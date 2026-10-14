De “El Chapo” a “El Mencho”: los vínculos familiares de los cárteles mexicanos con California

California se convirtió en un punto estratégico para algunas de las familias de los principales líderes del narcotráfico mexicano, no sólo por su cercanía con la frontera, sino también porque varios de sus descendientes nacieron en territorio estadounidense, mientras otros familiares establecieron su residencia en ciudades como Los Ángeles, San Diego y San Francisco.
Una investigación de El País documentó los vínculos de familiares de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada y Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, con California, donde se entrelazan historias de nacimiento, residencia, negocios y, en algunos casos, investigaciones por narcotráfico.
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Las hijas de “El Chapo” nacieron en California
Uno de los casos más conocidos es el de Emma Coronel Aispuro, esposa de Guzmán Loera, quien viajó a Estados Unidos en julio de 2011 cuando tenía ocho meses de embarazo.
El 15 de agosto de ese año dio a luz a sus hijas gemelas, Emaly Guadalupe y María Joaquína Guzmán Coronel, en un hospital de Lancaster, al norte del condado de Los Ángeles.
Las menores nacieron con un minuto de diferencia y, de acuerdo con los registros públicos citados por El País, el espacio correspondiente al nombre del padre quedó vacío en sus actas de nacimiento.
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Coronel había viajado previamente a California y tomó clases de inglés, además de visitar familiares y realizar compras. Después de la recaptura de Guzmán, en enero de 2016, regresó a la entidad para recoger las actas de nacimiento de sus hijas.
Otro caso relacionado con la familia Guzmán es el de Alejandrina Guzmán Salazar, quien fue detenida en 2012 en la garita de San Ysidro cuando intentaba ingresar a Estados Unidos con una visa que no le pertenecía. Posteriormente se declaró culpable de posesión de un documento falso, recibió una condena de 65 días de prisión y fue deportada a Tijuana.
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“El Mayo” también tiene hijos nacidos en California
Los vínculos familiares con el estado también alcanzan al antiguo líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada.
Entre sus descendientes se encuentran Serafín Zambada Ortiz, nacido en San Diego en mayo de 1990, e Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, nacido en Anaheim en marzo de 1982.
Este último fue identificado como dirigente de Los Mayos, una de las facciones surgidas de la ruptura interna del Cártel de Sinaloa.
Narcotráfico · Investigación
California, el territorio donde nacieron los hijos de los capos mexicanos
Una investigación de El País documenta los vínculos de familiares de “El Chapo”, “El Mayo” y “El Mencho” con California. Haz clic para explorar cada caso.
Historias familiares por cártel
Cártel de Sinaloa — Joaquín Guzmán Loera
Cártel de Sinaloa — Ismael “El Mayo” Zambada
CJNG — Nemesio Oseguera Cervantes
Ciudades clave en California
Cronología de los casos
Serafín Zambada, por su parte, fue procesado en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico. En marzo de 2018, un tribunal federal de San Diego lo condenó a cinco años y medio de prisión, después de declararse culpable y expresar su intención de rehacer su vida.
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Durante el proceso, su madre, Leticia Ortiz Hernández, pidió clemencia para su hijo y relató las consecuencias que la violencia del narcotráfico había tenido sobre su familia.
La familia de “El Mencho” también tiene raíces en California
Los vínculos con California aparecen igualmente en la familia de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, antiguo líder del CJNG.
De acuerdo con la investigación, sus hijos Jessica Johanna, Rubén y Laisha Michelle Oseguera González nacieron en San Francisco. Laisha Michelle nació en esa ciudad en 2001.
También destaca Juan Carlos Valencia González, “El Pelón”, hijo de Rosalinda González Valencia e hijastro de Oseguera Cervantes, quien nació en Santa Ana, California, en 1984.
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A la familia del CJNG también están vinculados Marlyne, Jasmine y Alexis González Lara, hijos de Abigael González Valencia, “El Cuini”, identificado como uno de los principales operadores financieros del grupo y cuñado de Oseguera Cervantes.
Marlyne González Lara aparece relacionada con el negocio de las carreras de caballos mediante Balgo Racing Team, empresa con sede en Hemet, California, que compartió con su tío José María González Valencia. De acuerdo con registros citados por El País, la compañía acumuló aproximadamente 1.6 millones de dólares en premios.
Ciudadanía no significa inmunidad
California también tiene una importancia estratégica para las organizaciones criminales debido a su ubicación fronteriza y a las redes de distribución de drogas que históricamente han conectado a México con distintas ciudades estadounidenses.
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Según el exdirector de operaciones internacionales de la DEA, Mike Vigil, algunos integrantes de organizaciones criminales conocen California debido a sus actividades y mantienen contactos en la región.
El nacimiento en Estados Unidos puede proporcionar la ciudadanía estadounidense y ofrecer alternativas de movilidad y residencia para familiares de integrantes de organizaciones criminales. Sin embargo, esa condición no impide que una persona sea investigada o procesada si existen indicios de participación en actividades ilícitas.
Así, California aparece en las historias de las familias de algunos de los principales líderes del narcotráfico mexicano como lugar de nacimiento, residencia y actividad económica, pero también como un territorio donde las autoridades estadounidenses han investigado y procesado a integrantes de esas mismas familias.
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