Cae “El Dámaso”, segundo al mando del Cártel de Tláhuac

El Dámaso, Cártel de Tláhuac. (FGJCDMX)

Guardar

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) logró la detención de Feliciano “N”, alias “El Dámaso”, señalado como el segundo al mando del Cártel de Tláhuac.

La captura ocurrió en flagrancia dentro de un centro comercial en la alcaldía Tlalpan, tras meses de vigilancia sobre sus movimientos en las demarcaciones Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta.

PUBLICIDAD

El detenido estaría relacionado con actividades de extorsión a comerciantes, despojo de predios y venta de narcóticos en la alcaldía Tláhuac, de acuerdo con el comunicado oficial de la dependencia emitido la noche del martes 13 de octubre.

Durante el operativo, los agentes aseguraron vegetal verde con características de marihuana, una sustancia similar a la cocaína y dos teléfonos celulares.

Meses de seguimiento antes de la captura

Feliciano "N" fue seguido por meses por agentes PDI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia (PDI) identificaron primero las zonas de movilidad de Feliciano “N” antes de ejecutar la detención. El seguimiento se concentró en tres alcaldías del sur y oriente de la capital: Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta, territorio histórico de operación del cártel desde su fundación.

PUBLICIDAD

El operativo culminó en Tlalpan, fuera del bastión habitual de la organización. El comunicado no precisó qué tipo de delito estaría cometiendo en el momento de su captura, ni tampoco en qué centro comercial ocurrieron los hechos.

La Fiscalía abrió además una línea de atención a posibles víctimas: quienes reconozcan a Feliciano “N” y hayan sido afectados por extorsión, despojo o venta de narcóticos vinculada a su operación pueden comunicarse a la Línea Directa de la Fiscal, al 55 5345 5000, o acudir a la Fiscalía de Alto Impacto, ubicada en avenida Jardín 356, colonia Del Gas, Azcapotzalco.

Una organización sin liderazgo estable desde 2017

Así fue la caída de Felipe de Jesús Pérez Luna, 'El Ojos' (Infobae)

El Cártel de Tláhuac surgió alrededor de 2011-2012 como escisión de “La Mano con Ojos” y de la Organización Beltrán Leyva, bajo el mando de Felipe de Jesús Pérez Luna, alias “El Ojos”. La Secretaría de Marina lo abatió el 20 de julio de 2017 en un operativo que dejó ocho muertos y marcó el inicio del declive de la estructura original.

PUBLICIDAD

Desde entonces, el liderazgo pasó primero a familiares de Pérez Luna —su esposa, María de los Ángeles Ramírez Arvizu, y sus hijas Liliana y Samantha Pérez Ramírez—, quienes cayeron detenidas en 2025 en Hidalgo y Morelos. La organización se fragmentó en células independientes que operan con relativa autonomía en Tláhuac, Iztapalapa, Milpa Alta y Xochimilco.

En 2026, la sucesión de liderazgos capturados ha sido constante. En enero cayó Agustín Octavio “N”, señalado como líder del grupo; en junio, César “N”, identificado como jefe de plaza; en julio, Carlos Hernández, “El Perrillas”, y los presuntos cabecillas de célula Mario Alberto “N”, “El Minimí”, y José Israel “N”, “El Pitufo”.

PUBLICIDAD

La detención de “El Dámaso” se suma a esta cadena de golpes contra mandos medios y altos de la organización.

Disputa territorial con otros grupos criminales

(Crédito: Infobae México)

El debilitamiento del Cártel de Tláhuac coincide con la presión de organizaciones rivales que buscan ocupar el territorio que el grupo controlaba en el oriente de la capital. Autoridades señalan que remanentes de la célula “El Güero Fresa” disputan actualmente zonas de Iztapalapa y Tláhuac contra lo que queda de la estructura fundada por “El Ojos”.

El Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 de la Fiscalía General de la República (FGR) ubica al Cártel de Tláhuac entre las 13 organizaciones criminales relevantes con presencia activa en la Ciudad de México, junto con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Unión Tepito y La Familia Michoacana, entre otras.

PUBLICIDAD