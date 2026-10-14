México

De “El Chapo” a “El Mencho”: los vínculos familiares de los cárteles mexicanos con California

Los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada y Nemesio Oseguera Cervantes tienen vínculos con California, donde algunos nacieron, otros establecieron su residencia y algunos fueron investigados por narcotráfico

Tres hombres con bigote inclinados sobre una mesa de madera observan un mapa de California.
California se convirtió en un punto de conexión para las familias de líderes del Cártel de Sinaloa y el CJNG. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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California se convirtió en un punto estratégico para algunas de las familias de los principales líderes del narcotráfico mexicano, no sólo por su cercanía con la frontera, sino también porque varios de sus descendientes nacieron en territorio estadounidense, mientras otros familiares establecieron su residencia en ciudades como Los Ángeles, San Diego y San Francisco.

Una investigación de El País documentó los vínculos de familiares de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada y Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, con California, donde se entrelazan historias de nacimiento, residencia, negocios y, en algunos casos, investigaciones por narcotráfico.

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Las hijas de “El Chapo” nacieron en California

Uno de los casos más conocidos es el de Emma Coronel Aispuro, esposa de Guzmán Loera, quien viajó a Estados Unidos en julio de 2011 cuando tenía ocho meses de embarazo.

El 15 de agosto de ese año dio a luz a sus hijas gemelas, Emaly Guadalupe y María Joaquína Guzmán Coronel, en un hospital de Lancaster, al norte del condado de Los Ángeles.

Las menores nacieron con un minuto de diferencia y, de acuerdo con los registros públicos citados por El País, el espacio correspondiente al nombre del padre quedó vacío en sus actas de nacimiento.

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Las hijas gemelas de Joaquín “El Chapo” Guzmán nacieron en 2011 en Lancaster, California. (Infobae)
Las hijas gemelas de Joaquín “El Chapo” Guzmán nacieron en 2011 en Lancaster, California. (Infobae)

Coronel había viajado previamente a California y tomó clases de inglés, además de visitar familiares y realizar compras. Después de la recaptura de Guzmán, en enero de 2016, regresó a la entidad para recoger las actas de nacimiento de sus hijas.

Otro caso relacionado con la familia Guzmán es el de Alejandrina Guzmán Salazar, quien fue detenida en 2012 en la garita de San Ysidro cuando intentaba ingresar a Estados Unidos con una visa que no le pertenecía. Posteriormente se declaró culpable de posesión de un documento falso, recibió una condena de 65 días de prisión y fue deportada a Tijuana.

“El Mayo” también tiene hijos nacidos en California

Los vínculos familiares con el estado también alcanzan al antiguo líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada.

Entre sus descendientes se encuentran Serafín Zambada Ortiz, nacido en San Diego en mayo de 1990, e Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, nacido en Anaheim en marzo de 1982.

Este último fue identificado como dirigente de Los Mayos, una de las facciones surgidas de la ruptura interna del Cártel de Sinaloa.

Narcotráfico · Investigación

California, el territorio donde nacieron los hijos de los capos mexicanos

Una investigación de El País documenta los vínculos de familiares de “El Chapo”, “El Mayo” y “El Mencho” con California. Haz clic para explorar cada caso.

3 Familias de líderes del narco con nexos en California
8+ Descendientes nacidos en territorio estadounidense
5.5 años Condena a Serafín Zambada en San Diego
$1.6M USD Premios acumulados por Balgo Racing Team

Historias familiares por cártel

Familia de “El Chapo” Familia de “El Mayo” Familia de “El Mencho”

Cártel de Sinaloa — Joaquín Guzmán Loera

Emaly Guadalupe y María Joaquína Guzmán Coronel Lancaster, 2011 Hijas gemelas de Emma Coronel Aispuro, nacidas con un minuto de diferencia en un hospital al norte del condado de Los Ángeles. En sus actas de nacimiento el espacio del nombre del padre quedó vacío.
Emma Coronel Aispuro Residencia temporal Viajó a Estados Unidos en julio de 2011, embarazada de ocho meses. Tomó clases de inglés, visitó familiares y, tras la recaptura de Guzmán en enero de 2016, regresó a California para recoger las actas de nacimiento de sus hijas.
Alejandrina Guzmán Salazar San Ysidro, 2012 Detenida al intentar ingresar a Estados Unidos con una visa ajena. Se declaró culpable de posesión de documento falso, recibió una condena de 65 días de prisión y fue deportada a Tijuana.

Cártel de Sinaloa — Ismael “El Mayo” Zambada

Serafín Zambada Ortiz San Diego, 1990 Procesado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico. En marzo de 2018 un tribunal federal lo condenó a cinco años y medio de prisión tras declararse culpable.
Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco” Anaheim, 1982 Identificado como dirigente de Los Mayos, facción surgida de la ruptura interna del Cártel de Sinaloa.
Leticia Ortiz Hernández Testimonio Madre de Serafín Zambada, pidió clemencia durante el proceso judicial y relató el impacto de la violencia del narcotráfico sobre su familia.

CJNG — Nemesio Oseguera Cervantes

Jessica Johanna, Rubén y Laisha Michelle Oseguera González San Francisco Hijos de “El Mencho” nacidos en esa ciudad. Laisha Michelle nació en 2001.
Juan Carlos Valencia González, “El Pelón” Santa Ana, 1984 Hijo de Rosalinda González Valencia e hijastro de Oseguera Cervantes.
Marlyne, Jasmine y Alexis González Lara Hemet Hijos de Abigael González Valencia, “El Cuini”, operador financiero del CJNG. Marlyne está vinculada a Balgo Racing Team, empresa de carreras de caballos con sede en Hemet, California, que acumuló cerca de 1.6 millones de dólares en premios.

Ciudades clave en California

Lancaster San Diego San Francisco Anaheim Santa Ana Hemet
Ahí nacieron las hijas gemelas de Emma Coronel Aispuro y Joaquín Guzmán, en agosto de 2011, al norte del condado de Los Ángeles.

Cronología de los casos

Jul. 2011 Emma Coronel viaja a Estados Unidos embarazada
Viajó con ocho meses de embarazo, tomó clases de inglés y visitó familiares antes de dar a luz.
15 ago. 2011 Nacen las hijas gemelas de “El Chapo”
Emaly Guadalupe y María Joaquína Guzmán Coronel nacen con un minuto de diferencia en un hospital de Lancaster.
2012 Detienen a Alejandrina Guzmán Salazar
Fue detenida en la garita de San Ysidro con una visa que no le pertenecía; recibió 65 días de prisión y fue deportada a Tijuana.
Ene. 2016 Recaptura de “El Chapo” y regreso de Coronel
Tras la recaptura de Guzmán, Coronel regresó a California para recoger las actas de nacimiento de sus hijas.
Mar. 2018 Condenan a Serafín Zambada en San Diego
Un tribunal federal lo sentenció a cinco años y medio de prisión tras declararse culpable de delitos de narcotráfico.

Fuentes: investigación de El País, registros públicos y declaraciones de Mike Vigil, exdirector de operaciones internacionales de la DEA.

Serafín Zambada, por su parte, fue procesado en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico. En marzo de 2018, un tribunal federal de San Diego lo condenó a cinco años y medio de prisión, después de declararse culpable y expresar su intención de rehacer su vida.

Durante el proceso, su madre, Leticia Ortiz Hernández, pidió clemencia para su hijo y relató las consecuencias que la violencia del narcotráfico había tenido sobre su familia.

La familia de “El Mencho” también tiene raíces en California

Los vínculos con California aparecen igualmente en la familia de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, antiguo líder del CJNG.

De acuerdo con la investigación, sus hijos Jessica Johanna, Rubén y Laisha Michelle Oseguera González nacieron en San Francisco. Laisha Michelle nació en esa ciudad en 2001.

También destaca Juan Carlos Valencia González, “El Pelón”, hijo de Rosalinda González Valencia e hijastro de Oseguera Cervantes, quien nació en Santa Ana, California, en 1984.

Ismael “El Mayo” Zambada tiene descendientes nacidos en ciudades como San Diego y Anaheim. (Homeland Security)
Ismael “El Mayo” Zambada tiene descendientes nacidos en ciudades como San Diego y Anaheim. (Homeland Security)

A la familia del CJNG también están vinculados Marlyne, Jasmine y Alexis González Lara, hijos de Abigael González Valencia, “El Cuini”, identificado como uno de los principales operadores financieros del grupo y cuñado de Oseguera Cervantes.

Marlyne González Lara aparece relacionada con el negocio de las carreras de caballos mediante Balgo Racing Team, empresa con sede en Hemet, California, que compartió con su tío José María González Valencia. De acuerdo con registros citados por El País, la compañía acumuló aproximadamente 1.6 millones de dólares en premios.

Ciudadanía no significa inmunidad

California también tiene una importancia estratégica para las organizaciones criminales debido a su ubicación fronteriza y a las redes de distribución de drogas que históricamente han conectado a México con distintas ciudades estadounidenses.

Según el exdirector de operaciones internacionales de la DEA, Mike Vigil, algunos integrantes de organizaciones criminales conocen California debido a sus actividades y mantienen contactos en la región.

El nacimiento en Estados Unidos puede proporcionar la ciudadanía estadounidense y ofrecer alternativas de movilidad y residencia para familiares de integrantes de organizaciones criminales. Sin embargo, esa condición no impide que una persona sea investigada o procesada si existen indicios de participación en actividades ilícitas.

Integrantes de la familia de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, también nacieron en California. (DEA)
Integrantes de la familia de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, también nacieron en California. (DEA)

Así, California aparece en las historias de las familias de algunos de los principales líderes del narcotráfico mexicano como lugar de nacimiento, residencia y actividad económica, pero también como un territorio donde las autoridades estadounidenses han investigado y procesado a integrantes de esas mismas familias.

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