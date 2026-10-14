Maya Nazor rompe el silencio y revela qué pasó realmente con Fofo Márquez

La influencer detalló cómo surgió el rumor sobre la paternidad de su hijo y qué pasó realmente con “Fofo”.

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Maya Nazor rompió el silencio sobre su vínculo con Fofo Márquez durante una transmisión en vivo en redes sociales. La influencer aseguró que nunca tuvo relaciones íntimas con él y que todo se limitó a una salida nocturna ocurrida años antes de iniciar su relación con Santa Fe Klan, padre de su hijo Luka.

“No estuve nunca con Fofo. A Fofo ni siquiera nunca lo besé. Una vez salí con él”, declaró Nazor al abrir el relato. La influencer explicó que, en esa época, vivía sola en Ciudad de México tras salir de su casa en Cuernavaca “muy chiquita” de edad.

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Nazor detalló que ella y Márquez se seguían en redes sociales sin tener ningún vínculo formal. “Cada quien estaba haciendo su vida normal. No teníamos nada en ese entonces. No salíamos, no nos tirábamos el rollo”, relató.

El episodio en el motel que Maya describió como intento de abuso

La influencer narró que Fofo Márquez la invitó, junto a un grupo de amigas, a salir de antro en Ciudad de México. Después de dos antros, el grupo terminó en un motel sin haber acordado ese destino. “No nos quisimos bajar y Fofo y sus amigos se pusieron... de verdad, nunca salí a hablar de esto públicamente”, dijo.

Según su relato, hubo gritos e insultos cuando ella y sus amigas se negaron a entrar. “Nos bajamos ahí en la calle y le dijimos: ‘No nos vamos a subir, no nos vamos a ir al motel’”, contó. El grupo terminó abordando un Uber para salir del lugar. “Yo pude ser abusada, me estaban obligando a mí y a mis amigas a bajarnos en un lugar al que no habíamos quedado”, agregó.

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La expareja de Santa Fe Klan rompió el silencio sobre su relación con Fofo Márquez, mientras el rapero reconoció que se sometió a una prueba de paternidad. (Foto: Instagram/@nazormaya)

Nazor sostiene que, tras ese episodio, bloqueó a Márquez y no volvió a tener contacto con él. “Me mandaba mensajes, me acosaba y lo bloqueé”, afirmó. Según su versión, el rumor sobre la paternidad de Luka surgió cuando Márquez la vio “feliz, enamorada” con Santa Fe Klan.

“Cuando me vio feliz, enamorada, con un güey que también estaba en el medio, se quiso aprovechar y sacar un chisme”, declaró. Nazor también pidió comparar las formas de expresarse entre ella y Márquez para sustentar su versión de los hechos.

Santa Fe Klan reveló que lloraba “todas las noches” por los rumores

Los señalamientos de Márquez llegaron al propio Santa Fe Klan, quien habló del tema en entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa El minuto que cambió mi destino. El rapero contó que se sometió a una prueba de paternidad mientras Nazor aún estaba embarazada.

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“Pues ahí salió que sí”, respondió el cantante al recordar el resultado del examen en la entrevista. También reconoció que la desconfianza generada por los rumores afectó su relación con Nazor: “La relación nunca estuvo fuerte”.

Según Santa Fe Klan afirmó que Márquez “se pasó de lanza” con sus declaraciones. El rapero añadió que, de haberlo conocido en persona, “le hubiera reventado”.

El cantante también detalló que Márquez terminó detenido por un incidente distinto, sin relación directa con el conflicto por la paternidad de Luka. “Lo metieron a la cárcel porque le pegó a una señora y se metió en un pedo bien gacho”, relató.

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Maya Nazor contó su versión de los hechos tras la entrevista de Santa Fe Klan, quien admitió haber dudado de la paternidad de su hijo Luka. Foto: Instagram

En la misma entrevista, Santa Fe Klan reconoció que sus propias inseguridades contribuyeron a tensar la relación durante el embarazo. “Siempre eran peleas. Hasta siento que algo de envidia, de que a mí todos me saludaban, me pedían fotos”, admitió.

El cantante cerró con una disculpa pública hacia Nazor. “Yo también le quiero pedir una disculpa a ella, porque a lo mejor eché a perder la relación, todo por esa duda que yo tenía y por esa desconfianza”, reconoció.

Estas fueron las declaraciones de Fofo Márquez

Fofo Márquez reconoció en declaraciones previas tener miedo de ser el padre biológico de Luka, hijo de Maya Nazor y Santa Fe Klan. El influencer aseguró que las fechas de un encuentro con Nazor coincidían con el periodo en el que la influencer quedó embarazada.

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“Tengo mucho miedo de que ese hijo sea mío, porque no sabemos la verdad”, declaró Márquez en ese momento. Agregó que prefería dejar el tema en manos de Santa Fe Klan: “Te lo dejo en Santa Fe Clan, no tengo pedo”.

El influencer afirmó que, cuando tuvo contacto con Maya, ella ya mantenía algo con el rapero sin que él lo supiera. “Haz de cuenta que con Maya Nazor ya tenía novio y yo no tenía idea”, relató. Según su versión, se trataba de “el ligue” y no de una relación formal en ese momento.

Márquez señaló que la seriedad entre Nazor y Santa Fe Klan se formalizó poco después de su encuentro con ella. “A los dos días le pidió que fuera la novia”, aseguró, al referirse a la propuesta que, según él, hizo el rapero. “Ya hay como seriedad en eso”, agregó.

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En declaraciones previas, Fofo Márquez acusó a Nazor de buscar "asegurar su futuro". Foto: YouTube

El influencer relató que se enteró del vínculo por comentarios de terceros tras publicar una historia junto a Nazor en redes sociales. “Me dijeron: ‘Ah, güey, es que anda con este güey, ya son algo’”, contó. “Yo ni siquiera tenía idea”, insistió.

Al ser cuestionado sobre la coincidencia de fechas, Fofo Márquez confirmó que existía posibilidad real de ser el padre del menor. “Sí, tengo mucho miedo de eso, si te soy honesto”, respondió. “Fueron exactamente las fechas cuando pasó todo el desmadre”, añadió.

El influencer reconoció además no tener certeza sobre otros posibles hijos derivados de encuentros previos. “Tengo hijos perdidos. Yo espero que no, porque siempre soy muy precavido, pero no me acuerdo, estaba tan pedo”, declaró.

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En la misma conversación, Márquez cuestionó las intenciones de Maya Nazor al vincularse tanto con él como con Santa Fe Klan. “De cualquiera de las dos, ya sea con este güey o conmigo, la morra cumplió su objetivo asegurar su futuro”, afirmó.

El influencer también defendió su propia conducta frente a las mujeres, al asegurar que rara vez se involucra de forma seria. “Es difícil que una mujer me dé la vuelta. Yo creo que son contadas las que me han podido dar la vuelta”, declaró. “La verdad no es meter cizaña ni nada, pero las cosas francas como fueron”, afirmó al cierre de la conversación.

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