Aguinaldo ISSSTE: cuándo depositan el pago y quiénes tienen derecho a recibirlo

La primera parte del aguinaldo se paga durante la primera quincena de noviembre. (Composición fotográfica Infobae/Foto: ISSSTE)

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El aguinaldo ISSSTE 2026 llega en dos partes, pero no todos los derechohabientes del ISSSTE tienen acceso a esta prestación, solamente aplica a pensionados y jubilados que se retiraron bajo el Régimen Décimo Transitorio, según el calendario oficial difundido por el instituto.

La primera exhibición se deposita en la primera quincena de noviembre y la segunda, el 27 de noviembre, junto con el pago correspondiente al mes de diciembre.

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El beneficio equivale a 40 días de la cuantía de la pensión, divididos en dos entregas de 20 días cada una.

Los extrabajadores del propio instituto reciben hasta el equivalente a dos meses de pensión completa.

El aguinaldo llega a la misma cuenta bancaria donde se recibe la pensión mensual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pensionarse bajo el Régimen Décimo Transitorio significa haber cotizado bajo el sistema de reparto institucional antes del 31 de marzo de 2007.

Fechas de pago del mes de octubre, noviembre y aguinaldo de 2026

El ISSSTE publicó el calendario completo de pagos a personas pensionadas y jubiladas para 2026 desde enero del mismo año, y el documento incluye tanto las mensualidades ordinarias como ambas partes del aguinaldo.

El mes de octubre se pagó el 30 de septiembre, y el mes de noviembre tiene pago de mensualidad normal programado para el jueves 29 de octubre.

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Calendario pagos pensión y aguinaldo ISSSTE 2026. (ISSSTE)

La primera parte del aguinaldo se deposita durante la primera quincena de noviembre. El pago de diciembre, que incluye la segunda parte del aguinaldo, se realiza el 27 de noviembre.

Quiénes quedan fuera del beneficio

Los trabajadores que se retiraron bajo esquemas posteriores al Régimen Décimo Transitorio no reciben esta prestación anual, de acuerdo con la normativa que rige los distintos regímenes de pensión del instituto.

Quienes cotizaron después del 31 de marzo de 2007 no tienen derecho a esta prestación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ISSSTE señala en su comunicado oficial, fechado el 2 de enero de 2026, que el calendario responde al objetivo de que las personas pensionadas y jubiladas puedan llevar un control de sus ingresos durante el año.

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El depósito es automático y no requiere trámite adicional

El instituto precisa que el dinero del aguinaldo llega de manera directa a la misma cuenta bancaria donde el pensionado o jubilado recibe su pago mensual.

No se exige documentación adicional ni acudir a oficinas del ISSSTE para recibirlo.

El depósito se procesa sin necesidad de acudir a oficinas del instituto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El esquema de pago en dos exhibiciones responde a la normativa interna del instituto, distinta de la que aplica el IMSS, donde el aguinaldo se entrega en un solo depósito a los pensionados amparados bajo la Ley del Seguro Social de 1973.

El monto exacto depende de los años cotizados y el tipo de pensión

El Instituto precisa que la cantidad final del aguinaldo varía según el tipo de régimen bajo el que se haya tramitado el retiro y los años trabajados por cada persona. No existe un monto único aplicable a todos los jubilados.

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El régimen de cotización, no el tipo de pensión, define el acceso al beneficio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes requieran conocer la cifra exacta que recibirán deben comunicarse directamente con el área correspondiente del instituto, ya que el cálculo se realiza de forma individual con base en el historial de cada expediente.

El aguinaldo no sustituye el pago mensual de pensión

El depósito del aguinaldo se realiza de forma independiente a la mensualidad ordinaria de pensión.

En noviembre, los beneficiarios reciben primero el pago correspondiente al mes y, por separado, la primera parte del aguinaldo durante la quincena.

El cálculo del aguinaldo se realiza de forma individual por expediente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda parte se deposita el 27 de noviembre junto con el pago regular de diciembre, por lo que en ese mes los pensionados reciben dos conceptos distintos en una sola fecha de depósito.

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Hay canales de atención directa para dudas sobre el pago

El ISSSTE pone a disposición de las personas pensionadas y jubiladas números telefónicos para resolver dudas sobre su depósito.

La atención está disponible al 800 400 1000 y al 800 400 2000, de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y los sábados de 8:00 a 16:00 horas.

El ISSSTE ofrece atención telefónica en los números 800 400 1000 y 800 400 2000. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El instituto también ofrece un chat de atención en tiempo real disponible en su portal oficial, así como el correo electrónico atencionciudadana@issste.gob.mx para consultas específicas sobre montos o fechas de depósito.

El ISSSTE distingue el pago según el tipo de jubilación

La prestación varía entre quienes se pensionaron por edad y tiempo de servicio y quienes lo hicieron por otras modalidades, como invalidez o viudez.

El instituto calcula cada caso con base en el expediente individual registrado al momento del retiro.

Los años trabajados determinan el monto final que recibe cada pensionado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los extrabajadores del propio ISSSTE reciben un trato diferenciado dentro del mismo régimen: su aguinaldo equivale a dos meses completos de pensión, monto superior al que reciben el resto de los jubilados bajo el Régimen Décimo Transitorio.

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El esquema de pago busca evitar fraudes y retrasos

El depósito automático a la cuenta bancaria registrada elimina la necesidad de acudir a ventanillas u oficinas del ISSSTE durante la temporada de aguinaldo, periodo en el que suelen multiplicarse los intentos de fraude telefónico y digital dirigidos a personas pensionadas.

El aguinaldo es un pago adicional y no remplaza ningún depósito ordinario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El instituto recomienda verificar cualquier información sobre el pago únicamente a través de sus canales oficiales y evitar proporcionar datos personales o bancarios a terceros que se presenten como representantes del ISSSTE, ya que esto puede ser indicio de fraude.