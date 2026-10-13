México

Miguel Rodarte dedica desgarradora despedida tras la muerte de su amigo RJ Mitte, emblemático actor de Breaking Bad

El intérprete de Walter White Jr. falleció el 12 de octubre de 2026 en Texas, tras una trayectoria que incluyó 56 capítulos de la icónica serie

El actor mexicano compartió fotografías de su amistad surgida en Time Share y destacó el coraje, bondad, generosidad y amor que caracterizó a Mitte como persona y compañero. (Instagram/ @rodartepop)
El actor mexicano compartió fotografías de su amistad surgida en Time Share y destacó el coraje, bondad, generosidad y amor que caracterizó a Mitte como persona y compañero. (Instagram/ @rodartepop)
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La muerte de RJ Mitte tomó por sorpresa a muchos, y provocó una ola de despedidas entre quienes compartieron con él años de trabajo, amistades y proyectos fuera de cámara.

Entre esos mensajes apareció el de Miguel Rodarte, quien recordó al actor de Breaking Bad desde el vínculo que ambos construyeron después de coincidir en la película Time Share.

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El actor RJ Mitte falleció este 12 de octubre de 2026 en Brownsville, Texas, a los 34 años. (Instagram/ @rodartepop)
El actor RJ Mitte falleció este 12 de octubre de 2026 en Brownsville, Texas, a los 34 años. (Instagram/ @rodartepop)

El mexicano publicó una serie de fotografías junto a Mitte y volvió a los días de rodaje que compartieron en el país. El homenaje mostró una relación que fue más allá de la pantalla: Rodarte habló del estadounidense como un amigo al que admiraba por su forma de tratar a los demás y por la fortaleza que transmitía.

La película que llevó a Miguel Rodarte y RJ Mitte a construir una hermandad

Miguel Rodarte y RJ Mitte coincidieron en Time Share, película dirigida por Sebastián Hofmann que se estrenó en 2018. La historia se desarrolló en un complejo turístico y los reunió en personajes que ocupaban lugares distintos dentro de ese mundo.

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Rodarte interpretó a Andrés, un trabajador del resort que conocía desde dentro las tensiones del lugar. Mitte dio vida a Tom, un ejecutivo ligado a la empresa que administraba el complejo.

El trabajo compartido abrió una convivencia que continuó fuera de las escenas. Años después de aquella filmación, Miguel volvió a ese primer encuentro para explicar la impresión que RJ le dejó.

El actor mexicano recordó que, desde el inicio, encontró en él una forma de estar que iba más allá de su experiencia frente a la cámara: “Conocí a RJ en el set de Time Share, y desde el primer momento, me sorprendió su luz”.

Miguel Rodarte despidió a su colega tras construir una amistad desde 2018 en el rodaje de Time Share. (Instagram/ @rodartepop)
Miguel Rodarte despidió a su colega tras construir una amistad desde 2018 en el rodaje de Time Share. (Instagram/ @rodartepop)

El mensaje también dejó ver que la cercanía entre ambos no quedó reducida al calendario de rodaje. Las fotografías que compartió Rodarte recuperaron momentos personales, alejados de alfombras rojas, entrevistas o actividades de promoción.

Al describir lo que percibió durante esa convivencia, Rodarte habló de la manera en la que marcaba a quienes estaban cerca: “Había algo verdaderamente especial en él: coraje, bondad, generosidad y amor que podías sentir simplemente estando en su presencia”.

De esta manera, la despedida mostró que, para el actor mexicano, la memoria de Time Share no quedó en una filmación de 2018: fue el origen de una amistad que siguió viva en las fotografías, las conversaciones y el afecto con el que hoy se permite recordarlo.

Desde Time Share hasta Breaking Bad, así despidieron a RJ Mitte

La despedida de Miguel Rodarte llegó desde la amistad que construyó con Mitte en México, mientras que los compañeros del actor en Breaking Bad recuperaron los años que compartieron en una de las series más exitosas de la televisión.

  • Al explicar cómo lo veía, Rodarte escribió: “Siempre pensé en RJ como un superhéroe. Mi superhéroe”.
  • También contó: “Incluso soñé con verlo como a Superman en una interpretación completamente nueva del personaje”.
  • Bryan Cranston recordó que conoció a RJ cuando tenía 14 años, al inicio de las grabaciones de la serie.
  • El actor que interpretó a su padre en la ficción, Walter White, habló de la determinación con la que su compañero enfrentó el ritmo de trabajo y de la relación que mantuvieron después de que terminó el programa: “Sé que lo amé y disfruté plenamente estar con él durante todos esos años en la serie, y después de que el foco de Breaking Bad se apagara... Te voy a extrañar, hijo”.
  • Aaron Paul, quien dio vida a Jesse Pinkman, compartió palabras de afecto para Mitte y dirigió un mensaje a las personas que atraviesan una crisis.
  • Dean Norris, intérprete de Hank Schrader, manifestó que estaba “destrozado” por la noticia, mientras que Matt Jones, conocido por su papel de Badger, recordó uno de sus últimos encuentros con el actor.
Bryan Cranston despide a RJ Mitte con un emotivo mensaje
Bryan Cranston dedicó un mensaje a Mitte, a quien conoce desde sus 14 años durante la filmación de Breaking Bad. (Instagram/@bryancranston)

Así, las voces llegaron desde trayectorias distintas: Rodarte volvió a la amistad nacida en Time Share; Cranston, Paul, Norris y Jones recordaron al compañero que creció frente a ellos en Breaking Bad.

Entre fotografías, recuerdos y despedidas, quedó el retrato de un actor que conectaba con las personas y dejó vínculos duraderos lejos de cámara.

Walter White Jr. llevó la experiencia de RJ Mitte a Breaking Bad

RJ Mitte participó en 56 episodios de Breaking Bad. Vivía con parálisis cerebral, condición que también tenía Walter White Jr. dentro de la serie. Esa coincidencia le permitió llevar elementos de su propia experiencia a la construcción del personaje.

  • El papel de Flynn mostró a un adolescente con parálisis cerebral cuya vida no giraba únicamente alrededor de su discapacidad.
  • Esa representación llevó a RJ a hablar sobre las barreras y oportunidades para personas con discapacidad dentro de la industria audiovisual.
  • Fuera de la pantalla, fue embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children’s. También colaboró con The Mitte Foundation en proyectos comunitarios y educativos desarrollados en Texas.
  • Después de Breaking Bad, trabajó en producciones como Switched at Birth, Now Apocalypse, The Guardians of Justice, Triumph y Talking to Strangers.
RJ Mitte da vida al personaje de Walter White Jr. a lo largo de 56 episodios de la serie. (Especial)
RJ Mitte da vida al personaje de Walter White Jr. a lo largo de 56 episodios de la serie. (Especial)

RJ Mitte murió el 12 de octubre de 2026 en Brownsville, Texas, a los 34 años. Los representantes informaron que murió por suicidio. Su historia quedó ligada a Walter White Jr., pero su trabajo no terminó en Breaking Bad.

Desde la actuación, las fundaciones y sus intervenciones públicas, defendió que las personas con discapacidad pudieran ocupar espacios en pantalla y fuera de ella sin quedar reducidas a un diagnóstico.

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