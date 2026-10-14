Comisión del Senado desecha prohibición de redes sociales para infancias y prepara nueva propuesta de protección digital

La exposición temprana a pantallas puede provocar efectos en el desarrollo de los niños y adolescentes. (Freepik)

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La Comisión de Derechos Digitales del Senado de la República desechó la propuesta que buscaba prohibir las redes sociales a menores de 15 años; sin embargo, planteó legislar una regulación que amplíe la protección de niñas, niños y adolescentes sin reducirla a la restricción de cuentas.

Esto, coincide con el decreto que firmó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para prohibir que las plataformas digitales permitan que menores de 18 años accedan a contenido violento y sexual.

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El órgano legislativo, presidido por el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, sostuvo que la protección de menores en internet requiere una legislación sólida e integral, capaz de atender los riesgos de los entornos digitales y de establecer condiciones para aplicar las medidas que se aprueben.

En su reunión de trabajo de este martes, la Comisión de Derechos Digitales aprobó un dictamen en sentido negativo para desechar el proyecto de reforma a diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Comisión prepara una propuesta legislativa más amplia

Colosio Riojas aclaró que el sentido negativo del dictamen no desconoce el valor de la iniciativa presentada, sino que la considera un antecedente para construir una legislación más amplia que atienda de manera efectiva la protección de niñas, niños y adolescentes en internet.

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Reconoció la preocupación de los promoventes por los riesgos que existen en la red. Aun así, advirtió que cualquier regulación debe incorporar la protección de derechos, las garantías de privacidad y los mecanismos que permitan llevar las medidas a la práctica.

La discusión, sostuvo, no debe limitarse a restringir el acceso a plataformas digitales, por lo que la ruta planteada debe contemplar escuchar a menores de edad, familias, especialistas, docentes y autoridades, cuya participación forma parte de las mesas de trabajo del Pacto Click Protegido.

En esos encuentros se analizan los elementos que podrían integrarse a una nueva iniciativa, con el propósito de definir una propuesta que considere los distintos factores relacionados con la presencia de menores en internet.

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La tercera sesión de esas mesas se realizará el próximo 30 de octubre. El encuentro se suma a los trabajos de la comisión para definir una propuesta que no se limite a la prohibición de acceso a plataformas, sino que considere los distintos factores relacionados con la presencia de menores en internet.

Jornada de Seguridad Digital Ciudadana se realizará del 20 al 22 de octubre

Durante el apartado de asuntos generales, Colosio Riojas anuncia la realización de la Jornada de Seguridad Digital Ciudadana, programada del 20 al 22 de octubre. El espacio plantea un diálogo sobre temas vinculados con el uso de nuevas tecnologías y la información personal de los usuarios.

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Las jornadas abordarán neurotecnologías, protección de datos cerebrales, identidad digital, biometría y seguridad en dispositivos inteligentes. Los temas se incorporan a la agenda de la comisión en medio de la discusión sobre reglas para proteger a menores de edad y usuarios en entornos digitales.

La actividad se organizará con la participación de la senadora Juanita Guerra Mena, presidenta de la Comisión de Guardia Nacional, y de la Red Conectadas. Colosio Riojas informa que el programa contempla conferencias, talleres y proyecciones cinematográficas.

“Las jornadas contemplan conferencias, talleres y proyecciones cinematográficas para abordar, desde distintas perspectivas, los efectos de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana”, informa el senador.

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El presidente de la Comisión de Derechos Digitales también invita a legisladores, equipos de trabajo y público en general a la presentación del libro No basta con vivir aquí: Guía de civismo práctico para transitar de habitante a ciudadano, del maestro Juan Manuel Ramos Mejía, fundador del Centro Cívitas.

La presentación se llevará a cabo este 14 de octubre, a las 16:30 horas, en la Sala 1 del piso 14 de la torre de comisiones del Senado.

Sheinbaum firma decreto contra contenido violento

Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum y la consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde, firmaron un decreto para obligar a las plataformas digitales a reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes frente a contenidos dañinos en internet.

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La medida será publicada este miércoles 14 de octubre en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor con un plazo de un mes para que las empresas adapten sus mecanismos.

El decreto parte de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que las redes sociales y otros servicios digitales deben impedir el acceso, la exposición y la recomendación de imágenes, videos y materiales que puedan generar o promover riesgos para las personas menores de edad.

Asimismo, busca que las plataformas adopten controles más eficaces para detectar, retirar y limitar la difusión de ese tipo de publicaciones.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Alcalde señala que el Gobierno federal sostuvo una segunda reunión con representantes de empresas tecnológicas. En ese encuentro, las compañías reconocieron la necesidad de contar con una herramienta regulatoria que establezca obligaciones claras para la protección de usuarios jóvenes.

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Entre las firmas participantes se encuentran Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y Huawei. Según la funcionaria, varias de estas empresas ya cuentan con sistemas para identificar y retirar contenidos dirigidos o accesibles para niñas, niños y adolescentes, aunque el decreto busca fijar criterios y responsabilidades comunes.

La Agencia Digital dará seguimiento al cumplimiento de las medidas durante el periodo de implementación.

Las plataformas tendrán que reportar o demostrar los avances que realicen para ajustarse a las nuevas disposiciones.

El decreto contempla sanciones para quienes no acaten la normativa, aunque la información disponible no precisa cuáles serán las multas o castigos aplicables.

La iniciativa forma parte de una estrategia gubernamental para prevenir la violencia digital contra menores de edad y reducir los riesgos asociados con la circulación de contenido perjudicial en redes sociales.

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