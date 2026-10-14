México

El mundo de Breaking Bad lamenta la muerte de RJ Mitte: ellos son los mexicanos que aparecieron en la galardonada serie

El joven actor falleció a los 34 años de edad, es famoso por interpretar a Walter Jr.

RJ Mitte alcanzó la fama internacional con su papel de Walter White Jr. en Breaking Bad.
RJ Mitte alcanzó la fama internacional con su papel de Walter White Jr. en Breaking Bad (redes sociales)
Guardar

RJ Mitte murió el lunes 12 de octubre en Brownsville, Texas, a los 34 años. El actor dio vida a Walter White Jr. en Breaking Bad y su publicista confirmó que la causa de muerte fue un suicidio, sin dar más detalles sobre lo ocurrido.

Una llamada al 911 alertó a la policía de Brownsville alrededor del mediodía del lunes; para cuando los oficiales llegaron, RJ Mitte ya había fallecido. La jueza de paz del condado, Cyndi Hinojosa, ordenó una autopsia tras declarar su muerte a la 1:32 de la tarde.

PUBLICIDAD

La parálisis cerebral con la que RJ Mitte nació no fue un dato biográfico aislado: se convirtió en el eje del personaje que lo hizo conocido y en la causa pública a la que dedicó buena parte de su vida fuera de la actuación, como embajador de organizaciones como United Cerebral Palsy.

Bryan Cranston, su compañero de elenco durante las cinco temporadas de la serie, lo recordó en redes sociales como alguien cuya pérdida resulta “especialmente devastadora” por las circunstancias de su muerte. Breaking Bad se transmitió entre 2008 y 2013 por AMC y obtuvo, entre otros reconocimientos, un premio del gremio de actores al mejor reparto.

PUBLICIDAD

Varios actores de origen mexicano construyeron carrera interpretando criminales en la serie

Raymond Cruz, actor de ‘Breaking Bad’, fue arrestado en Los Ángeles
Raymond Cruz es uno de los actores de Breaking Bad que tiene ascendencia mexicana (AMC)

El reparto secundario de Breaking Bad incluyó a varios intérpretes de raíces mexicanas, casi todos nacidos en Estados Unidos y asignados a papeles ligados al narcotráfico o a la vigilancia policial de ese mundo. Danny Trejo, Raymond Cruz y Steven Michael Quezada comparten ese origen, aunque sus caminos hacia la actuación fueron distintos entre sí.

Danny Trejo, quien dio vida al informante Tortuga, nació en Echo Park, Los Ángeles, de padres inmigrantes mexicanos. A diferencia de sus compañeros de reparto, no llegó a la actuación por vocación temprana sino por una visita casual a un set de filmación, donde terminó recibiendo un papel menor como convicto después de pasar años dentro del sistema penitenciario.

Danny Trejo también tiene ascendencia mexicana. REUTERS/Mario Anzuoni
Danny Trejo también tiene ascendencia mexicana. REUTERS/Mario Anzuoni

Raymond Cruz, intérprete de Tuco Salamanca, también nació en Los Ángeles y creció en un entorno donde la presencia de pandillas era cotidiana en su barrio. Steven Michael Quezada, en cambio, nació en Albuquerque, Nuevo México, la ciudad donde está ambientada la serie, y llegó al personaje del agente Steven Gómez después de una carrera construida en el teatro y la comedia.

El vínculo de cada actor con la violencia de sus personajes marcó su interpretación

Raymond Cruz, actor de ‘Breaking Bad’
Raymond Cruz, actor de ‘Breaking Bad’ (IMBD)

La cercanía de Raymond Cruz con el consumo de drogas en su propio vecindario, donde vio de cerca los efectos de la metanfetamina, le sirvió de referencia directa para construir el comportamiento impredecible de Tuco Salamanca. El resultado fue un personaje tan intenso que el propio Raymond Cruz pidió a los creadores de la serie adelantar su muerte en la trama, al considerar agotador sostener emocionalmente ese tipo de papel por más episodios.

Danny Trejo, por su parte, llegó a Hollywood tras una trayectoria marcada por condenas en prisión y reconocimiento como boxeador dentro del penal de San Quintín. Esa historia personal terminó convertida en material de carrera: después de Breaking Bad protagonizó la saga Machete, bajo la dirección de Robert Rodríguez, con quien descubrió años después un parentesco familiar que ninguno conocía al momento de trabajar juntos por primera vez.

Steven Michael Quezada tomó un camino distinto al de sus dos colegas: construyó su personaje desde la comedia, no desde la experiencia con el mundo criminal. Antes de Breaking Bad había enfrentado rechazo en el circuito teatral de Nuevo México por su origen, lo que lo llevó a especializarse en un registro humorístico que terminó atrayendo a los creadores de la serie para interpretar al compañero de Hank Schrader en la DEA.

La serie dejó huella posterior en la carrera de cada uno de los tres actores

Algunos de los personajes de Breaking Bad volvieron a Better Call Saul (AMC)
Algunos de los personajes de Breaking Bad volvieron a Better Call Saul (AMC)

Steven Michael Quezada regresó al personaje de Gómez en dos episodios de la precuela Better Call Saul, siete años después del cierre de la serie original, y en paralelo construyó una carrera política: fue elegido al consejo escolar de Albuquerque en 2013 y ocupa, desde 2016, un puesto como comisionado del condado de Bernalillo.

Raymond Cruz también retomó a Tuco Salamanca en Better Call Saul, en tres episodios que exploraron los orígenes del personaje antes de los hechos narrados en la serie original. Danny Trejo no regresó al universo de Breaking Bad, pero la exposición que le dio ese papel coincidió con el periodo en que consolidó su carrera como actor protagónico en Hollywood, de la mano de Robert Rodríguez.

Los tres actores permanecen activos en la industria del entretenimiento estadounidense al momento de la muerte de RJ Mitte, cuyo fallecimiento este 12 de octubre reunió mensajes de condolencia de distintos integrantes del elenco original de la serie, entre ellos Bryan Cranston.

Temas Relacionados

RJ MitteBreaking Badmexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 13 de octubre: Depresión tropical Veintiuno-E se forma en el Pacífico, evolucionaría a la tormenta tropical Trudy

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 13 de octubre: Depresión tropical Veintiuno-E se forma en el Pacífico, evolucionaría a la tormenta tropical Trudy

Esto son los mercados donde puedes comprar cempasúchil directo con productores locales

La Sedema dio a conocer una lista de mercados locales donde puedes adquirir esta flor de temporada mientras apoyas a la economía de los productores locales

Esto son los mercados donde puedes comprar cempasúchil directo con productores locales

Sheinbaum anuncia inversión de 8.4 billones de pesos en infraestructura durante aniversario del Consejo Coordinador Empresarial

La presidenta de México resaltó el buen diálogo y la relación que mantiene la iniciativa privada durante su gobierno

Sheinbaum anuncia inversión de 8.4 billones de pesos en infraestructura durante aniversario del Consejo Coordinador Empresarial

Sandra Cuevas pide a Harfuch poner a dieta a policías mexicanos tras comparar su físico con los de España y Francia: “Parecen modelos”

La exalcaldesa de Cuauhtémoc comparó a los uniformados mexicanos con los españoles y franceses, y sugirió que hagan más ejercicio y acudan al gimnasio

Sandra Cuevas pide a Harfuch poner a dieta a policías mexicanos tras comparar su físico con los de España y Francia: “Parecen modelos”

Por qué no hay medicinas en el IMSS y qué dice el Gobierno de Sheinbaum sobre el tema

Como resultado de un desabasto general, y otras crisis dentro de la institución, trabajadores del IMSS realizan una megamarcha en diferentes puntos del país

Por qué no hay medicinas en el IMSS y qué dice el Gobierno de Sheinbaum sobre el tema
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de octubre: Sicarios de El Güero Gym torturaron a agentes de la Fiscalía de Morelos para su liberación

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de octubre: Sicarios de El Güero Gym torturaron a agentes de la Fiscalía de Morelos para su liberación

Harfuch reconoce que falta mucho por hacer para pacificar Sinaloa, pero destaca que ya no se ven convoyes de sicarios en Culiacán

Omar García Harfuch sostiene que saben la ubicación de Amílcar Olán tras huida de Suiza

Drones con fibra óptica y piezas para ensamblar aeronaves: los aseguramientos que revelan la adaptación tecnológica del narco en Sinaloa

Herencia de Los Zetas al Cártel del Noreste: así es el modus operandi que usa el grupo delictivo para lavar dinero en carreras de caballos

ENTRETENIMIENTO

Mariana Ochoa reaviva la polémica y le responde a Érika Zaba: “Si ella se puso el saco”

Mariana Ochoa reaviva la polémica y le responde a Érika Zaba: “Si ella se puso el saco”

Julián Gil aclara todo sobre su matrimonio con Valeria Marín tras rumores de divorcio

De Timbiriche a Jeans: la historia detrás de la fábrica de pop infantil en los años 80 y 90

Miguel Rodarte dedica desgarradora despedida tras la muerte de su amigo RJ Mitte, emblemático actor de Breaking Bad

Ese Pérez y Eduin Caz habrían fingido el regalo de un millón de pesos: aseguran que el cheque era falso

DEPORTES

Antes de pelear con Mbilli, Canelo Álvarez celebra con lujo el cumpleaños 19 de su hija Emily

Antes de pelear con Mbilli, Canelo Álvarez celebra con lujo el cumpleaños 19 de su hija Emily

Tito Villa estalla contra Cruz Azul pese a la remontada en CU: “Pumas te pintó la cara en 30 minutos”

Necropsia revela más detalles de la muerte del Búho Pineda, veterano réferi de lucha libre mexicana

Barcelona remonta y golea al Galatasaray a domicilio en la UEFA Champions League: Así puedes seguir los juegos del torneo desde México

Fanático de Dallas hace una limpia en el Zócalo de la CDMX tras sequía del equipo en la NFL