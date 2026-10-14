Panqué de elote dulce sin horno: receta fácil para preparar en sartén

Un panqué de elote dulce cortado en rebanadas reposa en una sartén junto a una mazorca fresca y granos de maíz sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El panqué de elote dulce es una alternativa ideal para quienes desean disfrutar de un postre casero sin necesidad de utilizar un horno. Su sabor combina el dulzor natural del maíz con una textura húmeda y esponjosa, perfecta para acompañar una taza de café o compartir durante una reunión familiar.

Esta receta destaca por la sencillez de su preparación y por el uso de ingredientes comunes en la cocina mexicana. El elote es el protagonista de este postre, pues aporta sabor, humedad y una consistencia característica que lo distingue de otros panes dulces.

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Prepararlo sin horno es posible mediante una olla de fondo grueso o una sartén profunda con tapa. La clave está en cocinar la mezcla a fuego muy bajo, controlar el tiempo de cocción y utilizar un recipiente adecuado para conseguir un panqué bien cocido por dentro y ligeramente dorado por fuera.

Ingredientes para preparar panqué de elote sin horno

Un panqué de elote dulce recién elaborado reposa sobre una sartén antiadherente junto a mazorcas de maíz fresco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para elaborar este postre se necesitan ingredientes que permitan obtener una mezcla uniforme, con suficiente humedad y dulzor. La leche condensada ayuda a endulzar la preparación, mientras que los huevos contribuyen a darle estructura al panqué.

Ingredientes para 6 a 8 porciones:

2 tazas de granos de elote dulce, frescos o enlatados y escurridos.

1 lata de leche condensada de aproximadamente 387 gramos.

3 huevos.

90 gramos de mantequilla derretida.

1 taza de harina de trigo.

1 cucharadita de polvo para hornear.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

1 pizca de sal.

Mantequilla y harina adicionales para preparar el molde.

Es importante escurrir bien los granos de elote antes de utilizarlos, especialmente si provienen de una lata. El exceso de líquido puede modificar la consistencia de la mezcla y prolongar el tiempo de cocción. Si se utiliza elote fresco, los granos deben desgranarse y cocinarse previamente hasta que estén tiernos.

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Cómo preparar la mezcla del panqué de elote

Un panqué de elote cocinado en una sartén reposa junto a mazorcas de maíz fresco mientras una espátula levanta una porción del alimento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso consiste en licuar los granos de elote con los huevos, la leche condensada, la mantequilla derretida y la esencia de vainilla. Se recomienda procesar los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea, aunque se pueden dejar pequeños trozos de maíz para conseguir una textura más rústica.

Procedimiento:

Licúa los ingredientes húmedos. Coloca el elote, los huevos, la leche condensada, la mantequilla y la vainilla en la licuadora. Procesa hasta integrar. Mezcla los ingredientes secos. En un recipiente aparte, combina la harina, el polvo para hornear y la pizca de sal. Integra ambas preparaciones. Añade poco a poco la mezcla de la licuadora a los ingredientes secos y revuelve hasta obtener una preparación uniforme. Prepara el molde. Engrasa y enharina un molde pequeño que quepa dentro de una olla profunda con tapa. Vierte la mezcla. Llena el molde sin llegar hasta el borde para dejar espacio para que el panqué aumente ligeramente de volumen.

La mezcla debe quedar espesa, pero fácil de verter. No es necesario batirla en exceso después de incorporar la harina, ya que esto puede afectar la textura final del panqué.

Cocción del panqué de elote en olla o sartén

Un panqué de elote dulce recién preparado reposa en una sartén sobre una mesa de madera junto a una porción servida en un plato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para cocinar el panqué sin horno, se puede utilizar una olla amplia de fondo grueso con tapa. Coloca una rejilla metálica resistente al calor o una base adecuada en el fondo para evitar que el molde entre en contacto directo con la superficie caliente. Añade un poco de agua debajo de la rejilla si se cocinará a baño María, procurando que no entre en el molde.

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Procedimiento de cocción:

Precalienta la olla. Tapa y calienta a fuego bajo durante unos minutos. Si utilizarás baño María, incorpora el agua antes de comenzar. Coloca el molde. Introduce con cuidado el recipiente con la mezcla y tapa la olla. Cocina lentamente. Mantén el fuego bajo durante aproximadamente 45 a 65 minutos, según el tamaño del molde y el método de cocción. Revisa el punto de cocción. Introduce un palillo en el centro del panqué. Debe salir sin masa cruda; si aún está húmedo, continúa cocinando y revisa periódicamente. Retira y deja reposar. Apaga el fuego, saca el molde con cuidado y deja enfriar durante 10 a 15 minutos antes de desmoldar.

El tiempo puede variar según la olla, el grosor del molde y la intensidad del fuego. Es fundamental mantener una temperatura baja para evitar que la base se queme mientras el centro permanece crudo. Si se utiliza baño María, revisa que haya suficiente agua durante la cocción.