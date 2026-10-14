El mundo de Breaking Bad lamenta la muerte de RJ Mitte: ellos son los mexicanos que aparecieron en la galardonada serie

RJ Mitte alcanzó la fama internacional con su papel de Walter White Jr. en Breaking Bad (redes sociales)

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RJ Mitte murió el lunes 12 de octubre en Brownsville, Texas, a los 34 años. El actor dio vida a Walter White Jr. en Breaking Bad y su publicista confirmó que la causa de muerte fue un suicidio, sin dar más detalles sobre lo ocurrido.

Una llamada al 911 alertó a la policía de Brownsville alrededor del mediodía del lunes; para cuando los oficiales llegaron, RJ Mitte ya había fallecido. La jueza de paz del condado, Cyndi Hinojosa, ordenó una autopsia tras declarar su muerte a la 1:32 de la tarde.

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La parálisis cerebral con la que RJ Mitte nació no fue un dato biográfico aislado: se convirtió en el eje del personaje que lo hizo conocido y en la causa pública a la que dedicó buena parte de su vida fuera de la actuación, como embajador de organizaciones como United Cerebral Palsy.

Bryan Cranston, su compañero de elenco durante las cinco temporadas de la serie, lo recordó en redes sociales como alguien cuya pérdida resulta “especialmente devastadora” por las circunstancias de su muerte. Breaking Bad se transmitió entre 2008 y 2013 por AMC y obtuvo, entre otros reconocimientos, un premio del gremio de actores al mejor reparto.

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Varios actores de origen mexicano construyeron carrera interpretando criminales en la serie

Raymond Cruz es uno de los actores de Breaking Bad que tiene ascendencia mexicana (AMC)

El reparto secundario de Breaking Bad incluyó a varios intérpretes de raíces mexicanas, casi todos nacidos en Estados Unidos y asignados a papeles ligados al narcotráfico o a la vigilancia policial de ese mundo. Danny Trejo, Raymond Cruz y Steven Michael Quezada comparten ese origen, aunque sus caminos hacia la actuación fueron distintos entre sí.

Danny Trejo, quien dio vida al informante Tortuga, nació en Echo Park, Los Ángeles, de padres inmigrantes mexicanos. A diferencia de sus compañeros de reparto, no llegó a la actuación por vocación temprana sino por una visita casual a un set de filmación, donde terminó recibiendo un papel menor como convicto después de pasar años dentro del sistema penitenciario.

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Danny Trejo también tiene ascendencia mexicana. REUTERS/Mario Anzuoni

Raymond Cruz, intérprete de Tuco Salamanca, también nació en Los Ángeles y creció en un entorno donde la presencia de pandillas era cotidiana en su barrio. Steven Michael Quezada, en cambio, nació en Albuquerque, Nuevo México, la ciudad donde está ambientada la serie, y llegó al personaje del agente Steven Gómez después de una carrera construida en el teatro y la comedia.

El vínculo de cada actor con la violencia de sus personajes marcó su interpretación

Raymond Cruz, actor de ‘Breaking Bad’ (IMBD)

La cercanía de Raymond Cruz con el consumo de drogas en su propio vecindario, donde vio de cerca los efectos de la metanfetamina, le sirvió de referencia directa para construir el comportamiento impredecible de Tuco Salamanca. El resultado fue un personaje tan intenso que el propio Raymond Cruz pidió a los creadores de la serie adelantar su muerte en la trama, al considerar agotador sostener emocionalmente ese tipo de papel por más episodios.

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Danny Trejo, por su parte, llegó a Hollywood tras una trayectoria marcada por condenas en prisión y reconocimiento como boxeador dentro del penal de San Quintín. Esa historia personal terminó convertida en material de carrera: después de Breaking Bad protagonizó la saga Machete, bajo la dirección de Robert Rodríguez, con quien descubrió años después un parentesco familiar que ninguno conocía al momento de trabajar juntos por primera vez.

Steven Michael Quezada tomó un camino distinto al de sus dos colegas: construyó su personaje desde la comedia, no desde la experiencia con el mundo criminal. Antes de Breaking Bad había enfrentado rechazo en el circuito teatral de Nuevo México por su origen, lo que lo llevó a especializarse en un registro humorístico que terminó atrayendo a los creadores de la serie para interpretar al compañero de Hank Schrader en la DEA.

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La serie dejó huella posterior en la carrera de cada uno de los tres actores

Algunos de los personajes de Breaking Bad volvieron a Better Call Saul (AMC)

Steven Michael Quezada regresó al personaje de Gómez en dos episodios de la precuela Better Call Saul, siete años después del cierre de la serie original, y en paralelo construyó una carrera política: fue elegido al consejo escolar de Albuquerque en 2013 y ocupa, desde 2016, un puesto como comisionado del condado de Bernalillo.

Raymond Cruz también retomó a Tuco Salamanca en Better Call Saul, en tres episodios que exploraron los orígenes del personaje antes de los hechos narrados en la serie original. Danny Trejo no regresó al universo de Breaking Bad, pero la exposición que le dio ese papel coincidió con el periodo en que consolidó su carrera como actor protagónico en Hollywood, de la mano de Robert Rodríguez.

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Los tres actores permanecen activos en la industria del entretenimiento estadounidense al momento de la muerte de RJ Mitte, cuyo fallecimiento este 12 de octubre reunió mensajes de condolencia de distintos integrantes del elenco original de la serie, entre ellos Bryan Cranston.