Síntomas, causas y riesgos de la peritonitis, afección por la que Laura Bozzo habría sido hospitalizada

Laura Bozzo fue hospitalizada de emergencia en Acapulco por malestares intestinales que se agravaron por una peritonitis. (Instagram: Laura Bozzo)

Guardar

La salud de Laura Bozzo volvió a generar preocupación después de que medios locales reportaran su hospitalización de emergencia en Acapulco, Guerrero, por complicaciones gastrointestinales. La presentadora peruana, de 75 años de edad, habría ingresado con deshidratación severa y obstrucción intestinal, además de un posible cuadro de peritonitis.

El reporte fue difundido por el portal Acapulco Trends la noche del 13 de octubre. Según sus fuentes, la conductora permanece bajo vigilancia médica en el Hospital General de Acapulco, conocido como El Quemado, perteneciente al IMSS-Bienestar.

PUBLICIDAD

Hasta ahora, ni Bozzo ni su equipo han confirmado el diagnóstico o la necesidad de una intervención quirúrgica.

Una publicación en redes sociales difunde la ficha de identificación médica de la conductora Laura Bozzo en un hospital de Acapulco. (X: Acapulco Trends)

La crisis de salud de Laura Bozzo

De acuerdo con medios locales, debido a las condiciones de Bozzo, los médicos evaluaban una cirugía de emergencia ante la posibilidad de retirar una sección del intestino afectado.

Por su parte, el periodista Gil Barrera indicó que los informes disponibles apuntaban a una posible peritonitis.

La información continúa siendo preliminar, pues no existe un parte médico público que confirme las causas de la hospitalización ni el procedimiento al que podría someterse.

En 2016, Bozzo enfrentó una emergencia médica tras sufrir una lesión intestinal durante una intervención en Perú. Aquella complicación derivó en un choque séptico y requirió tres cirugías.

PUBLICIDAD

No se ha establecido que ese antecedente tenga relación con su estado actual.

Síntomas, causas y riesgos de la peritonitis

La peritonitis es una inflamación del peritoneo, la membrana que recubre el interior del abdomen y protege gran parte de los órganos alojados en esa cavidad.

De acuerdo con Mayo Clinic y MedlinePlus, generalmente ocurre por una infección bacteriana o por complicaciones que permiten la entrada de microorganismos al abdomen.

Una ilustración médica detalla las zonas afectadas por la peritonitis mediante etiquetas que señalan el peritoneo inflamado en la cavidad abdominal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre sus principales causas figuran la perforación intestinal, la ruptura del apéndice, la diverticulitis y algunas complicaciones posteriores a cirugías abdominales.

Los síntomas más frecuentes son:

Dolor abdominal intenso y sensibilidad al tacto.

Hinchazón o distensión del abdomen.

Fiebre, náuseas y vómitos.

Dificultad para evacuar o expulsar gases.

Sed intensa, disminución de la orina y debilidad.

Una obstrucción intestinal puede ocasionar complicaciones graves y, en determinadas circunstancias, una perforación que desencadene peritonitis.

El mayor riesgo es que la infección se propague y provoque sepsis, choque séptico o insuficiencia de órganos, situaciones potencialmente mortales.

El tratamiento depende de la causa y puede incluir antibióticos, líquidos intravenosos y cirugía cuando existe perforación o tejido intestinal dañado.

Problemas económicos de Laura Bozzo

La supuesta hospitalización también reavivó las versiones sobre las dificultades financieras de la conductora.

Reportes periodísticos señalan que Bozzo habría recurrido a un hospital público debido a problemas económicos. Sin embargo, esa explicación no ha sido confirmada por la presentadora.

PUBLICIDAD

En una entrevista anterior con De Primera Mano, Laura reconoció que sus conflictos legales afectaron considerablemente su patrimonio.

“Lo que gané, lo perdí absolutamente todo”, declaró.

No obstante, descartó encontrarse en bancarrota y explicó que recibía ingresos provenientes de propiedades familiares en Perú.

“No estoy en la quiebra porque gracias a Dios mis padres me dejaron muchas propiedades en Perú. Entonces, me mandan los alquileres”, afirmó.

Esta imagen publicada por ViX muestra a la personalidad de televisión Laura Bozzo durante el rodaje del documental "Laura Bozzo". (ViX via AP)

¿Quién es Laura Bozzo?

Laura Cecilia Bozzo Rotondo nació el 19 de agosto de 1951 en Callao, Perú. Es abogada, escritora y presentadora de televisión, conocida internacionalmente por programas como Laura en América y Laura.

Su estilo confrontativo y la frase “¡Que pase el desgraciado!” la convirtieron en una figura reconocible de la televisión latinoamericana.

También participó en programas de telerrealidad y publicó el libro Más allá del infierno, donde abordó episodios de su vida personal.

El reporte sobre su hospitalización mantiene pendiente una confirmación oficial.