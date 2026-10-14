Exoneran a Francisco Garduño, extitular del INM, por incendio que dejó 40 migrantes muertos en Ciudad Juárez

El juez sobreseyó la causa penal en su contra al considerar cumplidas las condiciones fijadas en enero de 2025, entre ellas el pago de indemnizaciones y una disculpa pública. Familiares de las 40 víctimas fatales anunciaron que apelarán la decisión. (CUARTOSCURO)

Guardar

Un juez federal de Ciudad Juárez exoneró a Francisco Garduño Yáñez, quien fuera titular del Instituto Nacional de Migración (INM) en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, por el incendio que dejó 40 migrantes muertos y 27 lesionados en marzo de 2023.

La resolución, dictada la noche de este martes 13 de octubre tras una audiencia de más de siete horas, tiene efectos de sentencia absolutoria, por lo que Garduño no tendrá antecedentes penales. La defensa de las víctimas anunció que impugnará la decisión.

PUBLICIDAD

El juez Víctor Manlio Hernández Calderón determinó que Garduño cumplió con todas las condiciones impuestas el 24 de enero de 2025 para acceder a la suspensión condicional del proceso, con un plazo de 18 meses para hacerlo. Entre ellas estaban el pago de indemnizaciones, una disculpa pública y cursos de capacitación en derechos humanos y protección civil.

El incendio dejó 40 muertos y 27 heridos en marzo de 2023

Estancia migratoria del INM de Ciudad Juárez que se incendió (El Diario de Juárez)

El siniestro ocurrió la noche del 27 de marzo de 2023 en un centro de detención del INM ubicado a unos metros del puente internacional que conecta Ciudad Juárez con El Paso, Texas. El incendio comenzó después de que un grupo de migrantes prendió fuego a unos colchones en protesta por las condiciones de detención en las que se encontraban.

PUBLICIDAD

Según las reconstrucciones del caso, ni el personal del INM ni los agentes de la empresa de seguridad privada abrieron las puertas de las celdas mientras el humo se extendía por las instalaciones.

Esa omisión dejó a 40 personas sin posibilidad de escapar y provocó lesiones graves en otras 27. Además, 15 mujeres sobrevivieron con estrés postraumático, sin que hasta ahora hayan sido reconocidas formalmente como víctimas.

Tras los hechos, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que procedería penalmente contra Garduño por “incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo”.

PUBLICIDAD

La disculpa pública que Garduño ofreció a las víctimas se dio el 26 de septiembre de 2025, por orden judicial, dos años y medio después del incendio.

Fotografía de la fachada de la estación del Instituto Nacional de Migración (INM), el 25 de marzo de 2024, en Ciudad Juárez, Chihuahua (México). EFE/Luis Torres

Garduño pidió disculpas antes de conocer la resolución

La audiencia inició al mediodía en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez y se extendió por la tarde con múltiples recesos, incluida traducción a la lengua maya k’iché, debido a que la mayoría de las víctimas directas e indirectas son de origen guatemalteco. Varios sobrevivientes y familiares de fallecidos siguieron el proceso por videoconferencia desde distintos países.

A su llegada al Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez, un grupo de 20 manifestantes recibió a Garduño con gritos de “asesino” y “justicia”.

PUBLICIDAD

Antes de que el juez diera a conocer su decisión, Garduño tomó la palabra. “Si alguna vez hice daño a alguien, pedirles y suplicarles me disculpen. También soy humano, también tengo problemas de salud y crisis psicológicas”, dijo el extitular del INM, según reporteros presentes en el lugar.

La agente del Ministerio Público adscrita a la FGR, Iliana Ruiz Bautista, señaló que la Fiscalía no tenía objeción al sobreseimiento. Explicó que, al dejar el cargo, Garduño instruyó encauzar un fideicomiso a favor de las víctimas pendientes de indemnización, con el cual se pagaron 3,500,000 pesos a ocho de ellas.

Las víctimas rechazaron la resolución y anunciaron apelación

(Foto: INM)

Durante la audiencia, varios familiares de los fallecidos expresaron su desacuerdo con el sobreseimiento y acusaron que el cumplimiento de las condiciones fue parcial. La hermana de una víctima fallecida, identificada con las iniciales G.C.Q.M., reprochó que Garduño haya sido nombrado después en un cargo en la Secretaría de Educación Pública (SEP) pese a su gestión al frente del INM.

PUBLICIDAD

“La disculpa de Dios no sé si la vaya a tener. La disculpa de nosotros no la va a tener ni ahora, ni nunca. Garduño goza de un puesto público. Claudia Sheinbaum lo premió con otro cargo. Le quedaron grandes las gestiones de las cárceles y lo nombran en Educación. Se premian las malas gestiones”, dijo G.C.Q.M., según recogió Milenio.

El abogado Marcos Zavala, de la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), sostuvo que desde el inicio la FGR favoreció a Garduño al presentar cargos por un delito menor, lo que le permitió acceder a una salida alterna como la suspensión condicional.

PUBLICIDAD

Zavala precisó que existen varios juicios de amparo interpuestos contra las causas penales de este caso que aún no se resuelven, y confirmó que interpondrán un recurso de apelación contra la resolución que exoneró a Garduño.

La organización DHIA, que representa a diez migrantes sobrevivientes y diez núcleos familiares de víctimas fallecidas, advirtió que el INM mantiene prácticas similares a las que provocaron el incendio de 2023.