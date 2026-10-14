Día de Muertos 2026: Jamaica o Sonora guía de mercados más populares para comprar todo para la ofrenda en CDMX

Otras estimaciones ubican el aumento del cempasúchil entre 30% y 50% respecto a 2024, por una menor oferta frente a una demanda similar. Ante este panorama, resulta útil ubicar los puntos de venta más convenientes por alcaldía (MexicoCity .cdmx.gob.mx)

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Se acerca el Día de Muertos y los precios de los artículos para armar la ofrenda muestran incrementos frente a la temporada anterior. El caso más documentado es el de la flor de cempasúchil, cuyo precio por maceta pasó de un rango de 15 a 45 pesos en 2025 a uno de 20 a 50 pesos en la temporada actual, según fuentes consultadas.

Otras estimaciones ubican el aumento del cempasúchil entre 30% y 50% respecto a 2024, por una menor oferta frente a una demanda similar. Ante este panorama, resulta útil ubicar los puntos de venta más convenientes por alcaldía, donde todavía es posible encontrar precios directos de productor antes de que la demanda eleve los costos en los días previos a la festividad.

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Todos los precios mencionados en este artículo son estimados y pueden variar según el establecimiento, la zona de la ciudad, la fecha de compra y la oferta disponible ese día. Los montos corresponden a un panorama general recopilado de distintas fuentes y no representan un precio fijo o garantizado.

Gobierno CDMX/Facebook

Cempasúchil: precios, temporada y producción local

La flor de cempasúchil es el elemento central de cualquier ofrenda y su precio varía según se compre en maceta o en ramo. En maceta, el costo oscila entre 14 y 65 pesos; en ramo, entre 60 y 120 pesos, dependiendo del punto de venta y la variedad.

¿Cuánto cuesta el cempasúchil para Día de Muertos 2026 en la Ciudad de México? El precio por maceta va de 14 a 65 pesos y por ramo de 60 a 120 pesos, según el mercado y la cercanía con el productor. Los puntos más económicos suelen ser los viveros de Xochimilco y Tláhuac, mientras que los mercados de zonas comerciales como Jamaica mantienen precios ligeramente más altos por la demanda y el volumen de venta.

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Según fuentes consultadas, se recomienda adquirir la flor antes del 25 de octubre para que llegue en buen estado a las celebraciones, pues cada año la venta comienza más temprano.

Según fuentes consultadas, la Ciudad de México contará con cempasúchil cultivado por 596 productoras y productores de Xochimilco y Tláhuac durante la temporada, con una cosecha cercana a 10 millones de plantas que abastecerá mercados, puntos de venta y el tradicional punto de venta en Paseo de la Reforma. La oferta incluye las variedades Marvel y Clemolito, además de flor de corte para arreglos y caminos de pétalos.

Mercados por alcaldía para comprar cempasúchil

Según fuentes consultadas, la Ciudad de México contará con cempasúchil cultivado por 596 productoras y productores de Xochimilco y Tláhuac durante la temporada (Imagen Ilustrativa Infobae)

A continuación, el listado de puntos de venta recomendados organizados por alcaldía, con dirección, horario y precio aproximado de cada uno.

Venustiano Carranza

Mercado de Jamaica: Avenida Congreso de la Unión 286, esquina Avenida Morelos, colonia Jamaica. Abierto las 24 horas. Precio: 25 a 45 pesos por maceta o ramo. Reúne más de mil locales especializados en arreglos y flores frescas.

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Mercado de Sonora: Fray Servando Teresa de Mier 419, colonia Merced Balbuena.

Iztapalapa

Central de Abasto (Romería de la Central de Abasto): Corredor Ecológico y zona de estacionamiento de la Central de Abasto. Servicio las 24 horas durante toda la temporada. Precio: 20 a 40 pesos, con tarifas de mayoreo y menudeo directo de productores.

Xochimilco

Mercado de Plantas y Flores Acuexcomatl: Avenida Año de Juárez 2, San Luis Tlaxialtemalco. Horario: lunes a domingo de 7:00 a 19:00 horas.

Mercado de Flores y Plantas Madreselva: calle Madreselva 15 bis, colonia Xaltocan. Horario: lunes a domingo de 8:00 a 19:00 horas.

Palacio de la Flor: dentro del Deportivo Xochimilco, calle Francisco Goitia s/n, barrio San Pedro. Horario: lunes a domingo de 6:00 a 16:00 horas.

Mercado de Plantas y Flores Campo 7: mismo domicilio que el Palacio de la Flor, idéntico horario.

Mercado de Plantas y Flores Cuemanquito: Avenida Canal Nacional 2000, zona Coapa-Cuemanco. Horario: lunes a domingo de 8:00 a 16:00 horas, aunque algunos locales extienden su cierre hasta las 18:00 o 19:00 horas.

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Paraje San Juan Tlacoapa: zona de viveros cercana al límite entre Xochimilco y Tláhuac, cerca del Faro de Tláhuac. Horario: lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas; sábados y domingos de 7:00 a 21:00 horas. Precio: 14 a 28 pesos por maceta, en variedades naranja, verde limón y clemole.

Tláhuac

Centro de San Pedro Tláhuac / La Magdalena: calle Severino Ceniceros, colonia La Magdalena. Horario: martes a domingo de 7:00 a 18:00 horas.

Mercado San Francisco Tlaltenco: calle Carlos A. Vidal, zona de Guadalupe, San Francisco Tlaltenco. Horario: martes a domingo de 8:00 a 18:00 horas.

Milpa Alta

Mercado San Nicolás Tetelco: Emiliano Zapata, segunda sección, San Nicolás Tetelco. Horario: martes a domingo de 8:00 a 18:00 horas.

En Jamaica y la Central de Abasto también hay venta de temporada, aunque se recomienda preguntar al vendedor si la flor proviene de Xochimilco, Tláhuac o Milpa Alta para asegurar que se trate de producción nacional.

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Pan de muerto, veladoras y copal: precios de insumos complementarios

Varias piezas de pan de muerto reposan sobre una bandeja metálica dentro de una cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pan de muerto tradicional tiene un costo de 21 a 35 pesos por pieza en panaderías de la ciudad. Las versiones familiares o con relleno, disponibles en franquicias, van de 150 a más de 340 pesos.

Otros elementos frecuentes en la ofrenda también muestran rangos de precio definidos:

Veladoras (vaso grande de vidrio o veladora mística tradicional): 21 a 35 pesos por unidad.

Copal negro: 115 pesos el paquete de 100 gramos.

Sahumerio de barro: 55 pesos.

Frutas de temporada como guayaba, caña y mandarina: alrededor de 60 pesos por kilo.

Calaveritas de azúcar o chocolate: 35 a 50 pesos por pieza mediana.

Alimentos preparados: 170 a 200 pesos por ración de mole con arroz y complementos; las bebidas suman de 45 a 180 pesos adicionales.

A estos montos se añaden gastos secundarios, como la impresión de fotografías y el transporte necesario para recorrer los distintos puntos de venta.

Decoración y artesanías para el altar

Varias personas observan las ofrendas del Día de Muertos compuestas por fotografías, flores de cempasúchil y papel picado en una plaza pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el papel picado, las calaveras y otros adornos, hay tres mercados recomendados en distintas zonas de la ciudad:

La Merced: ofrece papel picado, calaveras, catrinas, velas y flores artificiales, útiles para dar personalidad al altar.

Mercado de Coyoacán: alternativa con un toque más artesanal, con calaveras de cerámica, piezas de barro, esqueletos de cartón, coronas y máscaras.

Mercado Martínez de la Torre: ubicado en la zona de Guerrero, también se puede considerar para artículos de temporada y adornos.

Papel picado: 25 a 30 pesos el paquete de 30 hojas de papel de china calado.

Presupuesto estimado para armar la ofrenda completa

La variabilidad regional es un factor que incide directamente en el gasto final. En zonas donde hay acceso directo a productores, como Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, los precios suelen ser más bajos que en tiendas de autoservicio o mercados de zonas comerciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con los rangos de precio recopilados, el costo total de una ofrenda puede ubicarse entre 350 y más de 4,500 pesos, según la cantidad y calidad de los elementos elegidos, así como el número de personas a las que se dedique.

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La variabilidad regional es un factor que incide directamente en el gasto final. En zonas donde hay acceso directo a productores, como Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, los precios suelen ser más bajos que en tiendas de autoservicio o mercados de zonas comerciales.

También se recomienda evitar las compras en fechas pico, el 30 y 31 de octubre, cuando los precios pueden incrementarse hasta 50% adicional.