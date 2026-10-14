Maya Nazor asegura que Santa Fe Klan le pedía dejar los anticonceptivos para convertirse en padres

Maya contradice la versión del rapero sobre el inicio del embarazo y pide respeto como madre de Luka.

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Maya Nazor realizó una transmisión en vivo a través de sus redes sociales para responder a las declaraciones de su expareja, Santa Fe Klan, quien reveló en entrevista cómo fue el noviazgo entre ambos. La influencer reconoció que las palabras del rapero le “lastiman”, aunque aseguró que no planea contestar desde el enojo.

“Ya vamos para cuatro años que nos separamos y que cada año hay una entrevista o algo polémico en lo que me tiene que mencionar”, dijo Nazor. La creadora de contenido explicó que, pese al dolor, decidió no “verse mal” públicamente porque ya atravesó ese proceso durante años y tomó terapia.

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“Me quitaba las pastillas, de que ya no te las tomes, hay que tener un bebé”

Nazor relató que la decisión de tener un hijo surgió de ambos en los primeros meses de la relación. “Él y yo queríamos tener un hijo. Mi ex me decía: ‘Hay que tener un hijo’”, recordó la influencer durante la transmisión.

A cuatro años de la separación, la creadora de contenido habló sobre su embarazo y defendió el monto de pensión que recibe para su hijo. (Instagram)

La creadora de contenido detalló un episodio específico en el que, según su versión, Santa Fe Klan intervenía directamente en su método anticonceptivo. “Me quitaba bromeando, jugando. Estábamos enamorados y éramos unos niños. Me quitaba las pastillas, de que ya no te las tomes, hay que tener un bebé”, narró.

Nazor agregó que, antes de confirmar el embarazo real, la pareja vivió un episodio de confusión. “Incluso antes de yo quedar embarazada, un mes antes, se me retrasó mi periodo y habíamos pensado que yo ya estaba embarazada y estábamos contentos. Fuimos, compramos pruebas y así. Y no”, relató.

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Así inició la relación, según la versión de Santa Fe Klan

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa El minuto que cambió mi destino, Santa Fe Klan contó que conoció a Nazor por redes sociales: “Por el Internet, por el Instagram”. El primer encuentro presencial ocurrió en la Ciudad de México durante la grabación de un video musical junto al rapero Gera MX.

El cantante relató que la relación se profundizó en Mazatlán y que después la invitó a vivir con él en Guadalajara. “Llevaba una maleta y ya valió m*dr*s. Así fue todo, como que no estuvo tan emocionante”, dijo el intérprete sobre la mudanza.

La expareja de Santa Fe Klan reveló detalles íntimos de la relación y aseguró que las declaraciones públicas del cantante siguen afectándola cada año. (Foto: Instagram)

Según su relato, el embarazo se confirmó aproximadamente dos meses después de que Nazor se mudara a Guadalajara. El rapero reconoció sentimientos encontrados ante la noticia y admitió que las tensiones por celos marcaron el embarazo: “Siempre eran peleas”.

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Por otro lado, Maya Nazor usó la transmisión para responder a las acusaciones sobre la pensión que recibe del rapero para su hijo Luka. “Él nunca me ha dado esa cantidad de pensión. La pensión no la pongo yo, la pone un juez”, afirmó la influencer.

La creadora de contenido también cuestionó que las declaraciones públicas de su expareja generen críticas en su contra. “Que el hate venga del papá de mi hijo y que él siempre incite al hate, incite a la duda, incite al atacar, eso está horrible”, sostuvo.

Nazor insistió en que, pese a las versiones del cantante, ella evita hablar públicamente desde el resentimiento. “Sé que a veces dice palabras con la intención de lastimarme y sí lo logra, sí me lastiman sus palabras”, reconoció. “Sí me lastima porque yo nunca he salido a hablar con la intención de lastimarlo. Y eso hay pruebas en todas partes”.

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La influencer cerró su mensaje reiterando que su prioridad es su hijo por encima de la disputa pública con el rapero. “Si un día necesito salir a hablar, lo voy a hacer, pero no va a ser para lastimar a los demás, va a ser por proteger a mi bebé”, declaró.

Por su parte, Santa Fe Klan ofreció una disculpa pública hacia Nazor en la misma entrevista. “Yo también le quiero pedir una disculpa a ella, porque a lo mejor eché a perder la relación, todo por esa duda que yo tenía y por esa desconfianza”, reconoció el cantante.

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