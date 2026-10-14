Roberto Tapia responde a rumores de romance con Emma Coronel tras ser captados bailando

Roberto Tapia rompió el silencio sobre una posible relación con Emma Coronel. (Redes sociales)

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El cantante Roberto Tapia ha roto el silencio sobre si existe una relación sentimental con Emma Coronel, quien fuera esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, luego de que ambos fueran captados bailando de cerca durante una fiesta privada en Los Ángeles, California, el pasado 26 de septiembre.

Los videos de ese encuentro, difundidos en redes sociales, mostraron a Coronel bailando y cantando junto a Tapia durante la interpretación de “El Niño de la Tuna”, corrido que el propio intérprete compuso en 2009 y que hace alusión a Joaquín Guzmán Loera. Las imágenes generaron especulación inmediata sobre un posible romance entre ambos.

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¿Qué dijo Roberto Tapia?

Durante la entrevista, un reportero le señaló directamente que Coronel se veía “muy entusiasmada” bailando con él, “como para llamar” su atención.

Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, baila muy cerca del cantante de regional mexicano Roberto Tapia durante una fiesta privada en Los Ángeles, California, según videos difundidos en redes sociales el pasado 26 de septiembre. Las imágenes generan especulación sobre un posible romance entre ambos. (Instagram/@nelssiecarrillo)

Al respecto, el músico respondió primero con una broma: “Yo soy, este... acabo de ponerme mi academia de baile. Soy maestro”. Entre risas, aclaró de inmediato que no hablaba en serio.

El cantante insistió en que el momento no tuvo ninguna connotación especial. “Para mí era un baile normal, ¿sí me entiendes? Pues es que es un baile normal”, dijo.

Atribuyó la especulación a la reacción de terceros más que a la interacción misma: “Ustedes son los que hacen el mitote”, dijo a la prensa.

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Cuando se le preguntó específicamente si estaba “conociéndose románticamente” con Coronel, según versiones circuladas en redes sociales, Tapia fue tajante al calificar la relación como una amistad de años que incluye al círculo familiar completo de la modelo.

“Es mi amiga, es mi amiga, ella. Ella y toda su familia son mis amigos”, declaró el cantante de regional mexicano.

Los cantantes Gerardo Ortiz y Roberto Tapia posan junto al streamer Lonche de Huevito durante una reunión. (Instagram: Roberto Tapia)

El reportero le recordó a Tapia que las especulaciones no se limitan a él: otro influencer cercano a Emma Coronel ha recibido comentarios similares en redes sociales, con mensajes como “te vemos en el cielo”, en tono de broma sobre un eventual vínculo con la modelo. Ante esto, el intérprete respondió con una frase que resumió su postura general frente a la controversia: “Las redes sociales son gratis, la gente puede subir lo que quiera”.

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La conversación también abordó la posibilidad de que el cantante participe en un programa de telerrealidad centrado en baile, como Bailando por un sueño.

Tapia reveló que ya ha recibido invitaciones para este tipo de formatos, pero las ha rechazado. “La verdad no he querido ir porque soy pésimo bailando y realmente mi jale es echar gritos todas las noches”, explicó, en referencia a su carrera como intérprete de regional mexicano.

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Las palabras de Tapia se suman a otras reacciones públicas generadas tras la fiesta organizada por el creador de contenido Víctor Ordóñez, conocido como “Lonche de Huevito”.

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El cantante Gerardo Ortiz, quien también asistió al evento, defendió días antes a Coronel ante la prensa, al señalar que la modelo “tiene derecho a ser feliz” y a tomar decisiones sobre su vida personal sin que su pasado determine las reacciones públicas hacia ella.

Por otro lado, ella misma ha negado estar en una relación y dice lamentar cuando usuarios hacen advertencias del peligro que pueden correr si se relacionan con ella, como le ha pasado al tiktoker “El David”, uno de sus amigos a quien también se le ha vinculado sentimentalmente.

Coronel, de 37 años, permanece en libertad condicional en Estados Unidos hasta septiembre de 2027, tras cumplir una condena de tres años por narcotráfico y lavado de dinero. La ahora influencer ha tratado de retomar su vida ahora enfocándose en su papel como modelo y su alcance en redes sociales.

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