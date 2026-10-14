“El Benny 17”: el discreto operador de Los Chapitos que mueve los hilos de la violencia en el sur de Sinaloa

“El Benny 17” es señalado como operador de Los Chapitos en el sur de Sinaloa, aunque ninguna autoridad ha confirmado su identidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La disputa entre Los Chapitos y Los Mayos, que estalló en septiembre de 2024 tras la fractura interna del Cártel de Sinaloa, mantiene al estado sumido en una ola de violencia que durante las últimas semanas se ha concentrado especialmente en el sur de la entidad.

Mazatlán, Rosario, Concordia y Escuinapa han sido escenario de enfrentamientos armados, homicidios y otros episodios violentos, mientras autoridades de los tres niveles de gobierno han desplegado operativos para contener a las facciones rivales.

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En medio de ese conflicto aparece un alias cuya identidad permanece prácticamente en secreto: “El Benny”, “El 17” o “Benny 17”, señalado como uno de los operadores de Los Chapitos en el sur de Sinaloa.

“El Benny 17” y su vínculo con Los Chapitos

La información disponible sobre el presunto operador es limitada. Sin embargo, distintos reportes lo ubican dentro de la estructura de Los Chapitos, facción encabezada por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Una de las principales pistas sobre su actividad aparece en un narcocorrido interpretado por Panchito Arredondo y estrenado en 2025 bajo el título El 17.

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El alias “Benny 17” aparece relacionado con la estructura de “El 40”, identificado como jefe de plaza de Los Chapitos en Mazatlán. (DEA)

La canción no menciona directamente el nombre del presunto criminal, pero hace referencia a distintos alias vinculados con la estructura de Los Chapitos, entre ellos “El 40”, identificado como Víctor Manuel Barraza Pablos, señalado por autoridades estadounidenses como jefe de plaza de la organización en Mazatlán.

De acuerdo con información del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, “El 40” estaría relacionado con actividades como narcotráfico, homicidio, secuestro, extorsión y producción de fentanilo.

En ese contexto, los reportes ubican a “Benny 17” como parte de la estructura bajo las órdenes de “El 40” y, de manera indirecta, de los hermanos Guzmán Salazar.

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Una zona de operaciones en el sur de Sinaloa

El propio narcocorrido ofrece otra pista: la actividad de “El Benny 17” estaría concentrada en el sur de Sinaloa.

Información atribuida a Vivienne Hearst, antigua colaboradora del medio especializado Borderland Beat, señala específicamente a la sindicatura de Villa Unión, en Mazatlán, como una de las zonas relacionadas con sus operaciones.

Mazatlán y otros municipios del sur de Sinaloa se han convertido en escenarios de la disputa entre Los Chapitos y Los Mayos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esa región también han sido ubicados otros operadores de Los Chapitos, entre ellos Óscar Martínez Larios, “El Casco”, señalado como jefe de plaza de la organización en el sur del estado.

La presencia de estas células resulta relevante en el actual conflicto interno del Cártel de Sinaloa, debido a que el sur de la entidad se ha convertido en uno de los principales escenarios de la disputa contra Los Mayos.

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Operativo en Mazatlán puso la lupa sobre “El 17”

A principios de agosto, un operativo coordinado en la sindicatura de El Roble, en Mazatlán, terminó con la detención de 28 personas y el aseguramiento de 15 armas largas, 94 cargadores, casi tres mil cartuchos y equipo táctico.

En el despliegue participaron elementos del Ejército, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, SSPC, Fiscalía General de la República, Fiscalía de Sinaloa y Policía Estatal Preventiva.

Aunque “El Benny 17” no fue detenido, los reportes relacionados con el operativo lo vincularon con la célula que presuntamente opera en esa región.

Después del despliegue comenzaron a circular versiones en redes sociales sobre una supuesta captura o incluso la muerte del operador. Entre esas publicaciones apareció un tema elaborado con inteligencia artificial que sugería que “El Benny 17” había sido abatido.

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Ninguna autoridad ha confirmado su arresto, muerte o siquiera revelado públicamente su identidad.

Un alias que permanece entre las sombras

La falta de información oficial ha convertido a “Benny 17” en una figura difícil de identificar con precisión. Su nombre aparece principalmente en reportes sobre la estructura de Los Chapitos, referencias a su zona de influencia y contenido relacionado con la cultura del narcotráfico.

Sin embargo, las autoridades sí han confirmado la existencia de operaciones criminales en los municipios donde se le ubica y han realizado diversos golpes contra integrantes y células de Los Chapitos.

Mientras continúa la confrontación entre las facciones del Cártel de Sinaloa, el sur del estado permanece como uno de los principales frentes de la disputa. En ese escenario, “El Benny 17” es señalado como uno de los operadores que mantienen activa la estructura de Los Chapitos, aunque su identidad y situación actual continúan sin confirmación oficial.

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