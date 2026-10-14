Zacatecas contará con su segundo Black Hawk, detectaría a las personas a kilómetros: solicitud es revisada por el gobierno de EEUU

Foto: Gobierno de Zacatecas

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El gobierno de Zacatecas adquirió dos nuevos helicópteros para ampliar las capacidades aéreas de su Secretaría de Seguridad Pública (SSPZ) y poner en marcha la denominada Policía Aérea Estatal, una corporación que el gobernador David Monreal Ávila aseguró que será única en el país.

Aunque el mandatario no reveló el monto de la inversión ni las características técnicas de las aeronaves recién compradas.

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Durante la inauguración de las nuevas instalaciones del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones e Inteligencia (C5i), Monreal informó que los dos helicópteros llegarán próximamente a la entidad y se integrarán a las unidades que actualmente utiliza la policía estatal en sus operaciones de seguridad.

Con esta adquisición, la administración estatal busca fortalecer la vigilancia desde el aire y ampliar los recursos disponibles para combatir a las organizaciones delictivas que operan en el territorio zacatecano. Sin embargo, hasta el momento no se han detallado los modelos de las nuevas aeronaves, su equipamiento, las funciones específicas que desempeñarán ni el presupuesto destinado a su compra.

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Zacatecas ampliará su flota de helicópteros policiales

Las dos aeronaves anunciadas se incorporarán a una flota que ya cuenta con dos helicópteros identificados con colores negros y logotipos policiales, utilizados en acciones relacionadas con el combate a la delincuencia.

Entre ellos destaca un Black Hawk de fabricación estadounidense, adquirido usado por el gobierno de David Monreal a principios de 2025. Este tipo de aeronave, desarrollado originalmente para operaciones militares, cuenta con capacidades para transportar personal y realizar misiones especializadas, de acuerdo con la configuración de cada unidad.

Nuevo C5 en Zacatecas (especial)

Los dos helicópteros que actualmente integran la flota se encuentran en el hangar de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, ubicado en su sede en el municipio de Guadalupe.

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La nueva adquisición representa otro paso en la estrategia estatal de equipamiento aéreo. No obstante, la falta de información sobre el costo de las unidades impide dimensionar la inversión pública comprometida en esta etapa de expansión.

El anuncio también deja pendientes aspectos relacionados con la operación de la futura Policía Aérea Estatal, como el número de elementos que la integrarán, su estructura de mando, los protocolos de actuación y la fecha en que comenzará a funcionar formalmente.

Gobierno gestiona otro Black Hawk con tecnología infrarroja

Foto: Gobierno de Zacatecas

Además de los dos helicópteros recién adquiridos, David Monreal informó que su administración gestiona la compra de otro Black Hawk, esta vez con mayores capacidades tecnológicas.

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De acuerdo con el gobernador, la intención es incorporar un aparato equipado con herramientas para detectar personas a kilómetros de distancia mediante sensores térmicos y tecnología de luz infrarroja. La solicitud, explicó, se encuentra bajo revisión del gobierno de Estados Unidos.

El mandatario no precisó el costo estimado de esa posible adquisición ni los plazos para obtener una respuesta. Tampoco detalló las características técnicas del equipo de detección que busca incorporar a la aeronave.

Actualmente, el Black Hawk de la corporación zacatecana está equipado con un fusil Barrett calibre .50, descrito por Monreal como un arma antiblindaje. El gobernador sostuvo que Zacatecas es la única entidad del país que cuenta con un helicóptero policial artillado con autorización para utilizar armamento de ese calibre.

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En sus declaraciones, mencionó que Nuevo León, Jalisco y el Estado de México también disponen de helicópteros con características similares, pero aseguró que no cuentan con autorización para equiparlos con armamento de esa capacidad de fuego. Según su versión, el permiso correspondiente fue otorgado a Zacatecas por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Seguridad aérea, inversión y transparencia

La creación de la Policía Aérea Estatal se plantea como parte del fortalecimiento del equipamiento de seguridad pública en Zacatecas.

A once meses del cierre de la administración de David Monreal, la llegada de las nuevas aeronaves y la eventual incorporación de otro Black Hawk marcarán una nueva etapa en la estrategia de seguridad estatal.

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Por ahora, el gobierno no ha presentado públicamente el monto de la inversión ni un calendario detallado para el inicio de operaciones de la corporación anunciada.