jefe del Departamento de Fomento y Control Sanitario señaló que este órgano permitirá impulsar el análisis y la colaboración entre autoridades, especialistas y representantes de distintos sectores.

Explicó que la publicidad es una herramienta mediante la cual las empresas informan sobre sus productos y servicios; sin embargo, también implica una responsabilidad debido a su influencia en las decisiones, los hábitos y las conductas de las personas consumidoras.

Por ello, los integrantes del Consejo identificarán áreas de oportunidad y propondrán estrategias para favorecer el cumplimiento de la normatividad vigente.

Por su parte, Penélope Romero López, titular de la Oficina de Control Sanitario de la Publicidad de la COPRISEMEX y secretaria técnica del organismo, destacó que los trabajos estarán orientados a proteger la salud pública mediante el análisis de los riesgos asociados con la información comercial y la colaboración entre los sectores participantes.

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¿Cómo puede identificar la población la publicidad engañosa?

Mientras avanzan los trabajos del Consejo, existen medidas básicas que los consumidores pueden aplicar antes de adquirir productos que prometen beneficios para la salud.

Entre ellas se encuentran verificar quién comercializa el producto, revisar sus ingredientes y advertencias, desconfiar de las promesas de curación garantizada y evitar sustituir tratamientos médicos por productos promocionados en redes sociales sin orientación profesional.

También es importante no asumir que un testimonio personal o la recomendación de un influencer constituye evidencia científica sobre la eficacia o seguridad de un producto.

En el caso de los medicamentos, la compra debe realizarse a través de establecimientos autorizados y con atención a las condiciones de comercialización correspondientes. Ante dudas sobre un producto o un anuncio, la población puede consultar a las autoridades sanitarias competentes.

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El principal desafío será convertir el análisis y las propuestas en acciones concretas que contribuyan a prevenir riesgos sanitarios, mejorar las prácticas publicitarias y proteger a la población frente a mensajes que puedan inducirla a error.